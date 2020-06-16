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Помер батько п'ятого президента України Олексій Порошенко

Помер батько п'ятого президента України Олексій Порошенко

Помер батько п'ятого президента України Олексій Іванович Порошенко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Сьогодні перестало битися серце великої людини праці, хлібороба, громадського та політичного діяча, Героя України, батька п’ятого Президента України Олексія Івановича Порошенка. Все своє життя він присвятив служінню Україні, розвитку її економіки, дбав про людей", - йдеться в повідомленні.

Редакція Цензор.НЕТ висловлює щирі співчуття рідним і близьким родини Порошенків.

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Помер батько пятого президента України Олексій Порошенко 01

Автор: 

Порошенко Петро (15173) Порошенко Олексій (40)


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