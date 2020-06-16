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коррупция (8452) СБУ (19456) Укрзализныця (2685)

Набсовет "Укрзализныци" неэффективно борется с коррупцией, - СБУ

Набсовет

Служба безопасности Украины (СБУ) отмечает усиление угрозы стойкому и безопасному функционированию объектов критической инфраструктуры ж/д отрасли из-за неэффективной деятельности наблюдательного совета АО "Укрзализныця" (УЗ) по вопросам организации и контроля за его финансово-хозяйской деятельностью.

Об этом говорится в докладной записке главы СБУ Ивана Баканова от 7 апреля 2020 года премьеру-министру Денису Шмыгалю, текстом которой располагает агентство "Интерфакс-Украина".

В записке, в частности, говорится, что установленный Набсоветом УЗ порядок контроля и регулирования деятельности правления компании не привели к надлежащему экономическому эффекту.

"Согласно консолидированным отчетам о выполнении финансовых планов УЗ в 2018-2019 гг., не достигнуты плановые показатели почти по всем видам деятельности, из-за чего выполнение планов капитальных инвестиций в 2018 году составило 67,5%, а за девять месяцев 2019 года – 58,6%. Сформированный набсовет и установленный им в течение 2018-2019 гг. порядок контроля за деятельностью правления общества не содействовали улучшению финансово-экономического положения АО "Укрзализныця", а только обострили существующие проблемы функционирования общества", - говорится в тексте документа.

При этом по результатам проведенного Государственной аудиторской службой ревизии УЗ и ее филиалов, были выявлены нарушения финансовой дисциплины на сумму 11,8 миллиарда гривень.

Напомним, в январе 2020 года Набсовет УЗ создал комитет по вопросам антикоррупции, его возглавил член Набсовета Сергей Лещенко.

Кроме того, в СБУ сообщают, что сокращение надлежащего финансирования первоочередных нужд УЗ было связано, в том числе, со значительным увеличением фонда заработной платы, который с 2016 года вырос с 22,3 млрд грн до 44 млрд грн (в первую очередь это касалось руководителей высшего и среднего звена – набсовета, правления, руководителей департаментов, региональных филиалов). Члены набсовета УЗ за период 2018-2019 гг. получили денежные выплаты и премии на сумму около 50 млн грн за якобы "улучшение финансово-экономических показателей общества".

Как сообщали СМИ, зарплата члена Набсовета УЗ Лещенко установлена в размере 588 тыс. грн в месяц.
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Топ комментарии
+5
яка несподіванка,блд! Як же ж так вийшло,га?
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16.06.2020 18:02
+5
600 штук в месяц за что, чтоб сидел и не вякал?
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16.06.2020 18:08
+4
Поле битвы с коррупцией застроено особняками
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16.06.2020 18:10
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яка несподіванка,блд! Як же ж так вийшло,га?
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16.06.2020 18:02 Ответить
600 штук в месяц за что, чтоб сидел и не вякал?
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16.06.2020 18:08 Ответить
они в доле))))))))))
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16.06.2020 18:08 Ответить
А де ефективні місця боротьби с коррупцією ?
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16.06.2020 18:09 Ответить
Поле битвы с коррупцией застроено особняками
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16.06.2020 18:10 Ответить
А СБУ причем тут Явно хотят Лещенка убрать и поставить своих тогда все будет ефективно
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16.06.2020 18:22 Ответить
Серлещ уже давно свой, вы где были последние 1,5 года?
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16.06.2020 18:27 Ответить
Тільки Сергію це не кажіть , він же старається на усіх фронтах , все для влади .
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16.06.2020 18:29 Ответить
тобто сірожуня зря стіко бабла отримує??? ах ви кляті парахоскоти
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16.06.2020 18:23 Ответить
А до чого тут "парахоскоты"?
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16.06.2020 18:26 Ответить
Шо Серлещ не оправдал надежд? Тольку от него как от козла молока?
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16.06.2020 18:25 Ответить
И шо, даже бородатая женщина не помогла?
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16.06.2020 18:26 Ответить
Нда...
Лещ Огненный пустил петуха.....
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16.06.2020 18:28 Ответить
Шептуна..
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16.06.2020 18:33 Ответить
Звиздуна
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16.06.2020 18:34 Ответить
Бородатая проститутка везде только на себя работала, ей пофиг на все. Прибарахлился малость, пойдет дальше что-нибудь отсосать для себя любимого
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16.06.2020 18:28 Ответить
так он ее возглавляет
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16.06.2020 18:32 Ответить
Там еще один дружок продажный в Укроборонпроме сидит, може поменяют их местами. Разницы то никакой.
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16.06.2020 18:34 Ответить
Так, так, так - а кто у зебильчика за это в ответе?! Никак сам продажный п§д@р Лещенко собственной персоной с ежемесячной зарплатой в полмиллиона гривен?! Не может быть...
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16.06.2020 18:46 Ответить
Ай,яй,яй ,Сирожа. Плохо работаешь,а зарплату получаешь.Как воровали с убытков ,так и воруют.А Сирожа Лещенко то и помогает,то ли борется.
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16.06.2020 18:54 Ответить
сірожа не боресться? аяяяяяй яка прикрість
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16.06.2020 18:55 Ответить
Набсовет "Укрзализныци" неэффективно борется с коррупцией, - СБУ - Цензор.НЕТ 3486
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16.06.2020 19:56 Ответить
Сын ушел из УЗ Профильный ВУЗ магистратура Год назад оклад был 10к грн эл механник-инженер......а теперь вообще 4 дневка. урезали ЗП.и это в Харькове ! Народ уходит..в основном молодые..после вышки Едет за границу...А за что проматывать молодые годы за 10к грязи..и это после 6 лет учебы ...
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16.06.2020 22:02 Ответить
Лещенку натякнули, що він не дуже добре облизує гівнюка..
має старатися більше
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16.06.2020 23:05 Ответить
 
 