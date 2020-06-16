УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9957 відвідувачів онлайн
Новини
1 732 24
корупція (4610) СБУ (12497) Укрзалізниця (6677)

Наглядова рада "Укрзалізниці" неефективно бореться з корупцією, - СБУ

Наглядова рада

Служба безпеки України (СБУ) відзначає посилення загрози стійкому і безпечному функціонуванню об'єктів критичної інфраструктури залізничної галузі через неефективну діяльність наглядової ради АТ "Укрзалізниця" (УЗ) з питань організації та контролю за його фінансово-господарською діяльністю.

Про це йдеться в доповідній записці голови СБУ Івана Баканова від 7 квітня 2020 прем'єр-міністру Денису Шмигалю, текст якої має у своєму розпорядженні агентство "Інтерфакс-Україна".

У записці, зокрема, зазначається, що встановлений наглядовою радою УЗ порядок контролю і регулювання діяльності правління компанії не дав належного економічного ефекту.

"Згідно з консолідованими звітами про виконання фінансових планів УЗ в 2018-2019 рр., не досягнуто планових показників майже за всіма видами діяльності, через що виконання планів капітальних інвестицій у 2018 році становило 67,5%, а за дев'ять місяців 2019 року - 58,6%. Сформована наглядова рада і встановлений нею впродовж 2018-2019 рр. порядок контролю за діяльністю правління товариства не сприяли поліпшенню фінансово-економічного становища АТ "Укрзалізниця", а тільки загострили існуючі проблеми функціонування суспільства", - сказано в тексті документа.

При цьому за результатами проведеної Державною аудиторською службою ревізії УЗ і її філій, були виявлені порушення фінансової дисципліни на суму 11,8 мільярда гривень.

Нагадаємо, в січні 2020 року Наглядова рада УЗ створила комітет з питань антикорупції, його очолив член Наглядової ради Сергій Лещенко.

Крім того, в СБУ повідомляють, що скорочення належного фінансування першочергових потреб УЗ було пов'язано, зокрема, зі значним збільшенням фонду заробітної плати, який із 2016 року зріс з 22,3 млрд грн до 44 млрд грн (насамперед це стосувалося керівників вищої та середньої ланки - спостережної ради, правління, керівників департаментів, регіональних філій). Члени наглядової ради УЗ за період 2018-2019 рр. отримали грошові виплати і премії на суму близько 50 млн грн за нібито "поліпшення фінансово-економічних показників суспільства".

Як повідомляли ЗМІ, зарплата члена Наглядової ради УЗ Лещенка встановлена ​​в розмірі 588 тис. грн на місяць.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
яка несподіванка,блд! Як же ж так вийшло,га?
показати весь коментар
16.06.2020 18:02
+5
600 штук в месяц за что, чтоб сидел и не вякал?
показати весь коментар
16.06.2020 18:08
+4
Поле битвы с коррупцией застроено особняками
показати весь коментар
16.06.2020 18:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
яка несподіванка,блд! Як же ж так вийшло,га?
показати весь коментар
16.06.2020 18:02 Відповісти
600 штук в месяц за что, чтоб сидел и не вякал?
показати весь коментар
16.06.2020 18:08 Відповісти
они в доле))))))))))
показати весь коментар
16.06.2020 18:08 Відповісти
А де ефективні місця боротьби с коррупцією ?
показати весь коментар
16.06.2020 18:09 Відповісти
Поле битвы с коррупцией застроено особняками
показати весь коментар
16.06.2020 18:10 Відповісти
А СБУ причем тут Явно хотят Лещенка убрать и поставить своих тогда все будет ефективно
показати весь коментар
16.06.2020 18:22 Відповісти
Серлещ уже давно свой, вы где были последние 1,5 года?
показати весь коментар
16.06.2020 18:27 Відповісти
Тільки Сергію це не кажіть , він же старається на усіх фронтах , все для влади .
показати весь коментар
16.06.2020 18:29 Відповісти
тобто сірожуня зря стіко бабла отримує??? ах ви кляті парахоскоти
показати весь коментар
16.06.2020 18:23 Відповісти
А до чого тут "парахоскоты"?
показати весь коментар
16.06.2020 18:26 Відповісти
Шо Серлещ не оправдал надежд? Тольку от него как от козла молока?
показати весь коментар
16.06.2020 18:25 Відповісти
И шо, даже бородатая женщина не помогла?
показати весь коментар
16.06.2020 18:26 Відповісти
Нда...
Лещ Огненный пустил петуха.....
показати весь коментар
16.06.2020 18:28 Відповісти
Шептуна..
показати весь коментар
16.06.2020 18:33 Відповісти
Звиздуна
показати весь коментар
16.06.2020 18:34 Відповісти
Бородатая проститутка везде только на себя работала, ей пофиг на все. Прибарахлился малость, пойдет дальше что-нибудь отсосать для себя любимого
показати весь коментар
16.06.2020 18:28 Відповісти
так он ее возглавляет
показати весь коментар
16.06.2020 18:32 Відповісти
Там еще один дружок продажный в Укроборонпроме сидит, може поменяют их местами. Разницы то никакой.
показати весь коментар
16.06.2020 18:34 Відповісти
Так, так, так - а кто у зебильчика за это в ответе?! Никак сам продажный п§д@р Лещенко собственной персоной с ежемесячной зарплатой в полмиллиона гривен?! Не может быть...
показати весь коментар
16.06.2020 18:46 Відповісти
Ай,яй,яй ,Сирожа. Плохо работаешь,а зарплату получаешь.Как воровали с убытков ,так и воруют.А Сирожа Лещенко то и помогает,то ли борется.
показати весь коментар
16.06.2020 18:54 Відповісти
сірожа не боресться? аяяяяяй яка прикрість
показати весь коментар
16.06.2020 18:55 Відповісти
Набсовет "Укрзализныци" неэффективно борется с коррупцией, - СБУ - Цензор.НЕТ 3486
показати весь коментар
16.06.2020 19:56 Відповісти
Сын ушел из УЗ Профильный ВУЗ магистратура Год назад оклад был 10к грн эл механник-инженер......а теперь вообще 4 дневка. урезали ЗП.и это в Харькове ! Народ уходит..в основном молодые..после вышки Едет за границу...А за что проматывать молодые годы за 10к грязи..и это после 6 лет учебы ...
показати весь коментар
16.06.2020 22:02 Відповісти
Лещенку натякнули, що він не дуже добре облизує гівнюка..
має старатися більше
показати весь коментар
16.06.2020 23:05 Відповісти
 
 