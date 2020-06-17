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джекпот (76) лотерея (215)

ЕвроМиллионы проводят супер-тираж, на кону €130 миллионов.Реклама

В последнее время удача необычайно благосклонна к фанатам крупнейшей транснациональной лотереи Европы.

За первые пять с половиной месяцев 2020 года джекпот лотереи EuroMillions был сорван 12 раз! Уже совсем скоро, 3 июля, лотерея проведет супертираж с первым призом в €130 млн. Это шанс, который нельзя упустить! Читайте дальше, чтобы узнать, как вы можете участвовать в этом розыгрыше из Украины уже сегодня.

ЕвроМиллионы проводят супер-тираж, на кону €130 миллионов 01

Событие года - Супертираж Евромиллионов

Европейские фанаты лото регулярно играют в крупнейшей лотерее континента – EuroMillions. Лотерея проводит два тиража в неделю, джекпоты стартуют с €17 млн. Но 2-3 раза в год, когда лотерея проводит Супертираж, популярность лотереи возрастает в разы, благодаря девятизначному джекпоту. В следующий раз такое случится уже совсем скоро: в пятницу, 3 июля, лотерея разыграет первый приз в €130 млн.

На сайте TheLotter.com запущена предварительная продажа билетов для участия в Супер-розыгрыше ЕвроМиллионов. Купив билеты сегодня, вы обеспечите себе участие в тираже в пятницу 3 июля.

Как играть в Евромиллионы?

Когда вы покупаете билет Евромиллионов, вам в общей сложности нужно выбрать 7 номеров из 2 разных диапазонов: 5 основных от 1 до 50 и 2 номера "Lucky Star" от 1 до 10. Правила Супер-розыгрыша идентичны правилам обычного тиража. Единственная разница – размер джекпота. Если и основные и дополнительные номера на вашем билете совпали с выпавшими в тираже, джекпот ваш! А если вам удастся сделать это в Супертираже, который пройдет 3 июля 2020, то вы получите €130 миллионов!

Как принять участие в Супертираже Евромиллионов из Украины?

Вы сможете покупать билеты Евромиллионов онлайн не отходя от вашего компьютера, после завершения регистрации на сайте theLotter.com. Просто оформите заказ на соответствующей странице на сайте, и представитель theLotter купит от вашего имени официальный билет и загрузит его отсканированную копию в ваш счет. Оригинальный билет будет помещен в сейф. Мы передадим вам билет, если вы выиграете приз (чтобы вы могли предъявить его организаторам лотереи).

ЕвроМиллионы проводят супер-тираж, на кону €130 миллионов 02

Шанс выиграть €130 млн выпадает не каждый день. Не ждите, пока эта невообразимая сумма окажется в чужом кармане! Обеспечьте свое участие в Супертираже Евромиллионов, который состоится 3 июля заранее, билеты онлайн на сайте theLotter.com уже в продаже! Желаем удачи!

Новость публикуется на правах рекламы
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Топ комментарии
+3
Ого. Це ж скільки на 130 лямів можна накупити отієї зуйні, від якої пивне пузирло перетворюється на кубики пресу! Підлога країни ходитиме накачаною! ЄвроМільйони проводять супертираж, на кону €130 мільйонів - Цензор.НЕТ 3237
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17.06.2020 10:05
+2
Ляшко виграє джек-пот. Він такий.
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17.06.2020 10:06
+1
Гарна сума - можна залишок життя ходити з запорошеними колумбійським борошном ніздрями і виходити з нірвани чисто на перекур.
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17.06.2020 10:15
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Ого. Це ж скільки на 130 лямів можна накупити отієї зуйні, від якої пивне пузирло перетворюється на кубики пресу! Підлога країни ходитиме накачаною! ЄвроМільйони проводять супертираж, на кону €130 мільйонів - Цензор.НЕТ 3237
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17.06.2020 10:05 Ответить
Гарна сума - можна залишок життя ходити з запорошеними колумбійським борошном ніздрями і виходити з нірвани чисто на перекур.
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17.06.2020 10:15 Ответить
Помрійте, помрійте )))
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17.06.2020 10:21 Ответить
Что ты дебил несёшь?
Ты буховый, кацап беззубый.
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17.06.2020 10:24 Ответить
Ви вистрілили з цибулі і не влучили в ціль, акі бубочка.
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17.06.2020 10:33 Ответить
Ляшко виграє джек-пот. Він такий.
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17.06.2020 10:06 Ответить
Який з них?))
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17.06.2020 10:33 Ответить
І скільки ж той квиток коштує ?
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17.06.2020 10:22 Ответить
Редактор Цензора, Вам мало что и так весь сайт в рекламе, еще и лохотрон рекламируете. Неужели кто то поверит, что какой то агент зарегистрированный на Мальте кому то что то выплатит в случае крупного выигрыша? Не говоря уже о том что они пользуясь финансовой неграмотностью и хитроумными уловками оформляют подписку на лотереи и постоянно снимают с карты за это постоянно деньги. Это все написано в отзывах об этом сайте. Ну не надо же опускаться до такого дна, Цензор.
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17.06.2020 10:28 Ответить
ЄвроМільйони проводять супертираж, на кону €130 мільйонів - Цензор.НЕТ 5653
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17.06.2020 11:00 Ответить
Интересно, а если билет со 130 миллионами тупо не отдадут?
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17.06.2020 11:45 Ответить
На это и рассчитано, руками лохов увеличивают себе шансы на выигрыш
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17.06.2020 11:49 Ответить
😂😂😂 Вы за свой счёт покупаете, а если вдруг выиграете свой билет не увидите...
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17.06.2020 11:48 Ответить
ляшко не втрать шанс)
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17.06.2020 12:21 Ответить
 
 