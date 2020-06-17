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джекпот (76) лотерея (227)

ЄвроМільйони проводять супертираж, на кону €130 мільйонів. Реклама

Останнім часом удача надзвичайно прихильна до фанатів найбільшої транснаціональної лотереї Європи.

За перші п'ять з половиною місяців 2020 року джекпот лотереї EuroMillions був зірваний 12 разів! Вже зовсім скоро, 3 липня, лотерея проведе супертираж з першим призом у €130 млн. Це шанс, який не можна втратити! Читайте далі, щоб дізнатися, як ви можете брати участь у цьому розіграші з України вже сьогодні!

ЄвроМільйони проводять супертираж, на кону €130 мільйонів 01

Подія року - Супертираж Євромільйони

Європейські фанати лото регулярно грають у найбільшій лотереї континенту - EuroMillions. Лотерея проводить два тиражі на тиждень, джекпоти стартують із €17 млн. Але 2-3 рази на рік, коли лотерея проводить Супертираж, популярність лотереї зростає в рази, завдяки дев'ятизначному джекпоту. Наступного разу таке трапиться вже зовсім скоро: в п'ятницю, 3 липня, лотерея розіграє перший приз у €130 млн.

На сайті TheLotter.com запущено попередній продаж білетів для участі в Суперрозіграші Євромільйони. Купивши білети сьогодні, ви забезпечите собі участь у тиражі в п'ятницю 3 липня.

Як грати в Євромільйони?

Коли ви купуєте білет Євромільйони, вам в цілому потрібно вибрати 7 номерів із 2 різних діапазонів: 5 основних від 1 до 50 і 2 номери "Lucky Star" від 1 до 10. Правила Суперрозіграшу ідентичні правилам звичайного тиражу. Єдина різниця - розмір джекпоту. Якщо і основні, і додаткові номери на вашому білеті збіглися з номерами, що випали в тиражі, джекпот ваш! А якщо вам вдасться зробити це в Супертиражі, який відбудеться 3 липня 2020 року, то ви отримаєте €130 мільйонів!

Як взяти участь у Супертиражі Євромільйони з України?

Ви зможете купувати білети Євромільйони онлайн, не відходячи від вашого комп'ютера, після завершення реєстрації на сайті theLotter.com. Просто оформіть замовлення на відповідній сторінці на сайті, і представник theLotter купить від вашого імені офіційний білет і завантажить його відскановану копію у ваш рахунок. Оригінальний білет буде поміщений у сейф. Ми передамо вам білет, якщо ви виграєте приз (щоб ви могли пред'явити його організаторам лотереї).

ЄвроМільйони проводять супертираж, на кону €130 мільйонів 02

Шанс виграти €130 млн випадає не щодня. Не чекайте, поки ця неймовірна сума опиниться в чужій кишені! Забезпечте свою участь у Супертиражі Євромільйони, який відбудеться 3 липня, заздалегідь, білети онлайн на сайті theLotter.com вже у продажу! Бажаємо успіху!

Новина публікується на правах реклами

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Топ коментарі
+3
Ого. Це ж скільки на 130 лямів можна накупити отієї зуйні, від якої пивне пузирло перетворюється на кубики пресу! Підлога країни ходитиме накачаною! ЄвроМільйони проводять супертираж, на кону €130 мільйонів - Цензор.НЕТ 3237
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17.06.2020 10:05
+2
Ляшко виграє джек-пот. Він такий.
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17.06.2020 10:06
+1
Гарна сума - можна залишок життя ходити з запорошеними колумбійським борошном ніздрями і виходити з нірвани чисто на перекур.
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17.06.2020 10:15
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Ого. Це ж скільки на 130 лямів можна накупити отієї зуйні, від якої пивне пузирло перетворюється на кубики пресу! Підлога країни ходитиме накачаною! ЄвроМільйони проводять супертираж, на кону €130 мільйонів - Цензор.НЕТ 3237
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17.06.2020 10:05 Відповісти
Гарна сума - можна залишок життя ходити з запорошеними колумбійським борошном ніздрями і виходити з нірвани чисто на перекур.
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17.06.2020 10:15 Відповісти
Помрійте, помрійте )))
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17.06.2020 10:21 Відповісти
Что ты дебил несёшь?
Ты буховый, кацап беззубый.
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17.06.2020 10:24 Відповісти
Ви вистрілили з цибулі і не влучили в ціль, акі бубочка.
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17.06.2020 10:33 Відповісти
Ляшко виграє джек-пот. Він такий.
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17.06.2020 10:06 Відповісти
Який з них?))
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17.06.2020 10:33 Відповісти
І скільки ж той квиток коштує ?
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17.06.2020 10:22 Відповісти
Редактор Цензора, Вам мало что и так весь сайт в рекламе, еще и лохотрон рекламируете. Неужели кто то поверит, что какой то агент зарегистрированный на Мальте кому то что то выплатит в случае крупного выигрыша? Не говоря уже о том что они пользуясь финансовой неграмотностью и хитроумными уловками оформляют подписку на лотереи и постоянно снимают с карты за это постоянно деньги. Это все написано в отзывах об этом сайте. Ну не надо же опускаться до такого дна, Цензор.
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17.06.2020 10:28 Відповісти
ЄвроМільйони проводять супертираж, на кону €130 мільйонів - Цензор.НЕТ 5653
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17.06.2020 11:00 Відповісти
Интересно, а если билет со 130 миллионами тупо не отдадут?
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17.06.2020 11:45 Відповісти
На это и рассчитано, руками лохов увеличивают себе шансы на выигрыш
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17.06.2020 11:49 Відповісти
😂😂😂 Вы за свой счёт покупаете, а если вдруг выиграете свой билет не увидите...
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17.06.2020 11:48 Відповісти
ляшко не втрать шанс)
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17.06.2020 12:21 Відповісти
 
 