Добкин заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева

Бывший мэр Харькова и экс-народний депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин заявил, что будет баллотироваться на пост городского головы Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал 16 июня в эфире телеканала НАШ, передает "Интерфакс-Украина".

"Я буду подавать свою кандидатуру в мэры города. У меня есть опыт, который говорит сам за себя ", - отметил Добкин.

Выборы городского головы Киева запланированы на 25 октября 2020 года.

Михаил Добкин с 2006 по 2010 год был мэром Харькова, с 2010 по 2014 возглавлял Харьковскую облгосадминистрацию, к 2014 году был членом "Партии регионов". Был народным депутатом IV и VIII созывов

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