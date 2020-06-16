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Добкин заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева

Добкин заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева

Бывший мэр Харькова и экс-народний депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин заявил, что будет баллотироваться на пост городского головы Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал 16 июня в эфире телеканала НАШ, передает "Интерфакс-Украина".

"Я буду подавать свою кандидатуру в мэры города. У меня есть опыт, который говорит сам за себя ", - отметил Добкин.

Выборы городского головы Киева запланированы на 25 октября 2020 года.

Михаил Добкин с 2006 по 2010 год был мэром Харькова, с 2010 по 2014 возглавлял Харьковскую облгосадминистрацию, к 2014 году был членом "Партии регионов". Был народным депутатом IV и VIII созывов

Читайте на "Цензор.НЕТ": Добкина не впустили на территорию РФ. Не помог даже орден "Дружбы" от Путина

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Топ комментарии
+62
Добкин заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева - Цензор.НЕТ 7261
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16.06.2020 20:25
+54
Добкин заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева - Цензор.НЕТ 9075
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16.06.2020 20:26
+37
Законное место, ожидающее предателя Родины Добкина:
Добкин заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева - Цензор.НЕТ 201
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16.06.2020 20:29
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а как он пел.. а?... заглядение просто)
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16.06.2020 20:45 Ответить
Это результат бездеятельности, имитации реформ шоколадом, воровская мафия, гепа и допа, а в одессе труханов уже давно должны отдыхать на нарах.
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16.06.2020 20:42 Ответить
зато зелупа сразу провел все реформы, правда?

при Порохе допа в меры Киева, однако, не лез - а при зелупе лезет.
да, Порошенко не делал все идеально.
Но Порошенко делал все лучше, чем все остальные.
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17.06.2020 08:05 Ответить
а вы что думаете,он не понимает,что в пролете,он где-то тролит нас,а может в душе глубоко и думает,почему и нет,если киевляне выбрали сначала два раза черновецкого,с его молодой,воровской командой,после боксера,который перед выборами,одновременно все мосты в Киеве ремонтирует(город в пробках стоит), да и похоже снова готовы за него голосовать...
так почему бы и допе не рискнуть...
все это грустно
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16.06.2020 20:42 Ответить
Заявлялка не выросла.Он тут лишний,никто за него не проголосует.
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16.06.2020 20:43 Ответить
Я считаю, что для полной реализации недюжинного политического потенциала семьи и брательник Допы тоже должен куда-нибудь баллотироваться.
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16.06.2020 20:47 Ответить
Добкин - кличка Попка - он известный в своих кругах гомосексуалист и педофил
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16.06.2020 20:47 Ответить
Видно долгий запой у дупкина, белочка началась
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16.06.2020 20:47 Ответить
Дык трава шибко забористая Добкин заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева - Цензор.НЕТ 3356 попалась
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16.06.2020 20:51 Ответить
Мразь тупорылая
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16.06.2020 20:52 Ответить
Осталось только Киве выдвинуться в мэры Киева.
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16.06.2020 20:52 Ответить
Это был бы сильный ход по размыванию голосов голосующих за безмозглых мачо.

Аскольд в могиле уже не раз перевернулся от таких мэров.
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16.06.2020 21:01 Ответить
Кива пойдет в предводители дворянства!
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16.06.2020 22:12 Ответить
Ну якщо Петро Олексійович теж буде балотуватись на мера, то у Добкіна є шанс виграти.
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16.06.2020 20:53 Ответить
Ну если Гепа Допе ролик поставит , то успех гарантирован . Правда только в ютубе.
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16.06.2020 20:57 Ответить
а яке вiдношення цей поц та торчок має до Києва?

а в Львiв проФФесорiв з луганди чи домбабве запрошувати не спробували?
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16.06.2020 20:58 Ответить
а там и Гепу подтяну , метро в Киеве больше ... лавочки менять непочатый край
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16.06.2020 20:59 Ответить
метро в Киеве больше ... лавочки менять непочатый край

Да и цены в столице выше чем в губернии...
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16.06.2020 23:04 Ответить
Лучше пусть брат попробует, ведь у Черновецкого получилось два раза стать мэром)
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16.06.2020 20:59 Ответить
Совсем скоро не будет всей этой ватной падали в Украине.
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16.06.2020 20:59 Ответить
...допа, сидай гепе на колени и оба ехайте нах...
Добкін заявив, що балотуватиметься в мери Києва - Цензор.НЕТ 6023
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16.06.2020 21:00 Ответить
Только не говорите киевской молодежи, когда будут эти выборы ! Поэтому-что если 20% избирателей (молодняк) и проголосуют "по-приколу" то этим приколом будет именно Допкин... Чтоб потом "ну а, чё, с этих мэров всё-равно толку мало, а так хотя-бы поржем от новых видосиков с ним!"
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16.06.2020 21:00 Ответить
самое стремное то, что такие как добкин вполне уверенны в тупизне малоросни....
и да.. - у него есть хороший шанс пройти...
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16.06.2020 21:04 Ответить
Раньше мы в Киеве бабок боялись что проголосуют и выберут Леню а теперь наркоманов боимся что придут проголосуют
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16.06.2020 21:09 Ответить
Классно. Вложит деньги в Киев, пока будет проводить дибильную компанию!
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16.06.2020 21:03 Ответить
ДОБКИН! ТЫ ВООБЩЕ В СВОЕМ УМЕ????? КТО ТЕБЯ ЖДЕТ В КИЕВЕ????ЗАПРОСАЮТ ЯЙЦАМИ, И ЭТО ЛУЧШЕЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ, НА ТЕБЯ ПРОТИВНО СМОТРЕТЬ,НЕ ПОЗОРЬ КИЕВ,ТЕБЯ ЗДЕСЬ НЕ ЖДУТ!!!!!!!!!!!!!!
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16.06.2020 21:04 Ответить
ну шута то не забросали...
а чем он лучше добкина...?
я серьезно спрашиваю...
чем?
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16.06.2020 21:06 Ответить
Пипл надо веселить. Наріт любит по приколу.
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16.06.2020 23:19 Ответить
не везет киевлянам на меров....
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16.06.2020 21:07 Ответить
За что киевлянам такая честь? И Зеленский у них, и Добкин ....
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16.06.2020 21:14 Ответить
И тексты у них так одинаково "по-дебильному написаны"..
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16.06.2020 21:40 Ответить
Мойша бедовый ......Его гепа подучил лохов разводить и флаг ему в руки. Да и должность мелковата ,надо просить *********** большую.
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16.06.2020 21:22 Ответить
Він що, украв гумористичний номер у 95 кварталу?))
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16.06.2020 21:26 Ответить
дупкина мэром в палату номер 6
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16.06.2020 21:28 Ответить
Прааальна !!! Зеля поддерживает !! Допу в меры , а Гепу в презики !! А какая разница ? Главное асфальт и посмотреть путлеру в #опу, и чтоб без биндер и фошиздоффф !!
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16.06.2020 21:31 Ответить
Г-ну добкину можна напомнить поговорку : - водка без пива , - деньги на ветер . ))
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16.06.2020 21:32 Ответить
Он что чокнулся ? Ему в лучшем случае камеру в СИЗО могут дать с улучшенной планировкой.
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16.06.2020 21:32 Ответить
Народ это уже не смешно. Если учесть скольно народу перекочевало в Киев до хряка,при хряке, и темболее после парашенской агресии ,и поверте мне , очень многим из них Украина побоку , да плюс среди киевлян хватает своей ваты . Для меня киевлянин ,это тот кто родился в киеве , я и мои предки по отцу роделись в Киеве .и ермак тоже. Так что народ ..... Всё предсказать нельзя.
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16.06.2020 21:35 Ответить
Дипил ватный. Сиди в Харькове и не рыпайся
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16.06.2020 21:36 Ответить
Допа станет мером очка на параше, когда его наконец посадят. Вы видели особняк этого чмыря? эта свиноматка жирует на наши налоги и ещё и льет дерьмом на эту страну
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16.06.2020 21:41 Ответить
.........і знову хтось по дебільному тобі текст напишуть, або кокса тобі знову не вистачить!!! ліпше сиди в дома!!!
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16.06.2020 21:46 Ответить
Попкін а ти губу підбери,бо дуже раскатав.
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16.06.2020 21:58 Ответить
У нас уже "понаехавших" лишнехромосомных жидов хватает. Полный комплект! Один ЗЕгенерат чего стоит...
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16.06.2020 22:14 Ответить
Для кого текст писали так и был написан.
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16.06.2020 22:15 Ответить
ну, харьковчане этого дебилоида выбрали...., посмотрим теперь на киевлян..
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16.06.2020 22:17 Ответить
Киев сильно сдал, что такие откровенные придурки лезут на трон.
Я бы на месте Кличко тоже не сильно радовался. Его постоянные аферы со строительством в Киеве никто типа не замечает?
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16.06.2020 22:22 Ответить
Так вы за стакан гречки в церкви напердите.
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16.06.2020 22:29 Ответить
А є гідний конкурент для Кличка? Допа? Коля Оболоньський Тищенко? Дубінський?

Де хоч один нормальний кандидат в мери? Ну може хіба Томенко піде чи Іллєнко...
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16.06.2020 23:39 Ответить
да чего уж мелочится - сразу в председатели Вселенной балатируйся, дыбилоид обторченый!
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16.06.2020 22:23 Ответить
Здайте это кошерножопое в гей клуб в аренду, всё какая копейка в бюджет города на зп учителям и медикам.
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16.06.2020 22:26 Ответить
В приличном гей-клубе такой "красавец", как Допа, только на гардеробщика или уборщика потянет... Не, вру, даже на эти позиции страшная Допа не годится...
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17.06.2020 01:49 Ответить
Звиздец! Неужели Киев приютит сепаратиста?
Добкін заявив, що балотуватиметься в мери Києва - Цензор.НЕТ 4906
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16.06.2020 22:30 Ответить
Ну, зате путлєро-порохоботам буде за кого голосувати.
Платно горлопанити вони будуть начебто за Україну, а проголосують за соціально близького - за допу.
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16.06.2020 22:30 Ответить
хай це гімно спочатку державну мову вивчить, потім віддасть державі награбоване, а потім можливо балотуєтся помічником Гепи
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16.06.2020 22:35 Ответить
Он и вышиванку наденет, гимн споёт, в трембиту дунет, шо тебе ещё надо?
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16.06.2020 22:42 Ответить
Для вас это и патриотизм , и любовь к Украине, и преданность украинскому народу - "державну мову вивчить".
А то,что с первых дней войны с рашкой ,в окопах гибли ДОБРОВОЛЬЦЫ говорящие по-русски? И сейчас там гибнут вместе с украинскомовными русскоговорящие харьковчане ,днапровцы и другие ребята ....
Не стоит путать дерьмо ,говорящее а любом языке с патриотами Украины,говорящих на любом языке. Государственный язык должен быть один - украинский,а бытовой может быть другой.
Пример вам Франция,где госязык французский,а целый анклав говорит на немецком.!
Кстати, все французы плохо относятся к немцам до сих пор...и немецкоговорящие тоже!
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17.06.2020 06:00 Ответить
А где про скорые помощи, мл..ть?)) (ц) Миша, от нафига ты закончил, и начал чвякать-фуякать?))
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16.06.2020 22:37 Ответить
Хорошо что в Хмельницком отличный мер,а был бы Добик,он и дня здесь не задержался,люди не допустили бы такого.
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16.06.2020 22:41 Ответить
Самый верный способ, это баллотироваться Добкину в дупу, а не в мэры Киева.
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16.06.2020 22:42 Ответить
Бывший мэр Харькова и экс-народний депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин заявил, что будет баллотироваться на пост городского головы Киева. Источник: https://censor.net/n3202423

Цього таргана добкіна тільки давити, з гепою напару )
Добкін заявив, що балотуватиметься в мери Києва - Цензор.НЕТ 3771
Добкін заявив, що балотуватиметься в мери Києва - Цензор.НЕТ 1591
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16.06.2020 22:51 Ответить
лицо слишком скучное, миша!
все х-ня давай по-новой!
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16.06.2020 22:51 Ответить
Шоу для любітєлєй ..."Боже царя храні"....
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16.06.2020 22:58 Ответить
дуже давно по хари не получав
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16.06.2020 23:08 Ответить
А чё, а давайте "паприколу!" (С)
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16.06.2020 23:13 Ответить
Ну быдло ж проголосует))))
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16.06.2020 23:24 Ответить
А что? Нормальный мэр за свои гроши. Киев, не подведи! Ха-ха-ха, зеленые утырки, вы разочаровались в зелебобе, ваш новый кумир - Добкин!
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16.06.2020 23:29 Ответить
На фоне ЗЕленых ублюдков даже Добкин выглядит приличнее.
Не понимаю почему ОПЗЖ, БЮТ и СН до сих пор не слились в экстазе - на одних хозяев же работают.
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16.06.2020 23:33 Ответить
Тетрадка подвигов предков Допы
Добкін заявив, що балотуватиметься в мери Києва - Цензор.НЕТ 9712

Добкін заявив, що балотуватиметься в мери Києва - Цензор.НЕТ 3746

Добкін заявив, що балотуватиметься в мери Києва - Цензор.НЕТ 637
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16.06.2020 23:33 Ответить
Коли мені розповідають, що Харків - місто інтелігенції, то я дико ржу і питаю: а хто ж обрав Допу, Гепу, Богословську? А ще саме з Харкова родом Льоня Космос і Вадік Карасьов (той, що любить БДСМ-прикид і розповідає про єврейські дивізії СС).
Інтелігенція у Харкові фактично закінчилася році так в 1937... Залишилися хіба окремі особи на кшталт Жадана (до речі, Допа його ненавидить).
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16.06.2020 23:43 Ответить
У Добкина голова работает по-дебильному.
Ешьте сами.
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16.06.2020 23:52 Ответить
На виборах в окрузі 208 https://www.dsnews.ua/politics/lyashko-timoshenko-granovskiy-chto-proishodit-na-chernigovskom-16062020160000 союз "московської зозулі" і Ляшка проти ЄС.
Это пристрелка к широкому объединению, бенефициарами которого могут стать Ринат Ахметов и Игорь Коломойский - олигархи, в чьих интересах в настоящее время действуют эти политики. Ахметов сегодня возвращается к системной поддержке "радикалов" после их провала на парламентских выборах, что же касается Тимошенко, то достаточно вспомнить, как она боролась против принятия "антиколомойского" закона.
Основная задача Тимошенко и Ляшко - дискредитировать идею, что единственной эффективной оппозицией к Зе-власти выступает "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Также "Батьківщина" и Радикальная партия готовятся объединить усилия во время участия в местных выборах в октябре. Примечательно в этом контексте смотрится и встреча Тимошенко с системным спонсором "Сводобы" Игорем Кривецким. Как писали львовские СМИ, в мае они встречались в загородном комплексе Кривецкого во Львовской области "Эдем", ради чего Тимошенко пропустила внеочередное заседание Рады. Можно предположить, что в числе обсуждаемых вопросов была и работа на снижение рейтинга "Евросолидарности" в ключевом для себя регионе - Львовской области.

Добкін заявив, що балотуватиметься в мери Києва - Цензор.НЕТ 3734
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16.06.2020 23:58 Ответить
Уточнення: Коломойський на 208 окрузі все-таки Богдана виставив... Не думаю, що Богдан погодиться бути технічним кандидатом у Ляшка. Щодо Ахметова -так, може бути.
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17.06.2020 00:09 Ответить
Знаю таких, хто свого часу за Космоса голосував, потім за Йулю, на ціх виборах за Зюзю. Це така категорія людей з лекторальною інвалідністю. Вони все своє життя будуть віддавати голос за якесь сміття, навіть не розуміючи чому цього не можна робити, тому у Допи є шанс.
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17.06.2020 03:02 Ответить
пусть балотируется в мері хайфі
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17.06.2020 04:45 Ответить
Допа должен быть мэром параши уже долгое время.
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17.06.2020 06:15 Ответить
Добкін заявив, що балотуватиметься в мери Києва - Цензор.НЕТ 8955
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17.06.2020 06:51 Ответить
-
Проклята ворожа паРаша дуже добре знає своїх вірних опричників, яничар -Іуд!
А чи знає Україна цих своїх лютих ворогів кремлівських- виродків огидних тварин?
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17.06.2020 07:14 Ответить
Шта?
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17.06.2020 08:46 Ответить
Пусть научится как Гепа на коляске вышивать, а то до Киева раком можно и не добраться.
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17.06.2020 16:00 Ответить
Допа, в Киеве обрезанных уже перебор. Тебя только на Лукьяновке готовы принять.
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17.06.2020 20:01 Ответить
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