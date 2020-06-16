Добкін заявив, що балотуватиметься в мери Києва

Колишній мер Харкова і екснародний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін заявив, що балотуватиметься на пост міського голови Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав 16 червня в ефірі телеканалу НАШ, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я буду подавати свою кандидатуру в мери міста. У мене є досвід, який говорить сам за себе", - зазначив Добкін.

Вибори міського голови Києва заплановано на 25 жовтня 2020 року.

Михайло Добкін з 2006 по 2010 рік був мером Харкова, з 2010 по 2014 очолював Харківську облдержадміністрацію, до 2014 року був членом "Партії регіонів". Був народним депутатом IV і VIII скликань

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