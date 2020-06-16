Добкін заявив, що балотуватиметься в мери Києва
Колишній мер Харкова і екснародний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін заявив, що балотуватиметься на пост міського голови Києва.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав 16 червня в ефірі телеканалу НАШ, передає "Інтерфакс-Україна".
"Я буду подавати свою кандидатуру в мери міста. У мене є досвід, який говорить сам за себе", - зазначив Добкін.
Вибори міського голови Києва заплановано на 25 жовтня 2020 року.
Михайло Добкін з 2006 по 2010 рік був мером Харкова, з 2010 по 2014 очолював Харківську облдержадміністрацію, до 2014 року був членом "Партії регіонів". Був народним депутатом IV і VIII скликань
Топ коментарі
+62 Энтони Вильямс
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+54 Энтони Вильямс
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+37 Егор Матвеевич
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Будь ласка, зачекайте...
при Порохе допа в меры Киева, однако, не лез - а при зелупе лезет.
да, Порошенко не делал все идеально.
Но Порошенко делал все лучше, чем все остальные.
так почему бы и допе не рискнуть...
все это грустно
Аскольд в могиле уже не раз перевернулся от таких мэров.
а в Львiв проФФесорiв з луганди чи домбабве запрошувати не спробували?
Да и цены в столице выше чем в губернии...
и да.. - у него есть хороший шанс пройти...
а чем он лучше добкина...?
я серьезно спрашиваю...
чем?
Я бы на месте Кличко тоже не сильно радовался. Его постоянные аферы со строительством в Киеве никто типа не замечает?
ОболоньськийТищенко? Дубінський?
Де хоч один нормальний кандидат в мери? Ну може хіба Томенко піде чи Іллєнко...
Платно горлопанити вони будуть начебто за Україну, а проголосують за соціально близького - за допу.
А то,что с первых дней войны с рашкой ,в окопах гибли ДОБРОВОЛЬЦЫ говорящие по-русски? И сейчас там гибнут вместе с украинскомовными русскоговорящие харьковчане ,днапровцы и другие ребята ....
Не стоит путать дерьмо ,говорящее а любом языке с патриотами Украины,говорящих на любом языке. Государственный язык должен быть один - украинский,а бытовой может быть другой.
Пример вам Франция,где госязык французский,а целый анклав говорит на немецком.!
Кстати, все французы плохо относятся к немцам до сих пор...и немецкоговорящие тоже!
Цього таргана добкіна тільки давити, з гепою напару )
все х-ня давай по-новой!
Не понимаю почему ОПЗЖ, БЮТ и СН до сих пор не слились в экстазе - на одних хозяев же работают.
Інтелігенція у Харкові фактично закінчилася році так в 1937... Залишилися хіба окремі особи на кшталт Жадана (до речі, Допа його ненавидить).
Ешьте сами.
Это пристрелка к широкому объединению, бенефициарами которого могут стать Ринат Ахметов и Игорь Коломойский - олигархи, в чьих интересах в настоящее время действуют эти политики. Ахметов сегодня возвращается к системной поддержке "радикалов" после их провала на парламентских выборах, что же касается Тимошенко, то достаточно вспомнить, как она боролась против принятия "антиколомойского" закона.
Основная задача Тимошенко и Ляшко - дискредитировать идею, что единственной эффективной оппозицией к Зе-власти выступает "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Также "Батьківщина" и Радикальная партия готовятся объединить усилия во время участия в местных выборах в октябре. Примечательно в этом контексте смотрится и встреча Тимошенко с системным спонсором "Сводобы" Игорем Кривецким. Как писали львовские СМИ, в мае они встречались в загородном комплексе Кривецкого во Львовской области "Эдем", ради чего Тимошенко пропустила внеочередное заседание Рады. Можно предположить, что в числе обсуждаемых вопросов была и работа на снижение рейтинга "Евросолидарности" в ключевом для себя регионе - Львовской области.
Проклята ворожа паРаша дуже добре знає своїх вірних опричників, яничар -Іуд!
А чи знає Україна цих своїх лютих ворогів кремлівських- виродків огидних тварин?