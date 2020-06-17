Лидеры Евросоюза на саммите 19 июня обсудят вопрос реализации минских соглашений
Лидеры стран Европейского союза на саммите 19 июня рассмотрит вопрос реализации Минских соглашений.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом говорится в письме-приглашении на официальном сайте Совета ЕС.
"В конце встречи мы кратко коснемся состояния реализации минских договоренностей", - говорится в приглашении.
В общем центральными темами саммит с участием всех 27 стран-членов ЕС в онлайн режиме станут "Многолетние финансовые рамки" и "План восстановления экономики ЕС".
Напомним, украинская сторона отказалась обсуждать политическую часть Комплекса мер по выполнению Минских соглашений с представителями так называемых "Л / ДНР". По мнению РФ, украинская власть фактически вышла из Минского процесса.
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Статья 111. Государственная измена
Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины,наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
https://censor.net/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
Вивчи...складно?
Другое дело, что в связи с серьезным протестом общества и политической оппозиции он в свое время не сумел это реализовать. Сейчас же Петр Порошенко делает вид, что «его план был совсем не таким». Но, как известно, Порошенко - мастер манипуляций и лжи, и теперь он выходит на протест, хотя должен был бы поддерживать президента.
Ведь, по сути, Зеленский идет по тем же граблям, что и Порошенко, продолжая его дело.©
Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.
Отмечается, что возможности сети позволяли генерировать фейки от более чем 10 000 ботов. Организаторы ботофермы использовали не только учетные записи в социальных сетях и е-мейлы, но и электронные кошельки с фейковыми персональными данными. Работники ботоферм были обеспечены всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением.
Оперативники спецслужбы установили, что для регистрации аккаунтов злоумышленники кроме украинских использовали также российские и европейские SIM-карты мобильных операторов. В Европе их преимущественно невозможно приобрести без идентификации граждан, а в РФ без содействия со стороны спецслужб.
По информации СБУ, ботофермы выполняли заказ на эскалацию конфликта на востоке Украины, осуществляли информационные вбросы, способствовали распространению негативных настроений и дискредитировали украинскую власть как внутри страны, так и за ее пределами.
Всего в рамках уголовных производств одновременно проведены обыски по 12 адресам с оборудованием. Доказательства причастности конкретных лиц к противоправной деятельности изъяты, в том числе более 40 000 SIM-карт мобильных операторов.
Продолжается досудебное следствие.
Источник: censor.net.ua
https://www.facebook.com/100010426964178/videos/1098590740498481/
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ДЯКУЮ ПЕСсцикам!!
😁