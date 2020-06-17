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Евросоюз (16683) минские соглашения (3225)

Лидеры Евросоюза на саммите 19 июня обсудят вопрос реализации минских соглашений

Лидеры Евросоюза на саммите 19 июня обсудят вопрос реализации минских соглашений

Лидеры стран Европейского союза на саммите 19 июня рассмотрит вопрос реализации Минских соглашений.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом говорится в письме-приглашении на официальном сайте Совета ЕС.

"В конце встречи мы кратко коснемся состояния реализации минских договоренностей", - говорится в приглашении.

В общем центральными темами саммит с участием всех 27 стран-членов ЕС в онлайн режиме станут "Многолетние финансовые рамки" и "План восстановления экономики ЕС".

Напомним, украинская сторона отказалась обсуждать политическую часть Комплекса мер по выполнению Минских соглашений с представителями так называемых "Л / ДНР". По мнению РФ, украинская власть фактически вышла из Минского процесса.

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Топ комментарии
+8
І що з того? Вам десятки разів казали для чого тоді написали мінські угоди. Виконувати їх порушуючи порядок і Конституцію України ніхто не збирався.
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17.06.2020 03:48
+6
Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали межрегиональную сеть ботоферм в Киеве и ряде областей, которой руководили из Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Отмечается, что возможности сети позволяли генерировать фейки от более чем 10 000 ботов. Организаторы ботофермы использовали не только учетные записи в социальных сетях и е-мейлы, но и электронные кошельки с фейковыми персональными данными. Работники ботоферм были обеспечены всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением.

Оперативники спецслужбы установили, что для регистрации аккаунтов злоумышленники кроме украинских использовали также российские и европейские SIM-карты мобильных операторов. В Европе их преимущественно невозможно приобрести без идентификации граждан, а в РФ без содействия со стороны спецслужб.

По информации СБУ, ботофермы выполняли заказ на эскалацию конфликта на востоке Украины, осуществляли информационные вбросы, способствовали распространению негативных настроений и дискредитировали украинскую власть как внутри страны, так и за ее пределами.

Всего в рамках уголовных производств одновременно проведены обыски по 12 адресам с оборудованием. Доказательства причастности конкретных лиц к противоправной деятельности изъяты, в том числе более 40 000 SIM-карт мобильных операторов.

Продолжается досудебное следствие.

Источник: censor.net.ua
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17.06.2020 04:14
+5
Лидеры Евросоюза на саммите 19 июня обсудят вопрос реализации минских соглашений - Цензор.НЕТ 5270
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17.06.2020 06:14
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Правила форума Совет форумчан
Твой Nik !!,говорит о том,что ты можешь сесть в тюрьму за расизм!!!,и твой ip,уже,я так думаю известен соответсвенным службам!,если ты конечно вещаешь это говно 💩 с кремля
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17.06.2020 03:42 Ответить
Минск нужно признать невыполнимым! Никакого статуса и никаких легализаций ДНР со своей полицией, армией и своими властями не будет! Это еще хуже, чем сейчас! Это фактически гос измена!
Статья 111. Государственная измена
Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины,наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
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17.06.2020 03:07 Ответить
100500%
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17.06.2020 03:43 Ответить
Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко
https://censor.net/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
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17.06.2020 03:09 Ответить
Ты просто тупой москаль!!!!
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17.06.2020 03:22 Ответить
На Мові не можеш??
Вивчи...складно?
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17.06.2020 03:53 Ответить
Мовою розмовляють, а на мові сидять москалі!
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17.06.2020 04:00 Ответить
💨😷
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17.06.2020 04:02 Ответить
Зашквар москальский иди на путина!
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17.06.2020 04:41 Ответить
І що з того? Вам десятки разів казали для чого тоді написали мінські угоди. Виконувати їх порушуючи порядок і Конституцію України ніхто не збирався.
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17.06.2020 03:48 Ответить
💨😷
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17.06.2020 03:51 Ответить
Западу насрать на Украину и ее земли! Они бы слили все, чтобы дальше торговать с чексистом кремлевским. Только Украина может защитить свои интересы! Украине не нужно выполнять команды запада по сдачи своих национальных интересов! КГБшник кремлевский не отдаст Донбасс! Если пойти на эти условия, то он провернет опять то, что провернул в других странах у которых отжал территории. То бишь это снимет с РФ санкции, а из оккупированных территорий сделает приднесровье, которое будет де-факто в составе РФ, но с возможностью граждан голосовать тут за Медведчука. Это сдача всех интересов Украины и это полная победа Путина будет и руками же Украинских властей. А про Крым вообще забыть можно будет. И еще он будет продолжать уничтожение Украины изнутри - Медведчуками и Ахметовыми и Беней и Зеленским и Ермаком и т.д. Потом это будет федерализованная территория и Украина станет федерацией и потом Орбан себе будет выбивать автономию в Ужгороде и на Закарпатье. Короче, если представить в войне полосу наполовину синюю - Украины, и наполовину красную - русскую, то выполнение Минских соглашений - это не сдвигания полосы в подавление красной полосы и увеличением синей полосы, а скорее это путь к уменьшению синей полосы и увеличение дальше в войне в пользу красной полосы. Как же бесят предатели во власти! Почему вечно власть говно и не защищает нац интересы Украины??? им Украина вообще все похер! Они думаю, как разворовать больше и вывести баблишки в офшоры и потом свалят жить в какой то райский уголок с морем денег. справедливости нет! чем больше говно человек и чем он хитрее и без морали, тем больше он власти захватывает. Все больше думаю о том, что мораль и правила создали для простолюдинов, чтобы ими было легче управлять, а люди без морали и с большой хитростью - получают все. Они идут по головам и плюют на все правила и если им удается выжить, чтобы по их голове не прошли, то они оказываются на вершине вершин! гадкий путь непорядочный!
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17.06.2020 03:49 Ответить
«Нынешние действия Зеленского - это продолжение того, что в свое время, условно говоря, было создано Порошенко: Минские договоренности с пунктами, которые предполагали в том числе и особый статус Донбасса, и проведение там выборов, и «формулу Штайнмайера». Это все возникло именно при Порошенко.
Другое дело, что в связи с серьезным протестом общества и политической оппозиции он в свое время не сумел это реализовать. Сейчас же Петр Порошенко делает вид, что «его план был совсем не таким». Но, как известно, Порошенко - мастер манипуляций и лжи, и теперь он выходит на протест, хотя должен был бы поддерживать президента.
Ведь, по сути, Зеленский идет по тем же граблям, что и Порошенко, продолжая его дело.©
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17.06.2020 04:10 Ответить
Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали межрегиональную сеть ботоферм в Киеве и ряде областей, которой руководили из Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Отмечается, что возможности сети позволяли генерировать фейки от более чем 10 000 ботов. Организаторы ботофермы использовали не только учетные записи в социальных сетях и е-мейлы, но и электронные кошельки с фейковыми персональными данными. Работники ботоферм были обеспечены всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением.

Оперативники спецслужбы установили, что для регистрации аккаунтов злоумышленники кроме украинских использовали также российские и европейские SIM-карты мобильных операторов. В Европе их преимущественно невозможно приобрести без идентификации граждан, а в РФ без содействия со стороны спецслужб.

По информации СБУ, ботофермы выполняли заказ на эскалацию конфликта на востоке Украины, осуществляли информационные вбросы, способствовали распространению негативных настроений и дискредитировали украинскую власть как внутри страны, так и за ее пределами.

Всего в рамках уголовных производств одновременно проведены обыски по 12 адресам с оборудованием. Доказательства причастности конкретных лиц к противоправной деятельности изъяты, в том числе более 40 000 SIM-карт мобильных операторов.

Продолжается досудебное следствие.

Источник: censor.net.ua
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17.06.2020 04:14 Ответить
Самая большая ботоферма тут
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17.06.2020 09:17 Ответить
Тупой бакс переписывает методичку, на стекломой ре зватает, а душа то горит))
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17.06.2020 07:15 Ответить
Любить очередного или экспрезидента - это ваше интимное дело.. Закройте глаза и рот и любите.. Не занимайтесь интимом на людях.))
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17.06.2020 07:24 Ответить
Лидеры Евросоюза на саммите 19 июня обсудят вопрос реализации минских соглашений - Цензор.НЕТ 3773
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17.06.2020 06:13 Ответить
Лидеры Евросоюза на саммите 19 июня обсудят вопрос реализации минских соглашений - Цензор.НЕТ 5270
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17.06.2020 06:14 Ответить
Прокуратура преследует Филатова, чтобы тот отказался от участия в местных выборах в Днепре, - СМИ. Сотрудники ГБР напрямую поставили городскому голове ультиматум.«Все догнило в Зе-королевстве. Настолько, что полицейские по-прежнему бьют ногами протестующих. Что генеральный прокурор указывает, кому предъявить подозрение. Что ГБР, которое приезжает в Днепр, прямо заявляет мэру: либо мы тебя посадим, либо ты не пойдешь на выборы. (Речь не о заслугах мэра, а о методах власти.) Настолько, что суд выбрасывает на поверхность в самых ключевых делах исключительно проверенных судей»
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17.06.2020 06:17 Ответить
"Справа Стерненка: чому вона може стати кейсом Флойда для України." Сергій Висоцький. "Володимиру Зеленському варто було б зрозуміти, що наростаючі голосу "Зелю - геть" - це перші краплю зливи, яка незабаром може обрушитися на його голову в разі, якщо він не визначитися з тим, з якого боку барикад він знаходиться. " https://bykvu.com/ua/mysli/delo-sternenko-pochemu-ono-mozhet-stat-peisom-floida-dlia-ukrayny/
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17.06.2020 06:22 Ответить
О, Зеленський визначився вже давно.
https://www.facebook.com/100010426964178/videos/1098590740498481/
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17.06.2020 06:25 Ответить
На видео - тот же подонок, тот же охамевший паяц, все достоинства которого голос с хрипотцой, подвешенный язык, жадность, цинизм, безпринципность. Только 73 проц. зебилов решили, что именно такой нужен им на посту президента. Морально разложившийся сброд выбрал себе подобного зеленого шмарклю.
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17.06.2020 07:19 Ответить
Обратите внимание, именно при зеленом петухе, Украину обсуждают в который раз без представителя Украины Т.е мировое сообщество, в том числе и кремлех#йло, вообще не воспринимает криворожского ишака, как главу государства - такое себе временное недоразумение.
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17.06.2020 07:16 Ответить
Потерпевшего поговорить об Украине конечно же не пригласили
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17.06.2020 07:18 Ответить
Ему некогда, в судебном заседании будет занят.
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17.06.2020 07:25 Ответить
Чому "спам" подобається Мені-
Кращє не знайти ліпших коментарів!
ДЯКУЮ ПЕСсцикам!!
😁
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17.06.2020 07:42 Ответить
 
 