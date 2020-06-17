Лидеры Евросоюза на саммите 19 июня обсудят вопрос реализации минских соглашений

Лидеры стран Европейского союза на саммите 19 июня рассмотрит вопрос реализации Минских соглашений.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом говорится в письме-приглашении на официальном сайте Совета ЕС.

"В конце встречи мы кратко коснемся состояния реализации минских договоренностей", - говорится в приглашении.

В общем центральными темами саммит с участием всех 27 стран-членов ЕС в онлайн режиме станут "Многолетние финансовые рамки" и "План восстановления экономики ЕС".

Напомним, украинская сторона отказалась обсуждать политическую часть Комплекса мер по выполнению Минских соглашений с представителями так называемых "Л / ДНР". По мнению РФ, украинская власть фактически вышла из Минского процесса.

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