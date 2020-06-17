"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на ближайшие выходные и ко Дню Конституции

"Укрзализныця" назначила курсирование 5 региональных поездов на период с 19 по 21 июня, а также с 26 по 29 июня - накануне и после Дня Конституции Украины - для дополнительных перевозок пассажиров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

На указанный период назначено ежедневное курсирование региональных поездов: №864/866 сообщением Неданчичи, Чернигов - Киев-Волынский; №884/883 Фастов - Зерновое - Киев-Волынский; №888/887 Киев-Волынский - Ворожба - Фастов; №896/895 Киев-Волынский - Конотоп, Шостка - Киев-Волынский, №880/882 Киев-Волынский - Славутич - Фастов. Билеты на указанные поезда будут реализовываться на 50% мест.

"Напоминаем, что во время проезда железнодорожным транспортом нужно находиться на вокзалах, платформах и поездах только в защитных масках, пользоваться антисептиками для рук, соблюдать социальную дистанциию - не менее 1,5 м, а при обнаружении симптомов острой респираторной болезни оставаться дома", - говорится в сообщении.

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