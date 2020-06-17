Степанов представит Комитету ВР концепцию продолжения медицинской реформы

17 июня на очередном заседании комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования будут рассмотрены предложения Министерства здравоохранения по корректировке второго этапа медицинской реформы и результаты отбора на должность главы Национальной службы здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина,

В заседании комитета, которое состоится в 16:00 в формате видеоконференции, примут участие министр здравоохранения Максим Степанов, народные депутаты и представители международных партнеров Украины.

Напомним, что согласно программе stand-by, утвержденной МВФ, Украина взяла на себя обязательства продолжить реформу системы здравоохранения путем расширения механизма финансирования вторичной и специализированной медицинской помощи.

По словам Степанова, первый этап медицинской реформы можно считать "экспериментом", но не реформой, так как главная цель реформы - качественная и доступная медицина.

Председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили заявил, что реформа медицины должна носить более решительный характер.

В эфире телеканала 1+1 он отметил, что "перестроить старую систему невозможно, ее надо полностью изменить".

"Попытки частично менять ничего не приносят. Попытки реанимировать старые, совковые реформы не работают", - уверен Саакашвили.