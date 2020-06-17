Степанов представить Комітету ВР концепцію продовження медичної реформи

17 червня на черговому засіданні комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування будуть розглянуті пропозиції Міністерства охорони здоров'я щодо коригування другого етапу медичної реформи і результати відбору на посаду голови Національної служби здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна,

У засіданні комітету, яке відбудеться о 16:00 у форматі відеоконференції, візьмуть участь міністр охорони здоров'я Максим Степанов, народні депутати та представники міжнародних партнерів України.

Нагадаємо, що згідно з програмою stand-by, затвердженою МВФ, Україна взяла на себе зобов'язання продовжити реформу системи охорони здоров'я шляхом розширення механізму фінансування вторинної та спеціалізованої медичної допомоги.

За словами Степанова, перший етап медичної реформи можна вважати "експериментом", але не реформою, тому що головна мета реформи - якісна і доступна медицина.

Голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі заявив, що реформа медицини повинна мати більш рішучий характер.

В ефірі телеканалу 1+1 він зазначив, що "перебудувати стару систему неможливо, її треба повністю змінити".

"Спроби частково міняти нічого не приносять. Спроби реанімувати старі, совкові реформи не працюють", - упевнений Саакашвілі.