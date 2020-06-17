И.о. главы ОГХК Макарова отстранили по состоянию здоровья, - ФГИ
Михаил Макаров пробыл на больничном больше 3 месяцев, и Фонд госимущества отстранил его от исполнения обязанностей главы правления ЧАО "Объединенная горно-химическая компания".
Об этом в Фонде госимущества сообщили в ответ на запрос "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Учитывая тот факт, что Макаров с 8 апреля 2020 года находится на больничном, отношения к управлению компанией фактически не имеет, приказом Фонда от 25 мая 2020 г. №886 Макаров был отстранен от исполнения обязанностей главы правления "ОГХК", - сказано в сообщении.
В Фонде уточнили, что с инициативой отстранения Макарова по состоянию здоровья в ведомство обратилось правление "ОГХК" 20 мая.
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ФГИ напомнил, что 8 апреля получил обращение Макарова, что по состоянию здоровья полномочия и.о. главы правления будет осуществлять его первый заместитель Питер Дэвис, о чем была сделана соответствующая запись в едином госреестре.
ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки. Уставный капитал ЧАО - 1,944 млрд грн.
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Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Затем приватизацию компании Фонд госимущества перенес на 2018 год, позже приватизацию перенесли еще раз.
17 апреля произошла попытка рейдерского захвата предприятия.
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На приватизацію Бені
Менеджмент від Бені
Хоча, чорт його знає, може брат Єрмака уже продав ОГХК комусь іншому