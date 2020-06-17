В.о. глави ОГХК Макарова відсторонили за станом здоров'я, - ФДМ
Михайло Макаров пробув на лікарняному понад 3 місяці, і Фонд держмайна відсторонив його від виконання обов'язків голови правління ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".
Про це в Фонді держмайна повідомили у відповідь на запит "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"З огляду на той факт, що Макаров з 8 квітня 2020 року перебуває на лікарняному, стосунку до управління компанією фактично не має, наказом Фонду від 25 травня 2020 р. №886 Макаров був відсторонений від виконання обов'язків голови правління "ОГХК", - сказано в повідомленні.
У Фонді уточнили, що з ініціативою відсторонення Макарова за станом здоров'я в відомство звернулося правління "ОГХК" 20 травня.
ФДМ нагадав, що 8 квітня отримав звернення Макарова, що за станом здоров'я повноваження в.о. голови правління буде здійснювати його перший заступник Пітер Девіс, про що було зроблено відповідний запис у єдиному держреєстрі.
ОГХК реалізує продукцію більш ніж в 30 країн світу. Основні ринки збуту - ЄС, Китай, Туреччина, а також США і країни Африки. Статутний капітал ПрАТ - 1,944 млрд грн.
Уряд в серпні 2016 року відніс ОГХК до переліку компаній, що підлягають приватизації в 2017 році. Потім приватизацію компанії Фонд держмайна переніс на 2018 рік, пізніше приватизацію перенесли ще раз.
17 квітня сталася спроба рейдерського захоплення підприємства.
Будь ласка, зачекайте...
На приватизацію Бені
Менеджмент від Бені
Хоча, чорт його знає, може брат Єрмака уже продав ОГХК комусь іншому