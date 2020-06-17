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Укртатнафта (44) Роттердам+ (165)

Украина покупает битум по цене Роттердамм+6 стоимостей фрахта из Голландии

Украина покупает битум по цене Роттердамм+6 стоимостей фрахта из Голландии

По словам эксперта, ценообразование на битум ориентируется на европейские котировки.

Премия на битум, который Украина закупает для строительства дорог, достигла исторического максимума в 190 долларов на тонне.

Об этом пишет директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в колонке для "Экономической правды".

По словам эксперта, ценообразование на битум ориентируется на европейские котировки (котировку мазута в портах Роттердама и портах Средиземноморья - ред.), передает РБК Украина.

По словам автора, в 2018-2019 гг. предприятия Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова "Укртатнафта" продавала битум без премии. А в 2020 году установила премию к европейской котировки в 120 долларов на тонне.

"В апреле украинский битум стоил дороже бензина и дизтоплива, провалившихся вместе с мировой ценой на нефть. Не остался в стороне и крупнейший поставщик – белорусские производители. В марте рынок получил обухом по голове: белорусы установили премию 190 долл. за тонну, хотя 2019 год они отработали со средней поправкой 65 долларов", - пишет Куюн.

По данным РБК-Украина, стоимость доставки фрахта из портов Голландии составляет 25-30 долларов на тонне. Таким образом премия на украинский и белорусский битум составляет Роттердам плюс 6 стоимостей фрахта.

Отметим, что все нефтепродукты, производимые в Украине или импортируемые в Украину, торгуются на основе европейских котировок, а также премии. На других энергетических рынках, где применяется регуляторная цена, используется формульный подход, включающий цену доставки из европейского хаба/порта.

В меморандуме МВФ закреплен подход для расчета цены газа для населения (до 1 июля): котировкаTTF в Голландии плюс цена доставки в Украину (т.н. Амстердам+). Для расчета прогнозной стоимости электроэнергии на основе цены угля в 2016-2019 гг. использовалась котировка угля в портах Амстердам-Роттердам-Антверпен (т.н. Роттердам+).
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Топ комментарии
+38
Так это уже хороший роттердам или уже плохой?
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17.06.2020 13:23
+20
Баааааальшая стройка, ***!
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17.06.2020 13:24
+18
а что же это такое, земародер барыга сценическая уже ++++
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17.06.2020 13:23
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Правила форума Совет форумчан
Так это уже хороший роттердам или уже плохой?
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17.06.2020 13:23 Ответить
Ты чё, дурак? Любой "Роттердам" плохой. Будет Зеля тырить - пойдёт нахер вслед за вашим сивым мудрым гетьманом.
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17.06.2020 14:31 Ответить
Будет тырить??? Почему тогда епоха бидности все никак не закончится? Кто сейчас тырит???
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17.06.2020 15:28 Ответить
а что же это такое, земародер барыга сценическая уже ++++
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17.06.2020 13:23 Ответить
Баааааальшая стройка, ***!
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17.06.2020 13:24 Ответить
с бааальшими откатами
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17.06.2020 13:25 Ответить
Если при порохе было просто +, то теперь +6
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17.06.2020 13:36 Ответить
Художник!! - так видит.............
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17.06.2020 14:23 Ответить
То такі миші...
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17.06.2020 13:26 Ответить
Україна купує бітум за ціною Роттердамм+6 вартостей фрахту з Голландії - Цензор.НЕТ 2064
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17.06.2020 23:30 Ответить
Зерно мойші з`їли!
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18.06.2020 12:36 Ответить
ну як же ж не заробити бородатій бабусі, у неї ера зубожіння вже скінчилася
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17.06.2020 13:26 Ответить
так "велика стройка" ж!
шо нє ясно?
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17.06.2020 13:27 Ответить
Свої НПЗ знищили а тепер купляють бітум за кордоном.
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17.06.2020 13:28 Ответить
Ось цікава новина- Через брак коштів Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» залучила кредит на 400 млн грн в Таскомбанку на виплату з/п працівникам. https://tascombank.ua/news/5ee8c224a5a023001101c3db зазначається у повідомленні комерційного банку.
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17.06.2020 13:29 Ответить
Спочатку банкрутять, потім "купують" за борги. Обкатана схема ще з 90-х років.
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17.06.2020 13:59 Ответить
"Кінець епохи бідності!!!"
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17.06.2020 13:29 Ответить
початок епохи огидності
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17.06.2020 15:08 Ответить
Тому зебіл і хоче якнайшвидше побудувати дороги. Бо навар - бені в кишеню.
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17.06.2020 13:30 Ответить
Як би ж то побудувати, бітум теж мойші миші зїдять.
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17.06.2020 14:01 Ответить
"Кінець епохи бідності!!!"
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17.06.2020 13:31 Ответить
Вау! Зебобики как вом Ротердам+ от Осла Оманского?! Уже похоже Ротердам не там плох?! Или как?
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17.06.2020 13:31 Ответить
Питається напуя бені приват? Правильно щоб шуму побільше, а він на центренерго та на дорогах все відіграє.
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17.06.2020 13:33 Ответить
такі да!
Украина покупает битум по цене Роттердамм+6 стоимостей фрахта из Голландии - Цензор.НЕТ 2606
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17.06.2020 13:37 Ответить
Він вже все відіграв за перший місяць зе-каденції.
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17.06.2020 13:38 Ответить
Сектантам ЗЕ не кажіть
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18.06.2020 10:12 Ответить
Написано так, що не зрозумієш, хто продає бітум. Нафтогаз, чи Бєня?
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17.06.2020 13:36 Ответить
Или даже беларусы.
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17.06.2020 13:43 Ответить
Шо тут непонятного и при чём тут Нафтогаз ?

Битум продаёт Кременчугский НПЗ, которым владеет Беня.

Продаёт втридорога
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17.06.2020 14:00 Ответить
якби дійсно хотіли запустити економіку то будували б дороги з бетону завантажуючи свої цементні та металургійні заводи.
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17.06.2020 13:38 Ответить
а мазут и битум с Бениного нефтезавода куда девать ?

Сериал должен окупиться
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17.06.2020 14:01 Ответить
крім шкурних інтересів олігархів , бітум білоруси виробляють з російської нафти це опосередкована фінансова підтримка москви.
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17.06.2020 14:16 Ответить
а когда датчане в 1970-х годах покупали золотые обручальные кольца с бриллиантами - это было поддержкой апартеида в ЮАР или сионизма в Израиле ?

Иногда банан - это просто банан.
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17.06.2020 14:19 Ответить
а данці воювали з африканцями чи ізраїльтянами?
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17.06.2020 14:27 Ответить
а якби воювали, то ходили б без золота та діамантів ?

Воювати з хімічними елементами та сполуками - то дурне діло.
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17.06.2020 14:42 Ответить
та я зрозумів, більшості в Україні нема різниці будуть вони пити пиво чи піво.
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17.06.2020 14:54 Ответить
ти вже відмовився від Київстару та Водафону ?
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17.06.2020 14:56 Ответить
откажись от электричества. Оно из российского урана. И другого нет и не будет пока что.
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17.06.2020 15:00 Ответить
" и другого нет" ..в Україні не добувають уран?
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17.06.2020 15:06 Ответить
ну у тебя в дупе есть газ, но ты же не можешь им топить.
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17.06.2020 15:09 Ответить
ти мабуть вважаєш, шо уран лопатами вкидають в реактор, як в топку паровоза ?
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17.06.2020 15:09 Ответить
ти розумник так і пиши що проблема не в урані якого в Україні найбільші поклади у Європі а у збагачені його ,але касапи не одні які навчилися робити збірки для реакторів,тому не треба мені про безальтернативність втерати.
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17.06.2020 15:14 Ответить
та я тобі нічого не втираю.

Ти від Київстару і Водафону відмовився ?

Чого мовчиш ?
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17.06.2020 15:38 Ответить
а якщо лайфсел?
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17.06.2020 17:17 Ответить
Тут важливо розуміти суть санкцій.

Від введення санкцій ворогу має стати гірше, ніж тому, хто ці санкції вводить.

А якщо від санкцій програєш більше, ніж віід них програє ворог - то це прояв дебілізму.
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17.06.2020 17:37 Ответить
а що я такого пропоную що б країні було гірше ніж ворогу,дороги з цементобетону то є зло?
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17.06.2020 17:44 Ответить
я вам скажу чому такий супротив ,бо на ямковий ремонт щороку йде 90% коштів, а це корупція від якої не хочуть відмовлятися.
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17.06.2020 17:51 Ответить
А ты пробовал ездить по бетонке? Лучше тогда уже по грунтовке
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17.06.2020 14:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=bTYmz6lPXGQ&feature=emb_logo В нас їх роблять через ту саму сраку що і асфальтобетонні.
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18.06.2020 12:40 Ответить
Они построят дороги (и себя не обидят)
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17.06.2020 13:45 Ответить
Зрозуміло, на якого чорта Зеленський вирішив дороги будувати. Такими темпами, так, можливо, щось і збудують, тільки їздити не буде на чому і не буде кому.
P.S. Згадав, як при Сталіні "будували" трансполярна магістраль. До смерті Сталіна будували ... а потім забули
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17.06.2020 13:46 Ответить
Правильнее, не Украина закупает, а Беня с подельником впаривает Украине.

По словам автора, в 2018-2019 гг. предприятия Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова "Укртатнафта" продавала битум без премии.


А в 2020 году установила премию к европейской котировки в 120 долларов на тонне.
"В апреле украинский битум стоил дороже бензина и дизтоплива, провалившихся вместе с мировой ценой на нефть.

Источник: https://censor.net/n3202559
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17.06.2020 13:55 Ответить
А потому удивляемся куда каждый год уходят сотни миллиардов гривень налогов собранных с автомобилистов на дороги которых нет. Строительство дорог ето же золотое дно.
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17.06.2020 14:13 Ответить
Тото Зеленый кинулся дороги ремонтировать)
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17.06.2020 14:15 Ответить
Все по ленину:

В. И. Ленин: «…социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией»

Итак с одной стороны госмонополия Укравтодор, с другой стороны капиталистическая монополия Коломойского/Боголюбова... И все во благо народа/налогоплательщика))))

Вот такая она "соціальна держава"))
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17.06.2020 14:18 Ответить
Всеми этими гешефтиками - энергия, уголь, Центрэнерго, мазут - Зеля компенсирует Бене недополученные несколько млрд по Привату.
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17.06.2020 14:58 Ответить
Уринотепапия в глаза зелибобикам. Г+Г все правильно обьяснит. Это хороший Ротердам.
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17.06.2020 15:29 Ответить
Україна купує бітум за ціною Роттердамм+6 вартостей фрахту з Голландії - Цензор.НЕТ 6350
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17.06.2020 16:01 Ответить
Молния!!!Правительство Украины приняло решение рассчитывать зарплаты и пенсии по формуле Цюрих+!!!
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17.06.2020 16:46 Ответить
 
 