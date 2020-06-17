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Укртатнафта (271) Роттердам+ (297)

Україна купує бітум за ціною Роттердамм+6 вартостей фрахту з Голландії

Україна купує бітум за ціною Роттердамм+6 вартостей фрахту з Голландії

За словами експерта, ціноутворення на бітум орієнтується на європейські котирування.

Премія на бітум, який Україна закуповує для будівництва доріг, досягла історичного максимуму в 190 доларів на тонні.

Про це пише директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн у колонці для "Економічної правди".

За словами експерта, ціноутворення на бітум орієнтуються на європейські котирування (котирування мазуту в портах Роттердама і портах Середземномор'я - ред.), Передає РБК Україна.

За словами автора, у 2018-2019 рр. підприємства Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова "Укртатнафта" продавала бітум без премії. А у 2020 році встановила премію до європейського котирування в 120 доларів на тонні.

"У квітні український бітум коштував дорожче бензину і дизпалива, що провалилися разом зі світовою ціною на нафту. Не залишився осторонь і найбільший постачальник – білоруські виробники. У березні ринок отримав обухом по голові: білоруси встановили премію 190 дол. за тонну, хоча 2019 рік вони відпрацювали з середньою поправкою 65 доларів", - пише Куюн.

За даними РБК-Україна вартість доставки фрахту з портів Голландії складає 25-30 доларів на тонні. Таким чином премія на український і білоруський бітум становить Роттердам плюс 6 вартостей фрахту.

Відзначимо, що всі нафтопродукти, вироблені в Україні або імпортовані в Україну, торгуються на основі європейських котирувань, а також премії. На інших енергетичних ринках, де застосовується регуляторна ціна, використовується формульний підхід, що включає ціну доставки з європейського хабу/порту.

В меморандумі МВФ закріплений підхід для розрахунку ціни газу для населення (до 1 липня): котування TTF в Голландії плюс ціна доставки в Україну (т. зв. Амстердам+). Для розрахунку прогнозної вартості електроенергії на основі ціни вугілля у 2016-2019 рр. використовувалася котирування вугілля в портах Амстердам-Роттердам-Антверпен (т. зв. Роттердам+).

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Топ коментарі
+38
Так это уже хороший роттердам или уже плохой?
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17.06.2020 13:23
+20
Баааааальшая стройка, ***!
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17.06.2020 13:24
+18
а что же это такое, земародер барыга сценическая уже ++++
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17.06.2020 13:23
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Так это уже хороший роттердам или уже плохой?
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17.06.2020 13:23 Відповісти
Ты чё, дурак? Любой "Роттердам" плохой. Будет Зеля тырить - пойдёт нахер вслед за вашим сивым мудрым гетьманом.
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17.06.2020 14:31 Відповісти
Будет тырить??? Почему тогда епоха бидности все никак не закончится? Кто сейчас тырит???
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17.06.2020 15:28 Відповісти
а что же это такое, земародер барыга сценическая уже ++++
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17.06.2020 13:23 Відповісти
Баааааальшая стройка, ***!
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17.06.2020 13:24 Відповісти
с бааальшими откатами
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17.06.2020 13:25 Відповісти
Если при порохе было просто +, то теперь +6
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17.06.2020 13:36 Відповісти
Художник!! - так видит.............
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17.06.2020 14:23 Відповісти
То такі миші...
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17.06.2020 13:26 Відповісти
Україна купує бітум за ціною Роттердамм+6 вартостей фрахту з Голландії - Цензор.НЕТ 2064
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17.06.2020 23:30 Відповісти
Зерно мойші з`їли!
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18.06.2020 12:36 Відповісти
ну як же ж не заробити бородатій бабусі, у неї ера зубожіння вже скінчилася
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17.06.2020 13:26 Відповісти
так "велика стройка" ж!
шо нє ясно?
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17.06.2020 13:27 Відповісти
Свої НПЗ знищили а тепер купляють бітум за кордоном.
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17.06.2020 13:28 Відповісти
Ось цікава новина- Через брак коштів Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» залучила кредит на 400 млн грн в Таскомбанку на виплату з/п працівникам. https://tascombank.ua/news/5ee8c224a5a023001101c3db зазначається у повідомленні комерційного банку.
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17.06.2020 13:29 Відповісти
Спочатку банкрутять, потім "купують" за борги. Обкатана схема ще з 90-х років.
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17.06.2020 13:59 Відповісти
"Кінець епохи бідності!!!"
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17.06.2020 13:29 Відповісти
початок епохи огидності
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17.06.2020 15:08 Відповісти
Тому зебіл і хоче якнайшвидше побудувати дороги. Бо навар - бені в кишеню.
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17.06.2020 13:30 Відповісти
Як би ж то побудувати, бітум теж мойші миші зїдять.
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17.06.2020 14:01 Відповісти
"Кінець епохи бідності!!!"
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17.06.2020 13:31 Відповісти
Вау! Зебобики как вом Ротердам+ от Осла Оманского?! Уже похоже Ротердам не там плох?! Или как?
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17.06.2020 13:31 Відповісти
Питається напуя бені приват? Правильно щоб шуму побільше, а він на центренерго та на дорогах все відіграє.
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17.06.2020 13:33 Відповісти
такі да!
Украина покупает битум по цене Роттердамм+6 стоимостей фрахта из Голландии - Цензор.НЕТ 2606
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17.06.2020 13:37 Відповісти
Він вже все відіграв за перший місяць зе-каденції.
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17.06.2020 13:38 Відповісти
Сектантам ЗЕ не кажіть
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18.06.2020 10:12 Відповісти
Написано так, що не зрозумієш, хто продає бітум. Нафтогаз, чи Бєня?
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17.06.2020 13:36 Відповісти
Или даже беларусы.
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17.06.2020 13:43 Відповісти
Шо тут непонятного и при чём тут Нафтогаз ?

Битум продаёт Кременчугский НПЗ, которым владеет Беня.

Продаёт втридорога
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17.06.2020 14:00 Відповісти
якби дійсно хотіли запустити економіку то будували б дороги з бетону завантажуючи свої цементні та металургійні заводи.
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17.06.2020 13:38 Відповісти
а мазут и битум с Бениного нефтезавода куда девать ?

Сериал должен окупиться
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17.06.2020 14:01 Відповісти
крім шкурних інтересів олігархів , бітум білоруси виробляють з російської нафти це опосередкована фінансова підтримка москви.
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17.06.2020 14:16 Відповісти
а когда датчане в 1970-х годах покупали золотые обручальные кольца с бриллиантами - это было поддержкой апартеида в ЮАР или сионизма в Израиле ?

Иногда банан - это просто банан.
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17.06.2020 14:19 Відповісти
а данці воювали з африканцями чи ізраїльтянами?
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17.06.2020 14:27 Відповісти
а якби воювали, то ходили б без золота та діамантів ?

Воювати з хімічними елементами та сполуками - то дурне діло.
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17.06.2020 14:42 Відповісти
та я зрозумів, більшості в Україні нема різниці будуть вони пити пиво чи піво.
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17.06.2020 14:54 Відповісти
ти вже відмовився від Київстару та Водафону ?
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17.06.2020 14:56 Відповісти
откажись от электричества. Оно из российского урана. И другого нет и не будет пока что.
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17.06.2020 15:00 Відповісти
" и другого нет" ..в Україні не добувають уран?
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17.06.2020 15:06 Відповісти
ну у тебя в дупе есть газ, но ты же не можешь им топить.
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17.06.2020 15:09 Відповісти
ти мабуть вважаєш, шо уран лопатами вкидають в реактор, як в топку паровоза ?
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17.06.2020 15:09 Відповісти
ти розумник так і пиши що проблема не в урані якого в Україні найбільші поклади у Європі а у збагачені його ,але касапи не одні які навчилися робити збірки для реакторів,тому не треба мені про безальтернативність втерати.
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17.06.2020 15:14 Відповісти
та я тобі нічого не втираю.

Ти від Київстару і Водафону відмовився ?

Чого мовчиш ?
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17.06.2020 15:38 Відповісти
а якщо лайфсел?
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17.06.2020 17:17 Відповісти
Тут важливо розуміти суть санкцій.

Від введення санкцій ворогу має стати гірше, ніж тому, хто ці санкції вводить.

А якщо від санкцій програєш більше, ніж віід них програє ворог - то це прояв дебілізму.
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17.06.2020 17:37 Відповісти
а що я такого пропоную що б країні було гірше ніж ворогу,дороги з цементобетону то є зло?
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17.06.2020 17:44 Відповісти
я вам скажу чому такий супротив ,бо на ямковий ремонт щороку йде 90% коштів, а це корупція від якої не хочуть відмовлятися.
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17.06.2020 17:51 Відповісти
А ты пробовал ездить по бетонке? Лучше тогда уже по грунтовке
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17.06.2020 14:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=bTYmz6lPXGQ&feature=emb_logo В нас їх роблять через ту саму сраку що і асфальтобетонні.
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18.06.2020 12:40 Відповісти
Они построят дороги (и себя не обидят)
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17.06.2020 13:45 Відповісти
Зрозуміло, на якого чорта Зеленський вирішив дороги будувати. Такими темпами, так, можливо, щось і збудують, тільки їздити не буде на чому і не буде кому.
P.S. Згадав, як при Сталіні "будували" трансполярна магістраль. До смерті Сталіна будували ... а потім забули
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17.06.2020 13:46 Відповісти
Правильнее, не Украина закупает, а Беня с подельником впаривает Украине.

По словам автора, в 2018-2019 гг. предприятия Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова "Укртатнафта" продавала битум без премии.


А в 2020 году установила премию к европейской котировки в 120 долларов на тонне.
"В апреле украинский битум стоил дороже бензина и дизтоплива, провалившихся вместе с мировой ценой на нефть.

Источник: https://censor.net/n3202559
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17.06.2020 13:55 Відповісти
А потому удивляемся куда каждый год уходят сотни миллиардов гривень налогов собранных с автомобилистов на дороги которых нет. Строительство дорог ето же золотое дно.
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17.06.2020 14:13 Відповісти
Тото Зеленый кинулся дороги ремонтировать)
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17.06.2020 14:15 Відповісти
Все по ленину:

В. И. Ленин: «…социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией»

Итак с одной стороны госмонополия Укравтодор, с другой стороны капиталистическая монополия Коломойского/Боголюбова... И все во благо народа/налогоплательщика))))

Вот такая она "соціальна держава"))
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17.06.2020 14:18 Відповісти
Всеми этими гешефтиками - энергия, уголь, Центрэнерго, мазут - Зеля компенсирует Бене недополученные несколько млрд по Привату.
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17.06.2020 14:58 Відповісти
Уринотепапия в глаза зелибобикам. Г+Г все правильно обьяснит. Это хороший Ротердам.
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17.06.2020 15:29 Відповісти
Україна купує бітум за ціною Роттердамм+6 вартостей фрахту з Голландії - Цензор.НЕТ 6350
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17.06.2020 16:01 Відповісти
Молния!!!Правительство Украины приняло решение рассчитывать зарплаты и пенсии по формуле Цюрих+!!!
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17.06.2020 16:46 Відповісти
 
 