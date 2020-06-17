Уголь станет основным топливом для производства электроэнергии на тепловых электростанциях, - Шмыгаль

Правительство на заседании приняло соответствующее распоряжение с двухдневной доработкой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Ведь неприемлемо, когда мы закупаем импортный газ, тогда как наши шахтеры сидят без работы из-за отсутствия рынка сбыта. Это поддержит украинских шахтеров и сохранит в этой области около 20 тыс. рабочих мест", - отметил премьер.

Ранее Министерство энергетики через премьера попросило Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввести временный запрет на использование угольными тепловыми электростанциями (ТЭС) природного газа и мазута в качестве основного вида топлива.

По словам врио министра энергетики Ольги Буславец, несмотря на больший экономический эффект от сжигания сильно подешевевшего природного газа, такой запрет необходим, чтобы у государственных и частных угольных компаний не отнимался рынок сбыта, шахтеры выходили на работу и получали заработную плату.

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