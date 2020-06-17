Уголь станет основным топливом для производства электроэнергии на тепловых электростанциях, - Шмыгаль
Правительство на заседании приняло соответствующее распоряжение с двухдневной доработкой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Ведь неприемлемо, когда мы закупаем импортный газ, тогда как наши шахтеры сидят без работы из-за отсутствия рынка сбыта. Это поддержит украинских шахтеров и сохранит в этой области около 20 тыс. рабочих мест", - отметил премьер.
Ранее Министерство энергетики через премьера попросило Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввести временный запрет на использование угольными тепловыми электростанциями (ТЭС) природного газа и мазута в качестве основного вида топлива.
По словам врио министра энергетики Ольги Буславец, несмотря на больший экономический эффект от сжигания сильно подешевевшего природного газа, такой запрет необходим, чтобы у государственных и частных угольных компаний не отнимался рынок сбыта, шахтеры выходили на работу и получали заработную плату.
Пожалуйста, подождите...
Головне треба розуміти: чий цей шмігаль? Ото ж.
1.Примусити власників ТЕС перевести на біопаливо не менш ніж на 50-70% потужності енергоблоків, виділити під це державне фінансування! Це посилить енергетичну безпеку України, бо дозволить зменшити залежність від зовнішніх поставок вугілля і покращить торгівельний баланс України і посилить гривню!
2.Розробити державну підтримку у вигляді пільгових кредитів всім приватним і державним підприємствам які готові використовувати біопаливо в якості пального для виробничих котельних та електростанцій!
3.Виділити державне фінансування на розробку і запуск у виробництво малих генераторів, малих турбін 13-5-10-15-20 МВт зменшеного тиску та парових двигунів аналогічної потужності, які сьогодні купляються в Індії та Китаї та Німеччині і використовуються на підприємствах для виробництва електроенергії з використанням біопалива! Надати державну підтримку у вигляді кредитів для підприємств які будуть ставити в себе парові турбіни або парові двигуни для виробництва електроенергії!
4.Внести зміни в законодавчі акти України для дозволу підприємствам які мають свою біопаливну електрогенерацію продавати електрику споживачам за спрощеною процедурою в обхід Енергоринку України та обленерго!
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а до того чим дровами палили?
5. Пересадить всех граждан Украины на электромобили!!!!
1. Производство аккумуляторов для электромобилей субсидируется государством. К примеру. только в Германии на это в 2019 году выделено более 3 млрд. евро.
2. Покупка электромобилей так же субсидируется государством ( снижение налога, низкий кредит и пр.)
Без этого электромобили не конкурентноспособны перед автомобилями с ДВС. Тем более когда цена на бензин стала ниже.
2.Теряют работоспособность при переразряде
3.Теряют ёмкость на холоде
В настоящее время ведутся исследования по поиску материалов на основе кремния и фосфора, обеспечивающих повышенную емкость интеркалирования ионов лития и по замене ионов лития https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80 на ионы натрия .
из-за которого произошло снижение потребления электричества
из-за которого отключают АЭС ?
Ну а о "качестве" их угля лучше вообще промолчать.
Зато сейчас, без Ротердама стригут бабло миллиардами.
Ось просте вирішення проблеми зеленої енергії: http://vitanar.narod.ru/MSmer/MSmer.html
Метод розрахунку: https://www.casimages.com/f/szWB0YmqwTb
Оригінали тут: https://worldwide.espacenet.com/searchResults;jsessionid=D90BC5847EAF2A9D6C355C633950F296?locale=fr_EP&PA=SMERETCHANSKI%20MIKHAIL&ST=advanced&compact=false&DB=fr.espacenet.com
Думай-Те!
І екологія страждає
так и до паравой тяги дойдем
Возврат к Волам = намного тематичнее
Чому б і Укоаїні не тпродати всі державні шахти самим шахтарям.
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назад в прошлое гоните Шмигаля в уголь Ахметовский засланец
Voice of Ukraine
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·https://twitter.com/newstop_us/status/1273242742462861320 1 ч
Ахметівський щур Шмигаль - крім вугля нічого не бачить навкруги