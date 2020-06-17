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Кабмін (13940) вугілля (2443) Електрика (2041) Денис Шмигаль (4393)

Вугілля стане основним паливом для виробництва електроенергії на теплових електростанціях, - Шмигаль

Вугілля стане основним паливом для виробництва електроенергії на теплових електростанціях, - Шмигаль

Уряд на засіданні ухвалив відповідне розпорядження з дводенним доопрацюванням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

" Адже неприйнятно, коли ми закуповуємо імпортний газ, тоді як наші шахтарі сидять без роботи через відсутність ринку збуту. Це підтримає українських шахтарів та збереже в цій галузі близько 20 тис. робочих місць", - зазначив прем’єр.

Раніше Міністерство енергетики через прем'єра попросило Раду національної безпеки і оборони України (РНБО) запровадити тимчасову заборону на використання вугільними тепловими електростанціями (ТЕС) природного газу та мазуту як основного виду палива.

За словами т.в.о. міністра енергетики Ольги Буславець, попри більший економічний ефект від спалювання природного газу, який дуже подешевшав, така заборона необхідна, щоб у державних і приватних вугільних компаній не забирався ринок збуту, шахтарі виходили на роботу і отримували заробітну плату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кризи і зупинки вуглепрому видобуток вугілля в Павлограді зростав завдяки інвестиціям, - Чех

Автор: 
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Топ коментарі
+21
рудий татарин аплодує стоячи!
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17.06.2020 15:10
+11
Лучше атомные э\станции не останавливать.
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17.06.2020 15:41
+9
Ну конечно с радостью. Всё во славу ЗЕбилов им ведь Ротердам+ Пороха был плохой!
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17.06.2020 15:17
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рудий татарин аплодує стоячи!
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17.06.2020 15:10 Відповісти
А лучше ********** газом или Медвейчуковско-********** мазутом?
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17.06.2020 15:15 Відповісти
крайнощі завжди погано закінчуються. Є газ, з Європи. Частку потужностей можна завантажити вітчізняним вугіллям, але не тим, що ввозиться під виглядом лаптєстанського, а насправді є лугандонським.
Головне треба розуміти: чий цей шмігаль? Ото ж.
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17.06.2020 15:17 Відповісти
Звертаю увагу Зеленського що в Україні є виробники пальників на біопаливі, які можуть замінити вугілля, використовуючи дешеві матеріали яких в Україні просто як гівна! Тирса, лушпиння соняшника, будь які стебла с/г культур, навіть сіно - все це можна спалювати в спеціальних пальниках з надувом повітря і досягати сотень мегават потужності для роботи ТЕС! В Україні вже кілька років бурно розвиваються енергозберігаючі технології виробництва і використання біопалива! Українські біопаливні пальники досягають сотень мегават потужності і експортуються в десятки країн світу вже сьогодні, а Україна не хоче застосовувати ці передові технології, в яких Україна попереду всіх інших країн світу! Пан Шмигаль замовчує той факт що Україна має найгірший відсоток використання біопалива в енергетиці, маючі просто шалені можливості по заміщенню вугілля біопаливом! Наші олійні заводи виробляють сотні тисяч тон лушпиння соняшника і не мають куди його подіти, а це готова сировина для енергетики! На олійних заводах змушені ставити свої котли і турбіни щоб якось утилізовувати лушпиння і генерувати електрику, а держава замість активного впровадження біопалива на ТЕС і тим самим створювати ринок біопалива в Україні - віддає всю енергетику в руки вугільного олігарха Ахметова! Хлопці це ж дебілізм! Ми маємо дармове пальне, по ціні гівна, а Ви його не хочете використовувати, а хочете закуповувати вугілля! Це ж ідіотизм! Тому пропоную:
1.Примусити власників ТЕС перевести на біопаливо не менш ніж на 50-70% потужності енергоблоків, виділити під це державне фінансування! Це посилить енергетичну безпеку України, бо дозволить зменшити залежність від зовнішніх поставок вугілля і покращить торгівельний баланс України і посилить гривню!
2.Розробити державну підтримку у вигляді пільгових кредитів всім приватним і державним підприємствам які готові використовувати біопаливо в якості пального для виробничих котельних та електростанцій!
3.Виділити державне фінансування на розробку і запуск у виробництво малих генераторів, малих турбін 13-5-10-15-20 МВт зменшеного тиску та парових двигунів аналогічної потужності, які сьогодні купляються в Індії та Китаї та Німеччині і використовуються на підприємствах для виробництва електроенергії з використанням біопалива! Надати державну підтримку у вигляді кредитів для підприємств які будуть ставити в себе парові турбіни або парові двигуни для виробництва електроенергії!
4.Внести зміни в законодавчі акти України для дозволу підприємствам які мають свою біопаливну електрогенерацію продавати електрику споживачам за спрощеною процедурою в обхід Енергоринку України та обленерго!
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17.06.2020 15:34 Відповісти
Примусити власників ТЕС перевести на біопаливо не менш ніж на 50-70% потужності енергоблоків / В 2016 г. мощность ТЭС была 34 180 МВт. Пусть сейчас 20 000 МВт. 50% это 10 000 МВт =10 000 000 квт.1 квт*час это 0, 4 кг угля или 0.5 кг сухих дров .За 1 час ТЭС сожгут 5000 т дерева , за сутки 120 000 т дерева.Это не реально.На ТЭС уголь сжигается в виде пыли , высушенной дымовыми газами.Получить на существующих мельницах ТЭС древесную пыль тоже практически не возможно./ Возможности рапса и отходов много меньше возможностей зелёной энергетики.
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17.06.2020 16:45 Відповісти
Древесну тирсу потрібної фракції можна отримати в стандартних молоткових дробарках, не бачу ніяких проблем. На ринку купа дробарок абсолютно різної потужності! Мало того по Україні тої тирси тисячі тон, її віддають по бросовій ціні, тільки вивозь, бо її немає куди дівати! Крім деревини можна використовувати лушпиння соняшників, його теж сотні тисяч тон і обсяги його виробництво зростають кожен рік, бо будуються все нові і нові малозаводи! Сьогодні в Україні біопаливо продається по смішним бросовим цінам, його немає куди дівати! Лушпиння соняшника продається по 500 грн за тону а тона вугілля 6200 грн! Економію в 10 разів відчуваєте? А кілограм лушпиння соняшника має калорійність - 4300 ккал, що лише в 1,5 рази менше ніж у кілограму вугілля антрациту - 6700 ккал. І головне що лушпиння це відновлюваний ресурс, воно наступного року знову відросте, а вугілля потрібно видобувати і витрачати на це мільярди гривень, на дотації шахтам, на безпеку шахт, на пенсії покалічченим та хворим селікозом шахтарям! Потенціал України по біопаливу - найбільший в ЄС, ми можемо повністю перейти на біопаливо і повністю відмовитись від вугілля, але для цього потрібні невеликі інвестиції в модернізацію ТЕС, а Ахметов хоче нічого не витрачати а тільки заробляти!
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17.06.2020 17:12 Відповісти
Древесну тирсу потрібної фракції можна отримати в стандартних молоткових дробарках/ На ТЭС это вряд ли / Проблема утилизации лузги на МЖК за последние 20 лет решена.Уже в 2009 г.: Произведено лузги подсолнечника, тонн -1025990 .Направлено на использование тепловой энергии, тонн -760880.Брикетировано лузги, тонн-255670 . Утилизировано(или продано), тонн - 9440 . Цена пеллет из лузги- 1 300грн/т. Кстати, стоимость 1 т александрийского угля - 700 грн. - Рынок лузги подсолнечника в Украине и реализация проектов по производству твердого топлива в масложировой отрасли./ Сейчас главные резервы в энергии солнца и ветра.
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17.06.2020 20:01 Відповісти
Головний резерв - валютні заначки під гойськими матрасами. Актуальна задача партії та уряду - щоб вони пішли на уплоту нологів, з яких спронсорують зелений тариф для правильних хлопаків
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17.06.2020 22:05 Відповісти
Ви не володієте свіжою інформацією, виробництво лушпиння соняшника зростає кожен рік, а продавати його немає куди і тому ціна впала до 500 грн за тону! А вугілля яке купляється для ТЕС коштує зараз 2000-2200 грн, це ціни червня. Бачити різницю - в чотири рази! До того ж спалене лушпиння соняшнику, деревина та інше біопаливо не дає таких шкідливих викидів як вугілля, а це покращить екологію навколо ТЕС, що є для нас сьогодні величезною проблемою! Ще одною величезною проблемою є відвали золи від вугілля - мільйони тон золи яку нікуди використовувати! А зола від біопалива це фактично добрива для рослин! Тому негайно потрібно впроваджувати технології використання біопалива для ТЕС, якщо уряд визначив ТЕС як основного виробника електроенергії в Україні! Продовжувати роботу шкідливих ТЕС без зменшення впливу ТЕС на екологію не можна!
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18.06.2020 13:06 Відповісти
Уголь станет основным топливом для производства электроэнергии на тепловых электростанциях, - Шмыгаль

========================================
а до того чим дровами палили?
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17.06.2020 20:29 Відповісти
Лучше атомные э\станции не останавливать.
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17.06.2020 15:41 Відповісти
лучше лучше, чем хуже !
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17.06.2020 15:59 Відповісти
а лучше ********** уголем ?
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17.06.2020 16:23 Відповісти
шмиргля підтанцьовує бувшому наперсточнику не в угоду мертветчукам, а на збитки для наших атомних станцій і ріст цін на електрику для нас.
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17.06.2020 16:41 Відповісти
То вы не в курсе, что Коломойский росийским углем от недавно барыжит
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17.06.2020 15:23 Відповісти
Ты забыл
5. Пересадить всех граждан Украины на электромобили!!!!
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17.06.2020 15:44 Відповісти
Давно уже надо использовать телепортацию. Тогда никакие автомобили не нужны и дороги тоже. Экономия бюджетных средств будет...
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17.06.2020 15:53 Відповісти
Електромобілі показують шалене зростання продажів, більше 300% на рік, тому скоро всі пересядуть на електромобілі просто тому що звичайні автомобілі перестануть виробляти!
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17.06.2020 16:07 Відповісти
Рост продаж электромобилей только из-за того что:
1. Производство аккумуляторов для электромобилей субсидируется государством. К примеру. только в Германии на это в 2019 году выделено более 3 млрд. евро.
2. Покупка электромобилей так же субсидируется государством ( снижение налога, низкий кредит и пр.)
Без этого электромобили не конкурентноспособны перед автомобилями с ДВС. Тем более когда цена на бензин стала ниже.
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17.06.2020 16:25 Відповісти
Найбільше в світі родовище літія знаходиться в Україні! В Україні вже збудовані заводи які виробляють тягові літієві акумулятори для навантажувачів та спецтехніки, ще трохи і будуть виробляти літієві акумулятори для автомобілів. Тому Україна, яка має дешеву генерацію і дешеві акумулятори гарантовано перейде на електромобілі, навіть без державних дотацій! Хоча державна підтримка виробникам акумуляторів в Україні точно не завадила б, маючи найбільше в світі родовище літія і не переробляти його на готову продукцію - це потрібно бути ідіотами! Але ми й так ідіоти, чого дивуватись! Ми переходимо на вугілля в 21 столітті! Пістець!
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17.06.2020 16:31 Відповісти
Литий уже вчерашний век.Недостатки литиевых аккумуляторов:1.Огнеопасны
2.Теряют работоспособность при переразряде
3.Теряют ёмкость на холоде
В настоящее время ведутся исследования по поиску материалов на основе кремния и фосфора, обеспечивающих повышенную емкость интеркалирования ионов лития и по замене ионов лития https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80 на ионы натрия .
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17.06.2020 16:38 Відповісти
Літій екологічно чистий матеріал, а фосфор отрута ще та. Хто буде утилізовувати фосфорні акумулятори? Літій це технологія ще на 50 років, яка буде дуже активно використовуватись, тому потрібно будувати заводи з виробництва літієвих акумуляторів в Україні і виділяти на це державну підтримку у вигляді пільгових кредитів! Ми можемо краще за Китай робити акумулятори для будь якої техніки і це буде дешевше, бо в нас найбільше родовище літія і видобуток і переробка літія найдешевші.
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17.06.2020 16:42 Відповісти
Литий-феррофосфат LiFePO4 считается самым перспективным катодным материалом в силу своей экологичности. Кобальтат лития LiCoO2, на основе которого и состоят литий-ионные аккумуляторы, в свою очередь, ядовит и экологически вреден, а у аккумуляторов на его основе лишь 50% ионов можно извлечь из структуры соединения, ведь если из него извлечь литий полностью, то структура станет нестабильной, кобальт перейдет в степень окисления +4 и сможет окислить кислород, а выделяющийся атомарный кислород станет окислять электролит, и произойдет взрыв. Аккумуляторы с повышенной емкостью (на основе LiCoO2) крайне взрывоопасны
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17.06.2020 17:04 Відповісти
где-то я читал....что на газированной воде ездят...
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17.06.2020 16:28 Відповісти
Удивительно! так шмыгаль шестерка ахметовская. Что ту не ясного. Когда то у ахметки каким то менеджером был
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17.06.2020 15:44 Відповісти
та і я про це))
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17.06.2020 15:47 Відповісти
ищи, кому выгодно.
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17.06.2020 15:10 Відповісти
а кому выгоден спад производства

из-за которого произошло снижение потребления электричества

из-за которого отключают АЭС ?
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17.06.2020 16:01 Відповісти
І хто його нам продаватиме?
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17.06.2020 15:12 Відповісти
Странно а до этого чем топили?
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17.06.2020 15:14 Відповісти
А з росіянії Лугандонське вугілля завозити будуть?
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17.06.2020 15:14 Відповісти
Зебіли лудше лішній раз ікру на хлєп нє намажут, но шахтьоров потдєржут! Давай, Зєлєнскій, дєлай іх разом. Всєх! 😁
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17.06.2020 15:14 Відповісти
Ахметка и Беня будут с радостью им продавать уголь в 2-3 раза дороже средне-европейских.
Ну а о "качестве" их угля лучше вообще промолчать.
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17.06.2020 15:15 Відповісти
Ну конечно с радостью. Всё во славу ЗЕбилов им ведь Ротердам+ Пороха был плохой!
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17.06.2020 15:17 Відповісти
Разумеется был плохой - они ведь с него НИЧЕГО НЕ ИМЕЛИ!!!
Зато сейчас, без Ротердама стригут бабло миллиардами.
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17.06.2020 15:22 Відповісти
Самоє главноє што стріжот нє Порошенко. Ну а там как в любімой прітчє мудрого нєдонаріда: оні кралі і нам давалі.
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17.06.2020 15:25 Відповісти
а без згадки про парашена не обійтись?! на цензорі про нього або гарно, або ніяк
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17.06.2020 16:49 Відповісти
Опять министр вешает лапшу. Ахметов перестроил свои электростанции на другой сорт углы с антрацита -НЕТ!!!!. Опять выродок будет покупать уголь не наш, а парашенский!!! И почему этот бездарный министр (Ольги Буславец) молчит за атомную энергетику, за остановленные атомные блоки. Обогащают Ахиетова и засерают природу.
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17.06.2020 15:18 Відповісти
Уголь станет основным топливом/ Ради чего и была затеяна катавасия с АЭС и зелёной энергетикой. Считаю Шмыгаля человеком Ахметова, это заметно по ситуации в энергетике, - "слуга народа" Лерос
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17.06.2020 15:20 Відповісти
Ахмєтка буде тобою задоволений, Шмига! Відпрацьовуєш не тіко надії, але й вкладене бабло! Що б ви так для України старалися, як для своїх ляльководів, курви!
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17.06.2020 15:20 Відповісти
Уголь станет основным топливом для производства электроэнергии на тепловых электростанциях, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2537
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17.06.2020 15:21 Відповісти
Навіщо вам вугілля, просто поворушіть нейронами і руками.
Ось просте вирішення проблеми зеленої енергії: http://vitanar.narod.ru/MSmer/MSmer.html
Метод розрахунку: https://www.casimages.com/f/szWB0YmqwTb
Оригінали тут: https://worldwide.espacenet.com/searchResults;jsessionid=D90BC5847EAF2A9D6C355C633950F296?locale=fr_EP&PA=SMERETCHANSKI%20MIKHAIL&ST=advanced&compact=false&DB=fr.espacenet.com
Думай-Те!
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17.06.2020 15:22 Відповісти
Ну, якщо енергія з вугілля буде дешевше, то чому б і ні. Тільки газ зараз на https://www.powernext.com/ біржі , як у 90-ті.
І екологія страждає
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17.06.2020 15:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oMVmQYbl9Ic НБУ финансирует РОССИЮ...
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17.06.2020 15:24 Відповісти
надеюсь уголь Ахметка припрет из Лугандон +, по цене доставки из Африки?
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17.06.2020 15:29 Відповісти
У Яценюка спроси.
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17.06.2020 16:15 Відповісти
о, шмыгаль продолжает покупать кацапский уголь, чтобы беня хорошо зарабатывал.
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17.06.2020 15:32 Відповісти
"Уголь перекупленый несколько раз, уже не считается кацпским"( порохобот упоротый)
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17.06.2020 16:30 Відповісти
шмыгаль как илон маск, но со знаком минус.
так и до паравой тяги дойдем
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17.06.2020 15:32 Відповісти
Паровая тяга - это нетрадиционно мало!
Возврат к Волам = намного тематичнее
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17.06.2020 15:50 Відповісти
Уголь станет основным топливом для производства электроэнергии на тепловых электростанциях, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6523
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17.06.2020 15:32 Відповісти
Уголь станет основным топливом для производства электроэнергии на тепловых электростанциях, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3353
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17.06.2020 15:39 Відповісти
Какие шахтеры выходили на работу? Те которые в ОРДЛО для Расеюшки уголь добывают?
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17.06.2020 15:48 Відповісти
зебилы ау? ваши мечты уже все исполнились или чего-то еще не хватает?
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17.06.2020 15:52 Відповісти
ведь неприемливо,что бы уголь покупали в ордло и рашиста а собственная украинская государственная атомная енергетика была похоронена именно для того,что бы спонсировать сепаратистов и рашистские карманы для ведения войны с Украиной
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17.06.2020 15:56 Відповісти
"Уголь перекупленый несколько раз, уже не считается ни ордловским, ни рашистским" ( порохобот упоротый)
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17.06.2020 16:32 Відповісти
не спонсирой окупантов и сепаратистов ,упоротый служивый ,,, это у кого не считается ?смотри на северный поток и "благотворительные" санкции против рашиста,смотри на отказ Польщи покупать у рашиста газ,,,???
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17.06.2020 18:48 Відповісти
Не вижу отказа Украины покупать урашиста газ, как и уголь, диз.топливо и т.д. ...
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17.06.2020 19:41 Відповісти
х,,,ен один и тот же который Ты не видишь,но он очевиден - поддержка оккупанта Украины толи покупая газ ,толи топливо, толи другую хрень произведенную в рашиста..
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17.06.2020 21:14 Відповісти
слуга Ахметки старается
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17.06.2020 15:59 Відповісти
Стараються два слуги, один ахметки, а другий Бені. Тільки не переплутайте, бо вони наріду втирали, що Порошенко разом із ахметкою і нарід повірив. Як з таким наріждом щось можна зробити?
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17.06.2020 16:09 Відповісти
у Бени свой президент, у Ахметки свой Премьер. И это всё благодаря идиотам голосовавших за клоуна
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17.06.2020 16:43 Відповісти
...а що було до того ...дрова ?
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17.06.2020 16:03 Відповісти
Весь світ поступово відмовляється від дорогого вугілля і переходить на сонячну і вітрову енергетику, а наш ахметовський прем*єр і бенін президент в угоду своїм папікам альтирнативну енергетику знищують, а відновлюють вугільну. СЧерез рік вугілля зророжчає у два-три рази і звичайно електроенергія. Але це буде потім. Наріду втерли, що "зелена" енергетика дорога, а то, що вона через пару років стане такою ж, як інша, не сказали. Свого вугілля недостатньо і будуть купувати у ОРДЛО і Параші.
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17.06.2020 16:07 Відповісти
Правильное решение принял премьер-министр. Здесь предлагают перейти на экологическое топливо "лушпиня" и прочие отходы.Можно перейти и на коровьи лепешки и кизяк. Завтра дешевый газ, а после , когда угробим свое топливо, Россия будет диктовать свои цены. Что вы тогда запоете "доброжелатели"?! В атомной энергетике можно отключать блоки, временно (правда я профан в атом. энерг.), но если остановить шахты. то им капут, и городам и окружающим селам.
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17.06.2020 16:17 Відповісти
Расслабься. К тому времени твоей "расии" не будет
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17.06.2020 16:26 Відповісти
Один нюанс, для ТЭС нужен антрацит, а Украина много его производит??? Вот и потечет антрацит из страны агрессора, парашастана. Если раньше, для баланса энергосети отключали 1-2 энергоблока, то сейчас остановили, если я не ошибаюсь -11. Сокращена закупка атомного топлива. И вот начнется преступление. Ахметов начнет хрюкать, что нужен антрацит или он перестанет продавать электроэнергию, и потечет уголек не с украинских шах, а из парашастана и ордло!
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17.06.2020 16:27 Відповісти
Не, шахты нельзя останавливать, кто ж тогда Украину и Европу кормить будет? И зачем нам эта дешевая электроэнергия, мы же самая успешная и богатая страна.
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17.06.2020 16:28 Відповісти
Вугілля стане основним паливом для виробництва електроенергії на теплових електростанціях, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8086
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17.06.2020 16:45 Відповісти
Маргарет Тетчер позакривала пратично всі державні шахти і зараз ністо не ходить і стукає касками перед кабміном. А Велика Британія стійко держитьсяв першій 5 - 10 найпривабливійших країн для інвестицій.
Чому б і Укоаїні не тпродати всі державні шахти самим шахтарям.
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17.06.2020 16:51 Відповісти
"Уголь станет основным топливом для производства электроэнергии на тепловых электростанциях, - Шмыгаль" - и этой электроэнергией будут заряжать аккумуляторы электрокаров. С учётом КПД, машины на угле более чистые для экологии чем электрокары.
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17.06.2020 17:45 Відповісти
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назад в прошлое гоните Шмигаля в уголь Ахметовский засланец

Voice of Ukraine

@newstop_us

·https://twitter.com/newstop_us/status/1273242742462861320 1 ч

Ахметівський щур Шмигаль - крім вугля нічого не бачить навкруги
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17.06.2020 17:47 Відповісти
так мы шагаем в каменный век западные страны смотрят на нас и крутят у виска это не вчерашний день энергетики это дно и мы медленно тонем с такими болванчиками
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17.06.2020 17:58 Відповісти
Через 1-2 года тот же Шмыгаль скажет:" Дрова и кизяки станут основным топливом в Украине! Ура товарищи!"
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17.06.2020 21:39 Відповісти
 
 