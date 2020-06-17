Вугілля стане основним паливом для виробництва електроенергії на теплових електростанціях, - Шмигаль
Уряд на засіданні ухвалив відповідне розпорядження з дводенним доопрацюванням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
" Адже неприйнятно, коли ми закуповуємо імпортний газ, тоді як наші шахтарі сидять без роботи через відсутність ринку збуту. Це підтримає українських шахтарів та збереже в цій галузі близько 20 тис. робочих місць", - зазначив прем’єр.
Раніше Міністерство енергетики через прем'єра попросило Раду національної безпеки і оборони України (РНБО) запровадити тимчасову заборону на використання вугільними тепловими електростанціями (ТЕС) природного газу та мазуту як основного виду палива.
За словами т.в.о. міністра енергетики Ольги Буславець, попри більший економічний ефект від спалювання природного газу, який дуже подешевшав, така заборона необхідна, щоб у державних і приватних вугільних компаній не забирався ринок збуту, шахтарі виходили на роботу і отримували заробітну плату.
Будь ласка, зачекайте...
Головне треба розуміти: чий цей шмігаль? Ото ж.
1.Примусити власників ТЕС перевести на біопаливо не менш ніж на 50-70% потужності енергоблоків, виділити під це державне фінансування! Це посилить енергетичну безпеку України, бо дозволить зменшити залежність від зовнішніх поставок вугілля і покращить торгівельний баланс України і посилить гривню!
2.Розробити державну підтримку у вигляді пільгових кредитів всім приватним і державним підприємствам які готові використовувати біопаливо в якості пального для виробничих котельних та електростанцій!
3.Виділити державне фінансування на розробку і запуск у виробництво малих генераторів, малих турбін 13-5-10-15-20 МВт зменшеного тиску та парових двигунів аналогічної потужності, які сьогодні купляються в Індії та Китаї та Німеччині і використовуються на підприємствах для виробництва електроенергії з використанням біопалива! Надати державну підтримку у вигляді кредитів для підприємств які будуть ставити в себе парові турбіни або парові двигуни для виробництва електроенергії!
4.Внести зміни в законодавчі акти України для дозволу підприємствам які мають свою біопаливну електрогенерацію продавати електрику споживачам за спрощеною процедурою в обхід Енергоринку України та обленерго!
========================================
а до того чим дровами палили?
5. Пересадить всех граждан Украины на электромобили!!!!
1. Производство аккумуляторов для электромобилей субсидируется государством. К примеру. только в Германии на это в 2019 году выделено более 3 млрд. евро.
2. Покупка электромобилей так же субсидируется государством ( снижение налога, низкий кредит и пр.)
Без этого электромобили не конкурентноспособны перед автомобилями с ДВС. Тем более когда цена на бензин стала ниже.
2.Теряют работоспособность при переразряде
3.Теряют ёмкость на холоде
В настоящее время ведутся исследования по поиску материалов на основе кремния и фосфора, обеспечивающих повышенную емкость интеркалирования ионов лития и по замене ионов лития https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80 на ионы натрия .
из-за которого произошло снижение потребления электричества
из-за которого отключают АЭС ?
Ну а о "качестве" их угля лучше вообще промолчать.
Зато сейчас, без Ротердама стригут бабло миллиардами.
Ось просте вирішення проблеми зеленої енергії: http://vitanar.narod.ru/MSmer/MSmer.html
Метод розрахунку: https://www.casimages.com/f/szWB0YmqwTb
Оригінали тут: https://worldwide.espacenet.com/searchResults;jsessionid=D90BC5847EAF2A9D6C355C633950F296?locale=fr_EP&PA=SMERETCHANSKI%20MIKHAIL&ST=advanced&compact=false&DB=fr.espacenet.com
Думай-Те!
І екологія страждає
так и до паравой тяги дойдем
Возврат к Волам = намного тематичнее
Чому б і Укоаїні не тпродати всі державні шахти самим шахтарям.
https://twitter.com/newstop_us
https://twitter.com/newstop_us
https://twitter.com/newstop_us
https://twitter.com/newstop_us
назад в прошлое гоните Шмигаля в уголь Ахметовский засланец
Voice of Ukraine
@newstop_us
·https://twitter.com/newstop_us/status/1273242742462861320 1 ч
Ахметівський щур Шмигаль - крім вугля нічого не бачить навкруги