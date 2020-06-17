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Интерпол (538) Кабмин (13505)

Кабмин назначил подполковника полиции Паденко представителем Укрбюро Интерпола

Кабмин назначил подполковника полиции Паденко представителем Укрбюро Интерпола

Кабинет Министров назначил подполковника полиции Алексея Паденко представителем Национального центрального бюро Интерпола в Украине.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Паденко - подполковник полиции, старший инспектор по особым поручениям сектора представителей в Генеральном секретариате Интерпола управления взаимодействия с Интерполом и Европолом департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции.

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