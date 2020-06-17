Кабмин назначил подполковника полиции Паденко представителем Укрбюро Интерпола

Кабинет Министров назначил подполковника полиции Алексея Паденко представителем Национального центрального бюро Интерпола в Украине.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Паденко - подполковник полиции, старший инспектор по особым поручениям сектора представителей в Генеральном секретариате Интерпола управления взаимодействия с Интерполом и Европолом департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции.

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