Кабмин назначил подполковника полиции Паденко представителем Укрбюро Интерпола
Кабинет Министров назначил подполковника полиции Алексея Паденко представителем Национального центрального бюро Интерпола в Украине.
Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Паденко - подполковник полиции, старший инспектор по особым поручениям сектора представителей в Генеральном секретариате Интерпола управления взаимодействия с Интерполом и Европолом департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции.
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