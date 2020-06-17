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В Кабмине готовят документ для выделения средств на повышение зарплат медикам

В Кабмине готовят документ для выделения средств на повышение зарплат медикам

Кабинет Министров Украины поручил Министерству здравоохранения совместно с Министерством финансов подготовить на внеочередное заседание правительства 19 июня проект акта для выделения средств на повышение зарплат медикам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Министерству здравоохранения совместно с Министерством финансов и другими заинтересованными органами исполнительной власти подготовить и направить в Кабмин на рассмотрение проект акта по выделению средств из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 для повышения надбавок, дополнительных доплат медицинским и другим работникам, которые непосредственно заняты в ликвидации COVID-19, а также доплат до зарплат отдельным категориям работников, которые обеспечивают жизнедеятельность населения", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он пояснил, что речь идет о медработниках, зарплата которых - самая низкая из всех категорий лиц, работающих на вторичном и третичном уровне.

"По нашим расчетам, сумма, которая необходима на месяц, порядка 2 млрд грн", - сказал министр.

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Топ комментарии
+5
дело не в деньгах (тем более их все равно нет и выделять нечего), дело в видосиках и пиаре от "бубОчко грозно зыркнул и приказал".. бо ж "ссарь - хороший"))
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17.06.2020 15:59
+4
В Кабмине готовят документ для выделения средств на повышение зарплат медикам - Цензор.НЕТ 614
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17.06.2020 15:58
+2
Опять?!
Да им же вот только недавно на 200-300% добавили?!)))
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17.06.2020 15:57
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Опять?!
Да им же вот только недавно на 200-300% добавили?!)))
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17.06.2020 15:57 Ответить
дело не в деньгах (тем более их все равно нет и выделять нечего), дело в видосиках и пиаре от "бубОчко грозно зыркнул и приказал".. бо ж "ссарь - хороший"))
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17.06.2020 15:59 Ответить
в видосиках- в ГУНДОСИКАХ
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17.06.2020 16:16 Ответить
Потрібно гроші готувати а не документи! Документи по яким мала збільшитись зарплата медикам другої ланки були прийняти ще в 2019 році під час впровадження медичної реформи! Потрібно було лише виконати вже прийняті документи а не відміняти медичну реформу! Тепер коли відмінили всі напрацьовані документи, уряд буде нові документи розробляти до 1 вересня! А навіщо потрібна вся ця мишина возня? Держава оплатила розробку документів по медичній реформі яка була запущена 2019 року, навіщо було відміняти всі ці документи які коштували шалених грошей? Хто був ініціатором розвалу готової моделі медичної реформи? Радуцький? От хай тепер Радуцький продасть свій бізнес і оплатить розробку нових документів по оплаті праці медпрацівникам! Це десятки мільйонів гривень на оплату роботу тисяч чиновників в кількох міністерствах! Реформатори, млять! Можна знову ввести в дію ті документи які були розроблені в 2019 році, і на їх підставі оплатити збільшену зарплату медикам другої ланки з 1 квітня заднім числом і не потрібно буде витрачати два місяці на нові хороводи в кабміні!
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17.06.2020 16:27 Ответить
Ну да:
Зеля старается, но сами нищие)))
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17.06.2020 16:17 Ответить
от инвалидности врачей застраховали, теперь зарплаты безработным поднимут, что лишнее останется мыши сьедят.
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17.06.2020 15:58 Ответить
наоборот. Что "мыши" не съедят достанется медикам
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17.06.2020 15:59 Ответить
В Кабмине готовят документ для выделения средств на повышение зарплат медикам - Цензор.НЕТ 614
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17.06.2020 15:58 Ответить
Ты бы хоть так не палился своими фоточками под каждой новостью.
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17.06.2020 16:10 Ответить
разумно ли раздавать одолженные деньги направо и налево большой вопрос)) у нас например никто и не заикается о повышении зарплат и пенсий)) как бы бизнесс кормильцев поддержать,ведь им сейчас трудно продержаться на плаву не сокращая работающих
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17.06.2020 16:02 Ответить
Разумно. У нас бизнес субсидируется. Слышал, какому-то из металлургических производств 30% электроэнергии компенсируют. Битум производителю оплачивают дороже, чем если его из Польши привезти.
Команда же... професионалов.
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17.06.2020 16:22 Ответить
а средний и малый как поддерживают??)) им ведь тоже тяжело налоги платить если опять минималку поднимут а клиенты не спешат. Популисты просто проедают деньги и повышают уровень безработицы
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17.06.2020 18:13 Ответить
А те не бедствуют. Ресторан велюр, например
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17.06.2020 18:48 Ответить
Шах імат, парахаботи! 😁
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17.06.2020 16:02 Ответить
Очередная зрада и пиар по мнению сои, вот только врачи реально станут намного больше получать.
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17.06.2020 16:08 Ответить
Уже благодаря Вовиной надбавке реально больше получают - даже могут за нее аж целых 200 грамм растворимого кофе купить!
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17.06.2020 16:14 Ответить
А ты походу поклонник дебильного пархатого оманского ишака? Посмотри на монику в реале
https://www.facebook.com/maksym.poltava/videos/1181547555338484/
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17.06.2020 16:19 Ответить
Больше чем учителя?!
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17.06.2020 16:22 Ответить
"Пропорционально их соответствия своему званию", хотелось бы вставить, но это "не главное" , достаточно просто белого халата, накинутого на черную душу.
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17.06.2020 16:20 Ответить
4000є?
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17.06.2020 17:24 Ответить
 
 