В Кабмине готовят документ для выделения средств на повышение зарплат медикам

Кабинет Министров Украины поручил Министерству здравоохранения совместно с Министерством финансов подготовить на внеочередное заседание правительства 19 июня проект акта для выделения средств на повышение зарплат медикам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Министерству здравоохранения совместно с Министерством финансов и другими заинтересованными органами исполнительной власти подготовить и направить в Кабмин на рассмотрение проект акта по выделению средств из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 для повышения надбавок, дополнительных доплат медицинским и другим работникам, которые непосредственно заняты в ликвидации COVID-19, а также доплат до зарплат отдельным категориям работников, которые обеспечивают жизнедеятельность населения", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он пояснил, что речь идет о медработниках, зарплата которых - самая низкая из всех категорий лиц, работающих на вторичном и третичном уровне.

"По нашим расчетам, сумма, которая необходима на месяц, порядка 2 млрд грн", - сказал министр.

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