У Кабміні готують документ для виділення коштів на підвищення зарплат медикам
Кабінет міністрів України доручив Міністерству охорони здоров'я спільно з Міністерством фінансів підготувати на позачергове засідання уряду 19 червня проєкт акта для виділення коштів на підвищення зарплат медикам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Міністерству охорони здоров'я спільно з Міністерством фінансів та іншими зацікавленими органами виконавчої влади підготувати та направити до Кабміну на розгляд проєкт акта щодо виділення коштів з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 для підвищення надбавок, додаткових доплат медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті у ліквідації COVID-19, а також доплат до зарплат окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення", - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Він пояснив, що йдеться про медпрацівників, зарплата яких - найнижча з усіх категорій осіб, які працюють на вторинному і третинному рівні.
"За нашими розрахунками, сума, яка необхідна на місяць, близько 2 млрд грн", - сказав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Да им же вот только недавно на 200-300% добавили?!)))
Зеля старается, но сами нищие)))
Команда же... професионалов.
https://www.facebook.com/maksym.poltava/videos/1181547555338484/