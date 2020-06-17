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У Кабміні готують документ для виділення коштів на підвищення зарплат медикам

У Кабміні готують документ для виділення коштів на підвищення зарплат медикам

Кабінет міністрів України доручив Міністерству охорони здоров'я спільно з Міністерством фінансів підготувати на позачергове засідання уряду 19 червня проєкт акта для виділення коштів на підвищення зарплат медикам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Міністерству охорони здоров'я спільно з Міністерством фінансів та іншими зацікавленими органами виконавчої влади підготувати та направити до Кабміну на розгляд проєкт акта щодо виділення коштів з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 для підвищення надбавок, додаткових доплат медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті у ліквідації COVID-19, а також доплат до зарплат окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення", - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він пояснив, що йдеться про медпрацівників, зарплата яких - найнижча з усіх категорій осіб, які працюють на вторинному і третинному рівні.

"За нашими розрахунками, сума, яка необхідна на місяць, близько 2 млрд грн", - сказав міністр.

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Топ коментарі
+5
дело не в деньгах (тем более их все равно нет и выделять нечего), дело в видосиках и пиаре от "бубОчко грозно зыркнул и приказал".. бо ж "ссарь - хороший"))
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17.06.2020 15:59
+4
В Кабмине готовят документ для выделения средств на повышение зарплат медикам - Цензор.НЕТ 614
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17.06.2020 15:58
+2
Опять?!
Да им же вот только недавно на 200-300% добавили?!)))
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17.06.2020 15:57
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Опять?!
Да им же вот только недавно на 200-300% добавили?!)))
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17.06.2020 15:57 Відповісти
дело не в деньгах (тем более их все равно нет и выделять нечего), дело в видосиках и пиаре от "бубОчко грозно зыркнул и приказал".. бо ж "ссарь - хороший"))
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17.06.2020 15:59 Відповісти
в видосиках- в ГУНДОСИКАХ
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17.06.2020 16:16 Відповісти
Потрібно гроші готувати а не документи! Документи по яким мала збільшитись зарплата медикам другої ланки були прийняти ще в 2019 році під час впровадження медичної реформи! Потрібно було лише виконати вже прийняті документи а не відміняти медичну реформу! Тепер коли відмінили всі напрацьовані документи, уряд буде нові документи розробляти до 1 вересня! А навіщо потрібна вся ця мишина возня? Держава оплатила розробку документів по медичній реформі яка була запущена 2019 року, навіщо було відміняти всі ці документи які коштували шалених грошей? Хто був ініціатором розвалу готової моделі медичної реформи? Радуцький? От хай тепер Радуцький продасть свій бізнес і оплатить розробку нових документів по оплаті праці медпрацівникам! Це десятки мільйонів гривень на оплату роботу тисяч чиновників в кількох міністерствах! Реформатори, млять! Можна знову ввести в дію ті документи які були розроблені в 2019 році, і на їх підставі оплатити збільшену зарплату медикам другої ланки з 1 квітня заднім числом і не потрібно буде витрачати два місяці на нові хороводи в кабміні!
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17.06.2020 16:27 Відповісти
Ну да:
Зеля старается, но сами нищие)))
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17.06.2020 16:17 Відповісти
от инвалидности врачей застраховали, теперь зарплаты безработным поднимут, что лишнее останется мыши сьедят.
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17.06.2020 15:58 Відповісти
наоборот. Что "мыши" не съедят достанется медикам
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17.06.2020 15:59 Відповісти
В Кабмине готовят документ для выделения средств на повышение зарплат медикам - Цензор.НЕТ 614
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17.06.2020 15:58 Відповісти
Ты бы хоть так не палился своими фоточками под каждой новостью.
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17.06.2020 16:10 Відповісти
разумно ли раздавать одолженные деньги направо и налево большой вопрос)) у нас например никто и не заикается о повышении зарплат и пенсий)) как бы бизнесс кормильцев поддержать,ведь им сейчас трудно продержаться на плаву не сокращая работающих
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17.06.2020 16:02 Відповісти
Разумно. У нас бизнес субсидируется. Слышал, какому-то из металлургических производств 30% электроэнергии компенсируют. Битум производителю оплачивают дороже, чем если его из Польши привезти.
Команда же... професионалов.
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17.06.2020 16:22 Відповісти
а средний и малый как поддерживают??)) им ведь тоже тяжело налоги платить если опять минималку поднимут а клиенты не спешат. Популисты просто проедают деньги и повышают уровень безработицы
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17.06.2020 18:13 Відповісти
А те не бедствуют. Ресторан велюр, например
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17.06.2020 18:48 Відповісти
Шах імат, парахаботи! 😁
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17.06.2020 16:02 Відповісти
Очередная зрада и пиар по мнению сои, вот только врачи реально станут намного больше получать.
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17.06.2020 16:08 Відповісти
Уже благодаря Вовиной надбавке реально больше получают - даже могут за нее аж целых 200 грамм растворимого кофе купить!
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17.06.2020 16:14 Відповісти
А ты походу поклонник дебильного пархатого оманского ишака? Посмотри на монику в реале
https://www.facebook.com/maksym.poltava/videos/1181547555338484/
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17.06.2020 16:19 Відповісти
Больше чем учителя?!
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17.06.2020 16:22 Відповісти
"Пропорционально их соответствия своему званию", хотелось бы вставить, но это "не главное" , достаточно просто белого халата, накинутого на черную душу.
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17.06.2020 16:20 Відповісти
4000є?
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17.06.2020 17:24 Відповісти
 
 