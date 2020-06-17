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МОЗ (5362) лікарі (1269) Микичак Ірина (55)

Професорам, доцентам і аспірантам знову дозволять лікувати пацієнтів, - МОЗ

Професорам, доцентам і аспірантам знову дозволять лікувати пацієнтів, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я розробило документи, які дозволять науковцям повернутися до лікувального процесу. Уряд може затвердити їх на найближчому засіданні.

Про це заявила на брифінгу заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми очікуємо прийняття відповідних постанов Кабміну. ​​Це стосується насамперед участі науково-педагогічних працівників, в тому числі асистентів, доцентів, професорів, аспірантів у лікувальному процесі на клінічних базах, тобто, лікарнях. Мабуть, уже всім відомо, тому що багато про це йдеться, порушується це питання дуже доречно: кафедральні працівники, працівники вищих медичних навчальних закладів залишилися поза реалізацією медичних гарантій, а фактично - поза лікувальним процесом", - сказала заступниця міністра.

Також дивіться: Лікарні на свій розсуд закуповують для лікування COVID-19 ліки, які вважають ефективними, - заступниця міністра Микичак. ВIДЕО

Микичак зазначила, що наразі МОЗ працює над підзаконними актами, постановою Кабміну про клінічні заклади охорони здоров'я, про бази стажування.

"Таким чином, ми зможемо повноцінно співпрацювати у всіх юридичних рамках з науково-педагогічними працівниками вищих навчальних медичних закладів. Йдеться про ведення пацієнтів, про консиліуми, про експертну допомогу, про виїзди консультативних бригад", - зазначила Микичак.

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Топ коментарі
+5
Идиотиз клоунов! Человек или должен заниматься или научной деятельностью или лечить. Где вы видели конструктора который бы пилотировал самолет?!
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17.06.2020 12:17
+5
Профессорам, доцентам и аспирантам опять позволят лечить пациентов, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7569
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17.06.2020 12:29
+4
Это ошибка. Научный работник, преподаватель - это не практикующие врачи. Они могут быть лишь консультантами.
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17.06.2020 12:23
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А проффесорам?
🤗
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17.06.2020 12:10 Відповісти
ці вже лікарюють
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17.06.2020 12:13 Відповісти
Лікарі паразитують на державному бюджеті. Тому їх кількість збільшується.
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17.06.2020 12:36 Відповісти
А кількість душевно хворих не зменшується.
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17.06.2020 14:21 Відповісти
ну лишь бы не гадалкам)))
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17.06.2020 12:10 Відповісти
В перспективе - студентам, абитуриентам?
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17.06.2020 12:11 Відповісти
На вашому місці, пацієнт, я б так не радів. Прфесор оперує раз на рік, а штатний хірург щоденно.
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17.06.2020 12:12 Відповісти
дайош знахарів та мануальників!
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17.06.2020 12:12 Відповісти
пошла движуха1
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17.06.2020 12:15 Відповісти
Профессорам, доцентам и аспирантам опять позволят лечить пациентов, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5127
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17.06.2020 12:15 Відповісти
Колояйський той ще кашрутист
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17.06.2020 12:18 Відповісти
А відповідальність за лікарняну помилку буде, чи як зараз? Людину, яка можливо ніколи не практикувала, як можна допустити до хворого.
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17.06.2020 12:16 Відповісти
Идиотиз клоунов! Человек или должен заниматься или научной деятельностью или лечить. Где вы видели конструктора который бы пилотировал самолет?!
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17.06.2020 12:17 Відповісти
Професори швидше теоретики ніж практики.
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17.06.2020 12:18 Відповісти
Тут ещё возникает у проффесора ещё желание провести неведомый эксперемент над пациентом!
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17.06.2020 12:24 Відповісти
Это ошибка. Научный работник, преподаватель - это не практикующие врачи. Они могут быть лишь консультантами.
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17.06.2020 12:23 Відповісти
зелібоби грають в чехарду,незабаром шамани будуть лікувати
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17.06.2020 13:10 Відповісти
Профессорам, доцентам и аспирантам опять позволят лечить пациентов, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7569
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17.06.2020 12:29 Відповісти
выписывать лекарство это одно, а оперировать это опасно без практики. Хотя они попрактикуются уже на месте.
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17.06.2020 12:29 Відповісти
12 заповедь анестезиолога: Не делай подряд слишком много глупостей, ведь ты не профессор и глупости твои наказуемы.
24 заповедь анестезиолога: Перед профессором нужно снимать шляпу, а не голову.
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17.06.2020 12:31 Відповісти
бред..
тут скорее не так желание профессуры-теоретиков оперировать, как возможность иметь доступ к государственному материально-техническому обеспечению...(ибо после реформы не всем достается это счастье))))
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17.06.2020 12:33 Відповісти
А страховка для врачей когда будет введена? Чтоб и врачей защитить и пациентов от них....
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17.06.2020 13:56 Відповісти
Нехай.
І серед вченої братії є притомні.
Мало, правда.
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17.06.2020 14:23 Відповісти
 
 