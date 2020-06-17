Профессорам, доцентам и аспирантам опять позволят лечить пациентов, - Минздрав

Министерство здравоохранения разработало документы, которые позволят научным сотрудникам вернуться к лечебному процессу. Правительство может утвердить их на ближайшем заседании.

Об этом заявила на брифинге заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы ожидаем принятия соответствующих постановлений Кабмина. Это касается прежде всего участия научно-педагогических работников, в том числе ассистентов, доцентов, профессоров, аспирантов в лечебном процессе на клинических базах, то есть, больницах. Видимо, уже всем известно, потому что много об этом говорится, поднимается этот вопрос очень кстати: кафедральные работники, работники высших медицинских учебных заведений остались вне реализации медицинских гарантий, а фактически - вне лечебного процесса", - сказала замминистра.

Микичак отметила, что сейчас Минздрав работает над подзаконными актами, постановлением Кабмина о клинических учреждениях здравоохранения, о базах стажировки.

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"Таким образом, мы сможем полноценно сотрудничать во всех юридических рамках с научно-педагогическими работниками высших учебных медицинских заведений. Речь идет о ведении пациентов, о консилиумах, об экспертной помощи, о выездах консультативных бригад", - отметила Микичак.