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Минздрав (4883) врачи (1503) Микичак Ирина (56)

Профессорам, доцентам и аспирантам опять позволят лечить пациентов, - Минздрав

Профессорам, доцентам и аспирантам опять позволят лечить пациентов, - Минздрав

Министерство здравоохранения разработало документы, которые позволят научным сотрудникам вернуться к лечебному процессу. Правительство может утвердить их на ближайшем заседании.

Об этом заявила на брифинге заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы ожидаем принятия соответствующих постановлений Кабмина. Это касается прежде всего участия научно-педагогических работников, в том числе ассистентов, доцентов, профессоров, аспирантов в лечебном процессе на клинических базах, то есть, больницах. Видимо, уже всем известно, потому что много об этом говорится, поднимается этот вопрос очень кстати: кафедральные работники, работники высших медицинских учебных заведений остались вне реализации медицинских гарантий, а фактически - вне лечебного процесса", - сказала замминистра.

Микичак отметила, что сейчас Минздрав работает над подзаконными актами, постановлением Кабмина о клинических учреждениях здравоохранения, о базах стажировки.

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"Таким образом, мы сможем полноценно сотрудничать во всех юридических рамках с научно-педагогическими работниками высших учебных медицинских заведений. Речь идет о ведении пациентов, о консилиумах, об экспертной помощи, о выездах консультативных бригад", - отметила Микичак.

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Топ комментарии
+5
Идиотиз клоунов! Человек или должен заниматься или научной деятельностью или лечить. Где вы видели конструктора который бы пилотировал самолет?!
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17.06.2020 12:17
+5
Профессорам, доцентам и аспирантам опять позволят лечить пациентов, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7569
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17.06.2020 12:29
+4
Это ошибка. Научный работник, преподаватель - это не практикующие врачи. Они могут быть лишь консультантами.
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17.06.2020 12:23
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А проффесорам?
🤗
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17.06.2020 12:10 Ответить
ці вже лікарюють
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17.06.2020 12:13 Ответить
Лікарі паразитують на державному бюджеті. Тому їх кількість збільшується.
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17.06.2020 12:36 Ответить
А кількість душевно хворих не зменшується.
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17.06.2020 14:21 Ответить
ну лишь бы не гадалкам)))
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17.06.2020 12:10 Ответить
В перспективе - студентам, абитуриентам?
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17.06.2020 12:11 Ответить
На вашому місці, пацієнт, я б так не радів. Прфесор оперує раз на рік, а штатний хірург щоденно.
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17.06.2020 12:12 Ответить
дайош знахарів та мануальників!
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17.06.2020 12:12 Ответить
пошла движуха1
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17.06.2020 12:15 Ответить
Профессорам, доцентам и аспирантам опять позволят лечить пациентов, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5127
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17.06.2020 12:15 Ответить
Колояйський той ще кашрутист
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17.06.2020 12:18 Ответить
А відповідальність за лікарняну помилку буде, чи як зараз? Людину, яка можливо ніколи не практикувала, як можна допустити до хворого.
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17.06.2020 12:16 Ответить
Идиотиз клоунов! Человек или должен заниматься или научной деятельностью или лечить. Где вы видели конструктора который бы пилотировал самолет?!
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17.06.2020 12:17 Ответить
Професори швидше теоретики ніж практики.
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17.06.2020 12:18 Ответить
Тут ещё возникает у проффесора ещё желание провести неведомый эксперемент над пациентом!
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17.06.2020 12:24 Ответить
Это ошибка. Научный работник, преподаватель - это не практикующие врачи. Они могут быть лишь консультантами.
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17.06.2020 12:23 Ответить
зелібоби грають в чехарду,незабаром шамани будуть лікувати
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17.06.2020 13:10 Ответить
Профессорам, доцентам и аспирантам опять позволят лечить пациентов, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7569
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17.06.2020 12:29 Ответить
выписывать лекарство это одно, а оперировать это опасно без практики. Хотя они попрактикуются уже на месте.
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17.06.2020 12:29 Ответить
12 заповедь анестезиолога: Не делай подряд слишком много глупостей, ведь ты не профессор и глупости твои наказуемы.
24 заповедь анестезиолога: Перед профессором нужно снимать шляпу, а не голову.
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17.06.2020 12:31 Ответить
бред..
тут скорее не так желание профессуры-теоретиков оперировать, как возможность иметь доступ к государственному материально-техническому обеспечению...(ибо после реформы не всем достается это счастье))))
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17.06.2020 12:33 Ответить
А страховка для врачей когда будет введена? Чтоб и врачей защитить и пациентов от них....
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17.06.2020 13:56 Ответить
Нехай.
І серед вченої братії є притомні.
Мало, правда.
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17.06.2020 14:23 Ответить
 
 