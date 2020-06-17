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пенсия (2143) Лазебная Марина (141)

Средняя пенсия в Украине достигла 3,4 тыс. грн, - Лазебная

Средняя пенсия в Украине достигла 3,4 тыс. грн, - Лазебная

Благодаря дополнительным выплатам и индексации средний размер пенсии в Украине вырос до 3 400 гривен.

Об этом сказала на брифинге министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, она рассказала, что 10,6 млн пенсионеров и получателей социальных пособий, размер пенсий и выплат которым не превышал 5 тыс. грн, получили одноразовую денежную помощь в размере 1 тысяча гривен.

Кроме того, добавила она, в мае в стране провели индексацию пенсий для более 8 млн пенсионеров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С начала апреля 1,5 млн пенсионеров старше 80 лет получили надбавку к пенсии, - Лазебная. ВИДЕО

По словам Лазебной, средний размер повышения составил 260 гривен.

Также она напомнила, что с 1 апреля полтора миллиона пенсионеров старше 80 лет получили ежемесячное повышение к пенсии в среднем на 500 грн.

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Топ комментарии
+21
Пенсия судей например - 45 тыс грн. Минимальная - 1638 грн. "Никакой разницы"
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17.06.2020 17:52
+14
Це беззаперечна перемога зеленої падалі,дайте їй хай живе на неї
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17.06.2020 17:51
+14
у простых смертных 1600 гривен, у судей 70000 гривен, а в среднем 3400 гривен. СУПЕР
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17.06.2020 18:02
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Правила форума Совет форумчан
Це беззаперечна перемога зеленої падалі,дайте їй хай живе на неї
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17.06.2020 17:51 Ответить
Если Зеленский досидит свой срок до концы, мы его еще и содержать будем. До самой его кончины
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17.06.2020 18:01 Ответить
Пенсия судей например - 45 тыс грн. Минимальная - 1638 грн. "Никакой разницы"
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17.06.2020 17:52 Ответить
какая разніца
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17.06.2020 17:55 Ответить
Это у кого средняя??? За 41 год стажа минималку. на заводе оборонки работал. Бух архив сожгли. Прокуроры, судьи и пр. чиновники не среднюю получают.
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17.06.2020 17:55 Ответить
Зелень бреше як і їхній янелох.
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17.06.2020 17:57 Ответить
для кого эта езда по ушам???????????? 90% едят капусту а 10% мясо , а всреднем они все едят голубцы
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17.06.2020 17:57 Ответить
у простых смертных 1600 гривен, у судей 70000 гривен, а в среднем 3400 гривен. СУПЕР
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17.06.2020 18:02 Ответить
ну у моей родни 2500-5500.
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17.06.2020 21:02 Ответить
https://enigma.club/users/alex_77 Средняя пенсия в Украине достигла 3,4 тыс. грн, - Лазебная - Цензор.НЕТ 1686

https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

17 Июня 16:38 0

0
Слуги Зеленського "кинули" МВФ - можлива відміна траншів для України

Отримавши першу частину грошей від МВФ Зеленський та його банда вирішили прокидати Міжнародний валютний фонд знищивши незалежність НБУ. Це помста Коломойського за умови, що поставив МВФ для отримання грошей - прийняття антиколомойського закону.
Вся ця постанова - це повна шизофренія, де Гетьманцев звинувачує НБУ в «піраміді ОВДП». До того ж, прямо зараз проголосований самим Гетьманцевим уряд продовжує виходити на ринок ОВДП. Ось тільки вчора вийшов Мінфін Марченко знову і позичив грошей в «піраміду ОВДП». Але винен в цьому НБУ, на думку Гетьманцева. До речі, позичив грошей Марченко дуже погано, якраз через причини, через які голова фінкомітету називає ці займи «пірамідою». Не підіймають рейтинги і перспективи позичальників такі заяви.
Найголовніше, що ця ракова постанова проти Смолія складається з тез, які ПРЯМОПРОТИЛЕЖНІ ПІДПИСАНОМУ МЕМОРАНДУМУ КАБМІНУ З МВФ. Того ж Кабміну, який обрала монокоаліція, в яку виходить Гетьманцев і велика частина комітету.
Зрозуміло, що Гетьманцев сам по собі ніхто і робить те, про що його просять в ОП. Сказати, що це Гетьманцев сам побіг - не вийде.
Дорогі Єрмак та Зеленський, в МВФ, Світовому банку і в Казначействі США сидять не ідіоти. Такий очевидний кидняк буде помітним і зрозумілим для багатьох. Порівняти два документи і дійти висновку, що ви кидали і шахраї буде теж нескладно, навіть іноземцям, які не знають української.
Реакція на голосування "Слугою народу" такої постанови може бути реально будь-якою. Взагалі будь-якою. Від попередження про розірвання програми до безпосереднього розриву програми.
Я розумію, кидали не повинні думати наперед, але ж інстинкти самозбереження у вас є?
Коротше. Раджу всім уважно стежити і коментувати стрім, коли він з'явиться. Додамо в коментарях потім посилання, як тільки воно буде. А поки підтримайте репостом.
Думаю буде весело.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__tn__=%2CdC-y.g-R&eid=********************************************************************************&hc_ref=ARRn7sKzS0fQCBLI-tx84LHZpGJgxD5oixNZxIiRPWYdawQzzLiWGZiv77K5IS02Xs0&fref=nf Anton Shvets
Голосування проти НБУ в фінансовому комітеті.
Представлял его лично Дубинский. Постанова оценивает действия НБУ с 14 года по его мнению(!!!). Постанова по словам Дубинского, лол, против Гонтаревой даже, а не против Смолия, потому что "ее политика продолжается". То есть против национализации Приватбанка. Тупо месть. Потеря говорит доверия к банковской системе произошла. Не его начальник Беня создал недоверие, а НБУ, который всех спасал.
Ці люди що "за" проголосували за кидок Міжнародного Валютного Фонду.
Абрамович Ігор Олександрович - за
Аллахвердієва Ірина Валеріївна - за
Бєлькова Ольга Валентинівна - відсутній
Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна - за
Васильченко Галина Іванівна - утр
Володіна Дар'я Артемівна - за
Воронько Олег Євгенійович - за
Герега Олександр Володимирович - відсутній
Гетманцев Данило Олександрович - за
Горват Роберт Іванович - за
Діденко Юлія Олександрівна - за
Дубінський Олександр Анатолійович - за
Железняк Ярослав Іванович - відсутній
Заблоцький Мар'ян Богданович - проти
Іванчук Андрій Володимирович - відсутній
Кінзбурська Вікторія Олександрівна - за
Ковальов Олексій Іванович
Ковальчук Олександр Володимирович - за
Козак Тарас Романович - відсутній
Колісник Анна Сергіївна - за
Кулініч Олег Іванович - відсутній
Леонов Олексій Олександрович - відсутній
Ляшенко Анастасія Олексіївна - відсутній
Марусяк Олег Романович - утримався
Мотовиловець Андрій Вікторович - проти
Ніколаєнко Андрій Іванович - за
Палиця Ігор Петрович - відсутній
Петруняк Євген Васильович - за
Рєпіна Елла Анатоліївна - за
Сова Олександр Георгійович - за
Солод Юрій Васильович - відсутній
Устенко Олексій Олегович - за
Холодов Андрій Іванович - за
Южаніна Ніна Петрівна - проти
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17.06.2020 18:11 Ответить
чтоб они сдохли со своим повышением,горите в аду,или перейдите на 1000 гр. в м-ц на прожитуху ,сыт -голодному не верет и не сцит.
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17.06.2020 18:12 Ответить
Треба починати з того, наскільки підвищились ціни на харчування, предмети обіходу, комунальні витрати, а не брати окремо пенсії.

Средняя пенсия в Украине достигла 3,4 тыс. грн, - Лазебная - Цензор.НЕТ 7173
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17.06.2020 18:16 Ответить
Какие накуй 34000 у меня 21000 придурки.
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17.06.2020 18:33 Ответить
Ніфіга сібє.
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17.06.2020 19:44 Ответить
это как средняя температура по больнице ???????
назови размер минимальной пенсии в Украине на которую действительно можно прожить месяц
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17.06.2020 18:55 Ответить
Это ,🙄👀 это 🤫это же до )(йу 🦴
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17.06.2020 19:10 Ответить
Ну так щоб ближче до реальності та правди. Пенсії - хрін з ними. Чому? Тому що пенсія формується з зарплат працездатних і ніяк інакше. І як що якийсь бовдур типа теперішнього або тих хто раніше крав та піарився на цьому додає пенсії або зарплати у сфері яка не є сферою заробляння прибутку, а в сферах промислових та ін. підприємств які створюють додану вартість - не підвищує зарплати на не розвиває прибуток цих підприємств ,не створює нові робочі місця - то це одоробло знищує економіку країни і саму країну. Тоді країна тупо проїдає кошти в мінус кожного року все більше та більше. Тобто зі слів цих невігласів - середня пенсія 3400 , при чому всім треба ще дати додаткових грошей і вчителям і лікарям і культурі ..а заробітна плата і так малочисельних робітників сфери прибутку виглядає так що позбавивши їх одного робочого дня в неділю , та ще й вкрали дві години з кожного робочого дня - виходить приблизно 2000 грн . Питання - Що буде далі коли залишкові гроші пенси проїдять? Далі зеленман відкриє свої оффшори з російським баблом та буде годувати їх далі? Або не беручи податків які повинні бути з друзів ( або босів) мамєда та йому подібних прокацапських під...сів, буде доїти малий бізнес на 80% податку від їх прибутку чи як? Нахріна нам цей піар сраний який вже реально задовбав та якому може бути раде тільки тупе бидло?
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17.06.2020 19:40 Ответить
Вот теперь и заживут пенсионеры! Цельных (в среднем) 3400 гривасей! Ммда уж. Одна какая то слугнародная ****** плакалась, что на каких то 50 000 она существовать не в состоянии, а тут 3400! Благодать наступила!
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17.06.2020 20:01 Ответить
Середня пенсія в Україні досягла 3,4 тис. грн, - Лазебна - Цензор.НЕТ 9605
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17.06.2020 20:23 Ответить
по "фракциям" плиииз...
сколько стариков имеют по 1638 грн
по 2100 грн
от 2200 -3000тыс грн и т.д
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17.06.2020 20:38 Ответить
то треба прописом писати, таку велику пенсію --дві тисячі сто гривень..індексація склала 100грн.
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17.06.2020 20:39 Ответить
Средняя пенсия в Украине достигла 3,4 тыс. грн, - Лазебная
Это - средняя темп по больнице. Интересна разбивка: сколько миллионов до 2 т гр, сколько 2-3 т гр итд. И медианная пенсия: 50% получают меньше, 50% - больше.
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17.06.2020 20:44 Ответить
вот ублюдки лживые ...
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17.06.2020 21:26 Ответить
Они тупо прикалываются с простых пенсов своей статистикой!40 лет стажа(15 по второму списку)-пенсия 2100.Так и хочется зарядить кирпичом по этой брехливой роже!
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17.06.2020 21:33 Ответить
так та тища - разова
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17.06.2020 22:34 Ответить
Этим она хочет убедить пенсионеров что зебилы на них не забили?
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18.06.2020 01:16 Ответить
Як людей пенсіонерів души гріє ця середня статистична пенсія.
Одні отримують 50-70 тис.грн., а інші, яких переважна більшість 1600 грн.-
а "середній українець" отримує 3500 грн. Вітаю з Совдеповською статистикою - "СЕРЕДНІЙ УКРАЇНЕЦЬ".
"Какая разница под каким памятником........... " жебракувати.
73% ви зробили це разом, тепер їжте щоби вам очі повилазило від щастя.
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18.06.2020 02:26 Ответить
 
 