Средняя пенсия в Украине достигла 3,4 тыс. грн, - Лазебная
Благодаря дополнительным выплатам и индексации средний размер пенсии в Украине вырос до 3 400 гривен.
Об этом сказала на брифинге министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В частности, она рассказала, что 10,6 млн пенсионеров и получателей социальных пособий, размер пенсий и выплат которым не превышал 5 тыс. грн, получили одноразовую денежную помощь в размере 1 тысяча гривен.
Кроме того, добавила она, в мае в стране провели индексацию пенсий для более 8 млн пенсионеров.
По словам Лазебной, средний размер повышения составил 260 гривен.
Также она напомнила, что с 1 апреля полтора миллиона пенсионеров старше 80 лет получили ежемесячное повышение к пенсии в среднем на 500 грн.
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https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
17 Июня 16:38 0
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Слуги Зеленського "кинули" МВФ - можлива відміна траншів для України
Отримавши першу частину грошей від МВФ Зеленський та його банда вирішили прокидати Міжнародний валютний фонд знищивши незалежність НБУ. Це помста Коломойського за умови, що поставив МВФ для отримання грошей - прийняття антиколомойського закону.
Вся ця постанова - це повна шизофренія, де Гетьманцев звинувачує НБУ в «піраміді ОВДП». До того ж, прямо зараз проголосований самим Гетьманцевим уряд продовжує виходити на ринок ОВДП. Ось тільки вчора вийшов Мінфін Марченко знову і позичив грошей в «піраміду ОВДП». Але винен в цьому НБУ, на думку Гетьманцева. До речі, позичив грошей Марченко дуже погано, якраз через причини, через які голова фінкомітету називає ці займи «пірамідою». Не підіймають рейтинги і перспективи позичальників такі заяви.
Найголовніше, що ця ракова постанова проти Смолія складається з тез, які ПРЯМОПРОТИЛЕЖНІ ПІДПИСАНОМУ МЕМОРАНДУМУ КАБМІНУ З МВФ. Того ж Кабміну, який обрала монокоаліція, в яку виходить Гетьманцев і велика частина комітету.
Зрозуміло, що Гетьманцев сам по собі ніхто і робить те, про що його просять в ОП. Сказати, що це Гетьманцев сам побіг - не вийде.
Дорогі Єрмак та Зеленський, в МВФ, Світовому банку і в Казначействі США сидять не ідіоти. Такий очевидний кидняк буде помітним і зрозумілим для багатьох. Порівняти два документи і дійти висновку, що ви кидали і шахраї буде теж нескладно, навіть іноземцям, які не знають української.
Реакція на голосування "Слугою народу" такої постанови може бути реально будь-якою. Взагалі будь-якою. Від попередження про розірвання програми до безпосереднього розриву програми.
Я розумію, кидали не повинні думати наперед, але ж інстинкти самозбереження у вас є?
Коротше. Раджу всім уважно стежити і коментувати стрім, коли він з'явиться. Додамо в коментарях потім посилання, як тільки воно буде. А поки підтримайте репостом.
Думаю буде весело.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__tn__=%2CdC-y.g-R&eid=********************************************************************************&hc_ref=ARRn7sKzS0fQCBLI-tx84LHZpGJgxD5oixNZxIiRPWYdawQzzLiWGZiv77K5IS02Xs0&fref=nf Anton Shvets
Голосування проти НБУ в фінансовому комітеті.
Представлял его лично Дубинский. Постанова оценивает действия НБУ с 14 года по его мнению(!!!). Постанова по словам Дубинского, лол, против Гонтаревой даже, а не против Смолия, потому что "ее политика продолжается". То есть против национализации Приватбанка. Тупо месть. Потеря говорит доверия к банковской системе произошла. Не его начальник Беня создал недоверие, а НБУ, который всех спасал.
Ці люди що "за" проголосували за кидок Міжнародного Валютного Фонду.
Абрамович Ігор Олександрович - за
Аллахвердієва Ірина Валеріївна - за
Бєлькова Ольга Валентинівна - відсутній
Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна - за
Васильченко Галина Іванівна - утр
Володіна Дар'я Артемівна - за
Воронько Олег Євгенійович - за
Герега Олександр Володимирович - відсутній
Гетманцев Данило Олександрович - за
Горват Роберт Іванович - за
Діденко Юлія Олександрівна - за
Дубінський Олександр Анатолійович - за
Железняк Ярослав Іванович - відсутній
Заблоцький Мар'ян Богданович - проти
Іванчук Андрій Володимирович - відсутній
Кінзбурська Вікторія Олександрівна - за
Ковальов Олексій Іванович
Ковальчук Олександр Володимирович - за
Козак Тарас Романович - відсутній
Колісник Анна Сергіївна - за
Кулініч Олег Іванович - відсутній
Леонов Олексій Олександрович - відсутній
Ляшенко Анастасія Олексіївна - відсутній
Марусяк Олег Романович - утримався
Мотовиловець Андрій Вікторович - проти
Ніколаєнко Андрій Іванович - за
Палиця Ігор Петрович - відсутній
Петруняк Євген Васильович - за
Рєпіна Елла Анатоліївна - за
Сова Олександр Георгійович - за
Солод Юрій Васильович - відсутній
Устенко Олексій Олегович - за
Холодов Андрій Іванович - за
Южаніна Ніна Петрівна - проти
назови размер минимальной пенсии в Украине на которую действительно можно прожить месяц
сколько стариков имеют по 1638 грн
по 2100 грн
от 2200 -3000тыс грн и т.д
Это - средняя темп по больнице. Интересна разбивка: сколько миллионов до 2 т гр, сколько 2-3 т гр итд. И медианная пенсия: 50% получают меньше, 50% - больше.
Одні отримують 50-70 тис.грн., а інші, яких переважна більшість 1600 грн.-
а "середній українець" отримує 3500 грн. Вітаю з Совдеповською статистикою - "СЕРЕДНІЙ УКРАЇНЕЦЬ".
"Какая разница под каким памятником........... " жебракувати.
73% ви зробили це разом, тепер їжте щоби вам очі повилазило від щастя.