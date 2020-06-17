Средняя пенсия в Украине достигла 3,4 тыс. грн, - Лазебная

Благодаря дополнительным выплатам и индексации средний размер пенсии в Украине вырос до 3 400 гривен.

Об этом сказала на брифинге министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, она рассказала, что 10,6 млн пенсионеров и получателей социальных пособий, размер пенсий и выплат которым не превышал 5 тыс. грн, получили одноразовую денежную помощь в размере 1 тысяча гривен.

Кроме того, добавила она, в мае в стране провели индексацию пенсий для более 8 млн пенсионеров.

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По словам Лазебной, средний размер повышения составил 260 гривен.

Также она напомнила, что с 1 апреля полтора миллиона пенсионеров старше 80 лет получили ежемесячное повышение к пенсии в среднем на 500 грн.