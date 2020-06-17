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тарифы (1790) Буймистер (70)

Единственный способ обновить электросети - перейти на стимулирующий тариф, - "слуга народа" Буймистер

Единственный способ обновить электросети - перейти на стимулирующий тариф, -

Стимулирующий тариф для сетей распределения электроэнергии - это единственный на сегодня испытанный в мире механизм тарифообразования, который позволяет нормально оперировать, обслуживать и обновлять электросети.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила Людмила Буймистер, народный депутат фракции "слуги народа" в эфире телеканала Украина 24.

По словам Людмилы Буймистер, председателя подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития, сегодня изношенность электросетей в Украине составляет по разным областям от 80% до иногда 100%.

"Это означает, что уже один раз или даже несколько раз все сети страны пострадали. Или от обрыва проводов или сгоревших трансформаторов ", - отмечает депутат.

По мнению Буймистер, для того, чтобы энергокомпании могли эффективно обновлять электросети необходимо, чтобы в тарифе было заложено достаточно средств для их фактической перестройки. Единственным способом выполнить это условие на сегодня стимулирующий тариф для операторов системы распределения (RAB-тариф).

Буймистер утверждает, что на сегодня RAB-тариф уже введен почти во всех странах Европы. Результатом этого является рост объема инвестиций в электросети.

"Если сегодня Украина вкладывает по 230 долларов на 1 км сетей, то в Европе всреднем этот показатель колеблется от 1,5 тыс долларов до 6 тыс долларов в развитых странах", - отмечает депутат.

Согласно данным аналитиков, Украина и Беларусь - единственные страны, не перешедшие на стимулирующее тарифное регулирование.

Напомним, эксперты ГП "Укрпромвнешэкспертиза" подчеркивали, что недоинвестированность электросетей составляет 17, 5 млрд долларов.

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Топ комментарии
+38
Брехня. Нехай олігарх Ахметов поверне вкрадений в українців хоч один мільярд зелених і буде чим ремонтувати. Він був зобов'язаний з моменту привласнення підтримувати електромережі у належному стані і нічого не робив.
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17.06.2020 19:34
+26
в общем, зележопам объяснили что они должны оплатить все прихоти бени, ахметки и зелупена..))
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17.06.2020 19:32
+23
А может нужно было хозяевам ( захапавшим государственную собственность времен СССР), вкладываться в обновления сетей, а не скупать недвижимость в Лондоне, и Швейцарии, виллы в Монако и т.д. А теперь, " поизносившееся" их имущество должен опять оплатить уже не раз ими ограбленный народ
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17.06.2020 19:47
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Правила форума Совет форумчан
в общем, зележопам объяснили что они должны оплатить все прихоти бени, ахметки и зелупена..))
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17.06.2020 19:32 Ответить
Та ЗелеЖопам хоть урина, хоть...Та бивни захавают
Единственный способ обновить электросети - перейти на стимулирующий тариф, - "слуга народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 6908

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17.06.2020 19:57 Ответить
да хоть в несколько раз поднимут тарифы, пейсатые барыги - ничего не будут обновлять и ремонтировать, а деньги будут красть и выводить из Украины в офшоры..
единственный способ обновить электросети и улучшить качество услуги - это ликвидировать монополии барыг коломойских-фирташей-ахметок и прочей пейсатой нечисти..
нужен рынок и конкуренция, тогда у будут нормальные цены и услуги..
голобородько этим должен заниматься, но оно слуга олигархов и враг украинцев..
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17.06.2020 22:10 Ответить
Брехня. Нехай олігарх Ахметов поверне вкрадений в українців хоч один мільярд зелених і буде чим ремонтувати. Він був зобов'язаний з моменту привласнення підтримувати електромережі у належному стані і нічого не робив.
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17.06.2020 19:34 Ответить
а такой цяцьки, как фк шахтёр вам мало?
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17.06.2020 19:36 Ответить
Так само як Гудок робить для Укртелекому-просто розпилює на метал.Те ж саме для електромереж буде.
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17.06.2020 22:05 Ответить
Да Укртелекому вже п_здець.
Телефонну лінію у батьків не можуть відремонтувати вже півтори місяці.
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17.06.2020 23:47 Ответить
снова все тяготы на плечи нарида....
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17.06.2020 19:34 Ответить
Дыбилоиду обьясните что в европе зарплата в 3-10 раз выше!!!!
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17.06.2020 19:34 Ответить
во-первых, Дыбилоидка
во-вторых, это ей давно известно
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17.06.2020 19:38 Ответить
Верховная Рада Украины приняла законопроект №2386 который фактически перекладывает долги энергогенерерующих компаний на государственный бюджет, в том числе и долги возникшие за поставки электроэнергии в ОРДЛО. Следствием этого станет реальное повышение тарифов за электроэнергию, которые теперь пытаются протолкнуть под название "стимулирующий тариф"

Совещание у Петрашко очевидно было последним способом склонить НБУ к компромиссу по поводу требуемого Зеленским и К раскручивания инфляции для решения экономических вопросов стоящим перед государством. Принципиальная позиция НБУ вызвала на Банковой взрыв ярости и Зеленский отдал распоряжение начать процедуру объявления недоверия главе НБУ Якову Смолию.
Поведение Зеленского все более начинает приобретать характер истероидного состояния. Вчерашний разговор со Смолием - смесь детского сада и психических клиник с преобладанием вторых. Главная мысль - "меня обманули с кредитом, подсунули пустышку вместо денег". Отсутствие возможности монетаризации кредита МВФ выдается за "государственный заговор Порошенко и его агентов в НБУ"..
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18.06.2020 09:54 Ответить
Дебилоидам объясняю - законам физики плевать на твою зарплату. Провода и трансформаторы изнашиваются одинаково. Новые тренсформаторы и провода стоят что в Украине что в Европе одинаково.
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17.06.2020 20:07 Ответить
Ну так плати по 10 грн за квт.+столько же за транспортировку
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17.06.2020 20:10 Ответить
а ты сиди без электричества. Когда сдохнет трансформатор, предъявишь ему про "а вот ТАМ зарплаты выше".
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17.06.2020 20:35 Ответить
Что вы говорите ? Посчитайте ваше потребление, ну скажем за 10 лет, пересчитайте сколько вы заплатили, отбросьте стоимость генерации, операционные расходы (OPEX) и ... Вы поймете, что на капитальных расходы (CAPEX) болт забили, ибо кушать рыжомуж ******** хочется....
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17.06.2020 22:04 Ответить
ему хочется еще где-нибуть виллу или остров прикупить за счет украинцев.
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17.06.2020 22:06 Ответить
Да проще его в бетон закатать, как он же и поступал в лихие 90-е
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17.06.2020 22:12 Ответить
Дебилоид должен учесть "эффективность" менеджмента энергокомпаний и отсутствие в виду этого должной организации работ...поэтому RAB-тариф приведёт исключительно к повышению доходов "менеджеров" и прибылей владельцев...ну и обнищанию населения.
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17.06.2020 20:19 Ответить
Не стоит впрягаться за этих зебилов.
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17.06.2020 20:41 Ответить
меньше пусть заплаты и премии себе барыги выписывают и меньше пусть воруют..
все равно, ничего ремонтировать не будут, сколько бы с народа не сдирали денег..
у власти воры, которых может успокоить только варфоломеевская ночь и всеукраинские погромы зажравшихся барыг..
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17.06.2020 23:07 Ответить
Амортизация дибилоид. Слыхал про такое? Может еще на входе в магазин будешь платить? Магазин то изнашивается, ремонтировать надо, а со своих прибылей не хочется.
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18.06.2020 01:15 Ответить
Дебилы
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17.06.2020 19:34 Ответить
Ох уж эта байка про "единственный путь"...
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17.06.2020 19:36 Ответить
Просто ктото больше уворует, а на новые провооа денег не хватит, ну вообщем как всегда, уже лет 20 одни и теже разговоры
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17.06.2020 19:36 Ответить
скоро уже 30.....
как время летит.... и как тают надежды на норм. жисть в этой стране...
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17.06.2020 19:39 Ответить
Да, это печально, по крайней мере в ближайшие 4 года точно ничего хорошего не светит
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17.06.2020 21:13 Ответить
Не ждите. Садитесь на трактор. Надежды юношей питают. Ждать дальше - толькотерять время.
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18.06.2020 08:08 Ответить
Пусть модернизируют за счет Ахметова, а не за счет населения.
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17.06.2020 19:42 Ответить
В платежку включен тариф на обслуживание электросетей, чего еще им надо? Опять мало денег?
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17.06.2020 19:42 Ответить
Сейчас в стоимость бензина включен налог на ремонт дорог. И что, это как-то влияет на качество дорог?
Точно так же будет и с этим - %дите и все.
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17.06.2020 19:43 Ответить
Именно так и будет, сомнений нет.
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17.06.2020 19:45 Ответить
Ой да ладно. Как минимум альтернатива- раскулачивание гудка
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17.06.2020 19:45 Ответить
При тарифі 36 копійок вистачало на заміну трансформаторів, а при 1.68 ні. Дива. Дякуйте по і зе.
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17.06.2020 19:45 Ответить
а шо По?
Він підняв тарифи до світових, але власники вирішили що у них нема ніяких при цьому зобов'язань.
Треба через суди мабуть відстоювати старі тарифи.
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17.06.2020 23:44 Ответить
А может нужно было хозяевам ( захапавшим государственную собственность времен СССР), вкладываться в обновления сетей, а не скупать недвижимость в Лондоне, и Швейцарии, виллы в Монако и т.д. А теперь, " поизносившееся" их имущество должен опять оплатить уже не раз ими ограбленный народ
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17.06.2020 19:47 Ответить
А так и было 100%! Новые хУзяева-бізЬнєсмєны рубали бабло на перепродаже электичества и нихера не вкладывали в систему распределения. А теперь когда опровода и трасформатори пришло время менять начали орать. Пусть продадут свои виллы и яхты и модернизируют свои обленергИ !
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17.06.2020 21:39 Ответить
100%
Або націоналізація і витребування через суд всіх амортизаційних відрахувань з податків
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17.06.2020 23:42 Ответить
Да, именно нужно государству отсуживать амартизацию сетей у обладателей обленерго.
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18.06.2020 08:00 Ответить
Просто власть угробила энергетику, и теперь пытается спрыгнуть, переложив все на плечи народа.
Имея самый высокий тариф в Европе, так обосраться.
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17.06.2020 19:50 Ответить
можно пруфы про "самый высокий тариф в Европе"?
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17.06.2020 20:09 Ответить
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/v-ukraine-tseny-na-***************-dlya-promyshlennosti-v-dva-raza-vyshe-evropeyskih

В Украине цены на электроэнергию для промышленности в два раза выше европейских.

02.04.2020, 09:03
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/v-ukraine-tseny-na-***************-dlya-promyshlennosti-v-dva-raza-vyshe-evropeyskih https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/v-ukraine-tseny-na-***************-dlya-promyshlennosti-v-dva-raza-vyshe-evropeyskih
Данные Оператора рынка свидетельствуют о том, что базовая стоимость э/энергии в Украине составляет 51,01 евро за МВт/ч, в Польше - 30,23 евро

В Украине цена на электроэнергию для промышленных потребителей в два раза выше, чем в странах Восточной Европы. Об этом сообщает https://interfax.com.ua/news/economic/651620.html Интерфакс-Украина со ссылкой на данные ГП "Оператор рынка" на 1 апреля.
В частности, базовая стоимость электроэнергии для украинской промышленности составляет 51,01 евро за МВт/ч, для польских - 30,23 евро, румынских - 25,69 евро, венгерских - 25,78 евро, словацких - 24,1 евро.
При этом дневная стоимость электроэнергии в Украине - 58,85 евро за МВт-ч, в то время как в Польше - 31,7 евро, Румынии и Венгрии - по 26,81 евро, Словакии - 24,35 евро.
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17.06.2020 20:23 Ответить
ты не в курсе что такое "базовая стоимость"? Это без платы за доставку и обслуживание сетей, которые в Европе идут отдельной графой и стоят гораздо больше чем в Украине. По факту "дешевле" нет.
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17.06.2020 20:56 Ответить
можно пруфы про базовую стоимость и т.д.?
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17.06.2020 21:21 Ответить
Кстати, вот новость с цензора, там Буславец приводит европейские тарифы.

https://censor.net/news/3195947/********************************************************************************

Но она почему-то неправильно посчитала стоимость мегаватта в Украине, ошиблась на порядок.
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17.06.2020 21:24 Ответить
а чому ви вказали Польщу як 31 Євро, а у неї - 17?
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17.06.2020 23:41 Ответить
В потреблении на население приходится примерно 29%.
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17.06.2020 20:25 Ответить
Скільки ця рижа скотина може грабувати українців? Підключення до мережі за божевільні кошти(під Києвом) та подальше привласнення цього обладнання стало нормою.
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17.06.2020 19:53 Ответить
Рижа скотина на диво скромно володіє.
Основні власники - мордовці та пейсаті
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17.06.2020 23:38 Ответить
1. Хто є власником операторів системи розподілення?
2. Якщо приватна компанія, то куди вони поділи кошти на обслуговування систем розподілення? Штраф,позбавлення ліцензій, продаж за борги і т.п.
3. Якщо держава, то питання таке саме, але з відмінністю: куди поділися кошти від приватних виробників енергії за використання системи розподілення? Розслідування, арешти (можливо навіть з конфіскацією) і т.д.

Чи то як з передачею будинків віком 30+ років до ОСББ: без ремонту, відновлення комунікацій і навіть без "макіяжу" хоча б входу та 1-го поверху. Все на плечі ОСББ...
А з тим тарифом - все на плечі кінцевого споживача... Красави, чо!
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17.06.2020 19:54 Ответить
Прибыль частным компаниям, убытки - государству и народу. Вы прослушали краткий курс ведения успешного бизнеса в Украине.
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17.06.2020 19:55 Ответить
це зветься
"Приватизація прибутків та націоналізація збитків"
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17.06.2020 23:37 Ответить
Кстати, эта Буймистер родилась в Москве, закончила МГИМО.
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17.06.2020 20:02 Ответить
Кому принадлежат обленерго? Скоко бабла эти хорьки хитрожепые выдоили с украинцев?
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17.06.2020 20:02 Ответить
Все Європу у приклад ставлять)
"Слуги" ну не тягніть вже,оголошуйте лохторату ваш беззбитковий тариф,пропоную 10 грн за кВт ну щоб напевно вже було.
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17.06.2020 20:07 Ответить
И что думаешь если будет 10грн/кВт они поменяют все новые сети? Уверяю тебя х*** там. Я за подключение заплатил $3000 в Киевобленерго, мол выставили счет за ремонт трансформатора и за новые провода что к нему идут, мол старые и не выдержат нагрузки. И думаешь поменяли провода? Х***й там. 10 лет уже висят те драные провода, и рвутся при каждом небольшом ветре. Приезжают ремонтники и вместо нового провода опять связывают ету старую проводку. Я прикинул, что люди которые рядом, заплатили за подключение столько денег что можно было новые провода провести прямо от дома к електростанции. Но Ахметов же не в Украине живет а на Лазурном берегу туда и тянет новые линии с Украины
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17.06.2020 20:31 Ответить
Неужели Илита не пониммает, что повышение тарифов - путь в никуда?
Хотя... 30 лет как то протянули...
На сколько еще зебилов кватит?
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17.06.2020 20:11 Ответить
Пардон, это риторический вопрос...
Зебил -не мамонт, зебил не вымрет
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17.06.2020 20:13 Ответить
чому ж в нікуди?
Збільшення тарифів - це нові яхти, нова нерухомість за кордоном, нові виграні вибори
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17.06.2020 23:35 Ответить
Чуствую что скоро придется простимулировать ету власть горящими покрышками... Сети обязан был чинить Ахметов и КО которые прихватизировали всю енергетику страны. И делать ето было не сейчас а постоянно чтобы проблема не накапливалась, так как все украинцы регулярно платят и за свет и за содержание сетей, включенных в платежках. Ато что вы разворовывали ети деньги и выжимали с сетей все что можно так ето ваши проблемы. Хитров********* Ахметовы хотят только качать деньги и ни копейки не вкладывать.
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17.06.2020 20:14 Ответить
"Стимулирующий тариф" - выдумывают же такие термины аферисты, что бы нарід ничего не понял. Сказал бы сразу - надо резко поднять тарифы
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17.06.2020 20:16 Ответить
Тобто таріфи підіймати не будуть...
Будуть їх стимулювати...
Для населення вгору...
Для бабушкібєніних заводів - вниз...
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17.06.2020 20:16 Ответить
Единственный способ обновлять и нормально обслуживать электросети-это заставить прогрессивный налог Ахметова Коломойско Фирташа Пинчука как платит бизнес во всем цивилизованном мире где ставка составляет от 55 до 75 процентов от прибыли и хватает и на достойные зарплаты и на обслуживание а не покупать яхты и квартиры в Лондоне. Так нет же очередная плесень провласная намекает что надо поднять тарифы
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17.06.2020 20:19 Ответить
високі податки буде сплачувати споживач - не забувайте про це
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17.06.2020 23:34 Ответить
Ставьте Геруса министром , и - да будет вам счастье !! .

Я до сих пор в восхищении ,от того как "мудрый" Герус сумел так ловко "снизить тарифы" ,, всё как и обещал, неправда ли.!?
Помню как сейчас , его пророческие слова - "импорт российской электроэнергии , положит конец доминированию ДТЕК на рынке электроэнергии , и снизит тарифы для внутреннего спожывача " . .
Но дальше , правда , шось пошло не так , и в результате имеем коллапс в украинской энергетике и аж целый - 0, 0000000 . в графе - снижение цены кВт - для кинцевого спожывача . А от импорта электрики из ********* выиграл один Беня . Пичалька .
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17.06.2020 20:24 Ответить
Єдиний спосіб оновити електромережі - перейти на стимулюючий тариф, - "слуга народу" Буймістер - Цензор.НЕТ 8480
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17.06.2020 20:58 Ответить
При чём тут собственники облэнерго , если тарифы для этих облэнерго , устанавливает госрегулятор ( НКРЄКУ ) . .

К тому же Геруса никто за язык не тянул .
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17.06.2020 21:15 Ответить
Власники обленерго зменшують податок на прибуток обленерго на суму амортизації обладнання... Тобто, якщо знос 100%, то вартість зношеного обладнання ПОВНІСТЮ ВІДШКОДОВАНА ВЛАСНИКУ.
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17.06.2020 21:53 Ответить
Ну , эта проблема ( изношенность сетей ) возникла не сегодня и не вчера , а ещё много лет назад , когда облэнерго были ещё государственные . К тому же , я в эти " дебри " не хочу сейчас влазить . Разговор был об обещаниях Геруса .
- Геруса никто за язык не тянул .)))
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17.06.2020 22:13 Ответить
... сегодня Украина вкладывает по 230 долларов на 1 км сетей ...
у нас "електросети" останній раз "обновлялися" десь 80му році здається ...як і прокладався асфальт на олімпіоду ...після того на "сети" кілька разів лагодили пориви а дорогу тільки перекопували прокладаючи мережі ...ЛЕП (на полі) скільки живу стільки пам"ятаю ( з початку шістедисятих майбуть) а трансформатор на підстанції ніколи не міняли ...я так думаю що у 90-95% мереж від часів СРСР проводилися подібні "вложенія" ...ці всі ублюдки фірташі каломойські ахметови григоришини (кацап) насправді після прихватизації тільки доїли на тарифах ...а тепер ця йухмайстрова "вдруг" згадала про "модернізацію" то для початку нехай почитає на яких умовах ці мережі кучмо бездарно здало державну власність ...нехай за одно почитає про структуру "тарифу" транспортування (де там французький дворець ахметова записаний ?) шлюхи нажертися не можете , тупі ...ляді Источник: https://censor.net/n3202690
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17.06.2020 20:26 Ответить
Она серьёзно думает что Вилла де Седре в городе Сен-Жан-Кап-Ферра стоит дешевле трансформатора ?
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17.06.2020 20:26 Ответить
Замість того щоб мозолити пальці на клавіатурі краще б навчились користуватись калькулятором і розуміти прочитане. Ваші енергетичні проблеми такими не являються, але треба поворушити руками і нейронами. Руками ворушити вас поляки навчать так як їх вчили німці, а вам залишилось навчитись ворушити нейронами. Самостійно, бо в школі вухами хлопали.
Ось просте вирішення проблеми енергії: http://vitanar.narod.ru/MSmer/MSmer.html
Метод розрахунку: https://www.casimages.com/f/szWB0YmqwTb
Оригінали тут: https://worldwide.espacenet.com/searchResults;jsessionid=D90BC5847EAF2A9D6C355C633950F296?locale=fr_EP&PA=SMERETCHANSKI%20MIKHAIL&ST=advanced&compact=false&DB=fr.espacenet.com
Думай-те!
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17.06.2020 20:30 Ответить
Я помню когда была большая прихватизация, то ее проводили с целью чтобы такие крепкие бизнесмены-хозяйственники как Ахметов, Фирташ, Парашенко, Коломойский навели порядок и модернизировали все. Так почему же такая ЖОПА притом везде где ети с***ки прихватизировали все? А потому что они тупо все разворовали, выкачали деньги и на металолом сдали. Вот и весь их успешный бизнес. Етих тварей нужно к стенке ставить, а прихватизированное ими национализировать.
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17.06.2020 20:36 Ответить
У нас навалом электроэнергии, вы её за границу продаёте, а мы страдаем, нам не хватает. Вы всё продаёте, готовы и мать родную продать.
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17.06.2020 20:39 Ответить
Єдиний спосіб оновити електромережі - перейти на стимулюючий тариф, - "слуга народу" Буймістер - Цензор.НЕТ 2333
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17.06.2020 20:57 Ответить
Хай Буймійстер іде на буй
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17.06.2020 21:06 Ответить
Прежде, чем переходить на стимулирующий тариф, нужно сделать публичной методологию расчета тарифов. Чтобы не оказалось, что тарифы уже давно сверхстимулирующие к навешиванию лапши.
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17.06.2020 21:13 Ответить
Так почему тогда владельцы не торопятся избавиться от таких " убыточных" облэнергов?
Я лично готов купить любое облэнерго за 1 грн и не повышать.тарифы)
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17.06.2020 21:15 Ответить
Ерунда, советы делали с многократным запасом прочности. Ещё лет 50 без капремонта поработает.
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17.06.2020 21:34 Ответить
"изношенность электросетей в Украине составляет по разным областям от 80% до иногда 100%." Тобто ці мережі амортизовані ВЛАСНИКОМ на 80-100%. Інакше кажучи, ВЛАСНИК вже мав акумулювати (за рахунок зменшення податку на прибуток) 80-100% вартості мереж для їхньої ЗАМІНИ.

Тобто пропонують ПІДВИЩИТИ ТАРИФ ЗАДЛЯ ТОГО, АБИ ПІДВИЩИТИ ПРИБУТКИ ВЛАСНИКА. Бо модернізація мереж знизить витрати ВЛАСНИКА через зменшення втрат у цих мережах. А вартість цих мереж вже на 80-100% відшкодована ВЛАСНИКУ, який (чомусь) не хоче вкласти ЦІ ГРОШІ у модернізацію цих самих мареж...
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17.06.2020 21:48 Ответить
там сколько 3,14дорам рыговским не дай, в развитие сетей не пойдет ни копейки, всё пойдёт педро акционерам на прибыль!
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17.06.2020 21:58 Ответить
"Стимулирующий тариф для сетей распределения электроэнергии - это единственный на сегодня, испытанный в мире, механизм тарифообразования, который позволяет нормально оперировать, обслуживать и обновлять электросети Источник: https://censor.net/n3202690" - пусть этот сброд покажет на бумаге алгоритм формирования тарифа на передачу ЭЭ в облэнерго, они уже совсем, рыговские крысы, сума сошли, заложить в тариф всё по пять раз!!

А спросить у 3,14доров, где деньги которые должны были идти на развитие сетей, обновление, слабо!!
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17.06.2020 21:56 Ответить
...Людмила Анатоліївна Буймістер (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 5 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1985 1985 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія ) - український політик. Директор, голова наглядової ради https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Гданської суднобудівної верфі (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща ). https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_9-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Народний депутат України 9-го скликання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-2 [2] .Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-3 [3] , голова підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу.Народилася сім'ї дипломатів. Закінчила https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD Московський державний інститут міжнародних відносин (спеціальність «Міжнародне публічне право») та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондонську бізнес-школу (спеціальність «Корпоративні фінанси: Оцінка бізнесу, ризик, реструктуризація»).https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-4 [4] Працювала у консорціумі «Індустріальна група». 2012-2018 рр. - директор Гданської суднобудівної верфі (м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Гданськ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща ). Спеціаліст в галузі нової енергетики, переробки та екологічної політики. З квітня 2018 р. - займається консультаціями у сфері альтернативної енергетики та сталого розвитку.Очолювала кінодистриб'юторську компанію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F «Кіноманія» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-5 [5] ...
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17.06.2020 21:59 Ответить
Гданская верьфь которую купил Ахметов? Понятно ***** от Рыжего
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18.06.2020 06:38 Ответить
что эта голобородька городит, а?
да хоть в несколько раз поднимут тарифы, пейсатые барыги - ничего не будут обновлять и ремонтировать, а деньги будут красть и выводить из Украины в офшоры..

единственный способ обновить электросети и улучшить качество услуги - это ликвидировать монополии барыг коломойских-фирташей-ахметок и прочей пейсатой нечисти..
нужен рынок и конкуренция, тогда у будут нормальные цены и услуги..
голобородько этим должен заниматься, но оно слуга олигархов и враг украинцев..
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17.06.2020 22:09 Ответить
Что вы говорите ? Посчитайте ваше потребление, ну скажем за 10 лет, пересчитайте сколько вы заплатили, отбросьте стоимость генерации, операционные расходы (OPEX) и ... Вы поймете, что на капитальных расходы (CAPEX) болт забили, ибо кушать рыжомуж ******** хочется....
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17.06.2020 22:10 Ответить
До того как облэнерго были распроданы частным лицам, коих насчитывается наверное до десятка, РЭСы вполне нормально поддерживали в рабочем состоянии все сети. Даже лихие 90-е когда на все не хватало денег и взаимозадолженности большие были. Теперь понадобился еще какой-то такриф. Потому как результат хозяйствования новых "хозяев" привел эти сети в негодность. Та сделайте хоть 100500 мульонов за киловатт. Все равно все эти деньги не пойдут на поддержание сетей, а уйдут как всегда в оффшоры. И мине таки любопытно, а что сейчас заложено в действующий тариф? Так бы наше правительство пеклось о средней заработной плате граждан как оно о тарифах печется. Цены везде уже на все европейские, а зарплаты как были зимбабвийские так и остались.
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17.06.2020 22:38 Ответить
Єдиний спосіб - це націоналізувати і більше ніколи не приватизувати.
А ще амортизацію вирахувати з бувших власників
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17.06.2020 23:23 Ответить
нет. Просто должна быть конкуренция. Бо приватизация та же монополия и ручное регулирование и те же мутные схемы.
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18.06.2020 08:04 Ответить
Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития, сегодня изношенность электросетей в Украине составляет по разным областям от 80% до иногда 100%.(
"Это означает, что деньги которые украинский потребитель платил за годы Независимости в карманы собственников електрогенерации пошли не на поддержание в надлежащем експлуатационном виде електро сетей и распредустройст Украины.а в офшорные карманы этих грабителей...
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18.06.2020 00:18 Ответить
А может за наши деньги обновим магазины Эпицентр, АТБ, можно заводы обновить Пинчукам. Они охренели, должны проводить амортизацию с прибыли по закону. Не хотят ремонтировать за свои, не смогут зарабатывать, а том мы должны содержать их бизнес.
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18.06.2020 01:10 Ответить
сети в частной собственности...вот пусть хозяева вкладываются а не в офшоры бабки скирдуют
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18.06.2020 08:37 Ответить
 
 