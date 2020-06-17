Единственный способ обновить электросети - перейти на стимулирующий тариф, - "слуга народа" Буймистер

Стимулирующий тариф для сетей распределения электроэнергии - это единственный на сегодня испытанный в мире механизм тарифообразования, который позволяет нормально оперировать, обслуживать и обновлять электросети.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила Людмила Буймистер, народный депутат фракции "слуги народа" в эфире телеканала Украина 24.

По словам Людмилы Буймистер, председателя подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития, сегодня изношенность электросетей в Украине составляет по разным областям от 80% до иногда 100%.

"Это означает, что уже один раз или даже несколько раз все сети страны пострадали. Или от обрыва проводов или сгоревших трансформаторов ", - отмечает депутат.

По мнению Буймистер, для того, чтобы энергокомпании могли эффективно обновлять электросети необходимо, чтобы в тарифе было заложено достаточно средств для их фактической перестройки. Единственным способом выполнить это условие на сегодня стимулирующий тариф для операторов системы распределения (RAB-тариф).

Буймистер утверждает, что на сегодня RAB-тариф уже введен почти во всех странах Европы. Результатом этого является рост объема инвестиций в электросети.

"Если сегодня Украина вкладывает по 230 долларов на 1 км сетей, то в Европе всреднем этот показатель колеблется от 1,5 тыс долларов до 6 тыс долларов в развитых странах", - отмечает депутат.

Согласно данным аналитиков, Украина и Беларусь - единственные страны, не перешедшие на стимулирующее тарифное регулирование.

Напомним, эксперты ГП "Укрпромвнешэкспертиза" подчеркивали, что недоинвестированность электросетей составляет 17, 5 млрд долларов.