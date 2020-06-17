Единственный способ обновить электросети - перейти на стимулирующий тариф, - "слуга народа" Буймистер
Стимулирующий тариф для сетей распределения электроэнергии - это единственный на сегодня испытанный в мире механизм тарифообразования, который позволяет нормально оперировать, обслуживать и обновлять электросети.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила Людмила Буймистер, народный депутат фракции "слуги народа" в эфире телеканала Украина 24.
По словам Людмилы Буймистер, председателя подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития, сегодня изношенность электросетей в Украине составляет по разным областям от 80% до иногда 100%.
"Это означает, что уже один раз или даже несколько раз все сети страны пострадали. Или от обрыва проводов или сгоревших трансформаторов ", - отмечает депутат.
По мнению Буймистер, для того, чтобы энергокомпании могли эффективно обновлять электросети необходимо, чтобы в тарифе было заложено достаточно средств для их фактической перестройки. Единственным способом выполнить это условие на сегодня стимулирующий тариф для операторов системы распределения (RAB-тариф).
Буймистер утверждает, что на сегодня RAB-тариф уже введен почти во всех странах Европы. Результатом этого является рост объема инвестиций в электросети.
"Если сегодня Украина вкладывает по 230 долларов на 1 км сетей, то в Европе всреднем этот показатель колеблется от 1,5 тыс долларов до 6 тыс долларов в развитых странах", - отмечает депутат.
Согласно данным аналитиков, Украина и Беларусь - единственные страны, не перешедшие на стимулирующее тарифное регулирование.
Напомним, эксперты ГП "Укрпромвнешэкспертиза" подчеркивали, что недоинвестированность электросетей составляет 17, 5 млрд долларов.
Пожалуйста, подождите...
единственный способ обновить электросети и улучшить качество услуги - это ликвидировать монополии барыг коломойских-фирташей-ахметок и прочей пейсатой нечисти..
нужен рынок и конкуренция, тогда у будут нормальные цены и услуги..
голобородько этим должен заниматься, но оно слуга олигархов и враг украинцев..
Телефонну лінію у батьків не можуть відремонтувати вже півтори місяці.
во-вторых, это ей давно известно
Совещание у Петрашко очевидно было последним способом склонить НБУ к компромиссу по поводу требуемого Зеленским и К раскручивания инфляции для решения экономических вопросов стоящим перед государством. Принципиальная позиция НБУ вызвала на Банковой взрыв ярости и Зеленский отдал распоряжение начать процедуру объявления недоверия главе НБУ Якову Смолию.
Поведение Зеленского все более начинает приобретать характер истероидного состояния. Вчерашний разговор со Смолием - смесь детского сада и психических клиник с преобладанием вторых. Главная мысль - "меня обманули с кредитом, подсунули пустышку вместо денег". Отсутствие возможности монетаризации кредита МВФ выдается за "государственный заговор Порошенко и его агентов в НБУ"..
все равно, ничего ремонтировать не будут, сколько бы с народа не сдирали денег..
у власти воры, которых может успокоить только варфоломеевская ночь и всеукраинские погромы зажравшихся барыг..
как время летит.... и как тают надежды на норм. жисть в этой стране...
Точно так же будет и с этим - %дите и все.
Він підняв тарифи до світових, але власники вирішили що у них нема ніяких при цьому зобов'язань.
Треба через суди мабуть відстоювати старі тарифи.
Або націоналізація і витребування через суд всіх амортизаційних відрахувань з податків
Имея самый высокий тариф в Европе, так обосраться.
В Украине цены на электроэнергию для промышленности в два раза выше европейских.
02.04.2020, 09:03
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Данные Оператора рынка свидетельствуют о том, что базовая стоимость э/энергии в Украине составляет 51,01 евро за МВт/ч, в Польше - 30,23 евро
В Украине цена на электроэнергию для промышленных потребителей в два раза выше, чем в странах Восточной Европы. Об этом сообщает https://interfax.com.ua/news/economic/651620.html Интерфакс-Украина со ссылкой на данные ГП "Оператор рынка" на 1 апреля.
В частности, базовая стоимость электроэнергии для украинской промышленности составляет 51,01 евро за МВт/ч, для польских - 30,23 евро, румынских - 25,69 евро, венгерских - 25,78 евро, словацких - 24,1 евро.
При этом дневная стоимость электроэнергии в Украине - 58,85 евро за МВт-ч, в то время как в Польше - 31,7 евро, Румынии и Венгрии - по 26,81 евро, Словакии - 24,35 евро.
https://censor.net/news/3195947/********************************************************************************
Но она почему-то неправильно посчитала стоимость мегаватта в Украине, ошиблась на порядок.
Основні власники - мордовці та пейсаті
2. Якщо приватна компанія, то куди вони поділи кошти на обслуговування систем розподілення? Штраф,позбавлення ліцензій, продаж за борги і т.п.
3. Якщо держава, то питання таке саме, але з відмінністю: куди поділися кошти від приватних виробників енергії за використання системи розподілення? Розслідування, арешти (можливо навіть з конфіскацією) і т.д.
Чи то як з передачею будинків віком 30+ років до ОСББ: без ремонту, відновлення комунікацій і навіть без "макіяжу" хоча б входу та 1-го поверху. Все на плечі ОСББ...
А з тим тарифом - все на плечі кінцевого споживача... Красави, чо!
"Приватизація прибутків та націоналізація збитків"
"Слуги" ну не тягніть вже,оголошуйте лохторату ваш беззбитковий тариф,пропоную 10 грн за кВт ну щоб напевно вже було.
Хотя... 30 лет как то протянули...
На сколько еще зебилов кватит?
Зебил -не мамонт, зебил не вымрет
Збільшення тарифів - це нові яхти, нова нерухомість за кордоном, нові виграні вибори
Будуть їх стимулювати...
Для населення вгору...
Для бабушкібєніних заводів - вниз...
Я до сих пор в восхищении ,от того как "мудрый" Герус сумел так ловко "снизить тарифы" ,, всё как и обещал, неправда ли.!?
Помню как сейчас , его пророческие слова - "импорт российской электроэнергии , положит конец доминированию ДТЕК на рынке электроэнергии , и снизит тарифы для внутреннего спожывача " . .
Но дальше , правда , шось пошло не так , и в результате имеем коллапс в украинской энергетике и аж целый - 0, 0000000 . в графе - снижение цены кВт - для кинцевого спожывача . А от импорта электрики из ********* выиграл один Беня . Пичалька .
К тому же Геруса никто за язык не тянул .
- Геруса никто за язык не тянул .)))
у нас "електросети" останній раз "обновлялися" десь 80му році здається ...як і прокладався асфальт на олімпіоду ...після того на "сети" кілька разів лагодили пориви а дорогу тільки перекопували прокладаючи мережі ...ЛЕП (на полі) скільки живу стільки пам"ятаю ( з початку шістедисятих майбуть) а трансформатор на підстанції ніколи не міняли ...я так думаю що у 90-95% мереж від часів СРСР проводилися подібні "вложенія" ...ці всі ублюдки фірташі каломойські ахметови григоришини (кацап) насправді після прихватизації тільки доїли на тарифах ...а тепер ця йухмайстрова "вдруг" згадала про "модернізацію" то для початку нехай почитає на яких умовах ці мережі кучмо бездарно здало державну власність ...нехай за одно почитає про структуру "тарифу" транспортування (де там французький дворець ахметова записаний ?) шлюхи нажертися не можете , тупі ...ляді Источник: https://censor.net/n3202690
Ось просте вирішення проблеми енергії: http://vitanar.narod.ru/MSmer/MSmer.html
Метод розрахунку: https://www.casimages.com/f/szWB0YmqwTb
Оригінали тут: https://worldwide.espacenet.com/searchResults;jsessionid=D90BC5847EAF2A9D6C355C633950F296?locale=fr_EP&PA=SMERETCHANSKI%20MIKHAIL&ST=advanced&compact=false&DB=fr.espacenet.com
Думай-те!
Я лично готов купить любое облэнерго за 1 грн и не повышать.тарифы)
Тобто пропонують ПІДВИЩИТИ ТАРИФ ЗАДЛЯ ТОГО, АБИ ПІДВИЩИТИ ПРИБУТКИ ВЛАСНИКА. Бо модернізація мереж знизить витрати ВЛАСНИКА через зменшення втрат у цих мережах. А вартість цих мереж вже на 80-100% відшкодована ВЛАСНИКУ, який (чомусь) не хоче вкласти ЦІ ГРОШІ у модернізацію цих самих мареж...
А спросить у 3,14доров, где деньги которые должны были идти на развитие сетей, обновление, слабо!!
да хоть в несколько раз поднимут тарифы, пейсатые барыги - ничего не будут обновлять и ремонтировать, а деньги будут красть и выводить из Украины в офшоры..
единственный способ обновить электросети и улучшить качество услуги - это ликвидировать монополии барыг коломойских-фирташей-ахметок и прочей пейсатой нечисти..
нужен рынок и конкуренция, тогда у будут нормальные цены и услуги..
голобородько этим должен заниматься, но оно слуга олигархов и враг украинцев..
А ще амортизацію вирахувати з бувших власників
"Это означает, что деньги которые украинский потребитель платил за годы Независимости в карманы собственников електрогенерации пошли не на поддержание в надлежащем експлуатационном виде електро сетей и распредустройст Украины.а в офшорные карманы этих грабителей...