Єдиний спосіб оновити електромережі - перейти на стимулюючий тариф, - "слуга народу" Буймістер

Стимулюючий тариф для мереж розподілу електроенергії - це єдиний на сьогодні, випробуваний у світі, механізм тарифоутворення, який дозволяє нормально оперувати, обслуговувати та оновлювати електромережі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила Людмила Буймістер, народний депутат фракції "слуги народу" в ефірі телеканалу Україна 24.

За словами Людмили Буймістер, голови підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, сьогодні зношеність електромереж в Україні становить у різних областях від 80% до місцями 100%.

"Це означає, що вже один раз або навіть кілька разів всі мережі країни постраждали. Або від обірвання проводів або згорілих трансформаторів", - зазначає депутат.

На думку Буймістер, для того, щоб енергокомпанії могли ефективно оновлювати електромережі необхідно, щоб у тарифі було закладено достатньо коштів для їх фактичної перебудови. Єдиним способом виконати цю умову на сьогодні є стимулюючий тариф для операторів системи розподілу (RAB-тариф).

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Буймістер стверджує, що на сьогодні RAB-тариф вже введено майже у всіх країнах Європи. Результатом цього є зростання обсягу інвестицій в електромережі.

"Якщо сьогодні Україна вкладає по 230 доларів на 1 км мереж, то в Європі в середьому цей показник коливається від 1,5 тис доларів до 6 тис. доларів у розвинених країнах", - зазначає депутат.

Згідно з даними аналітиків, Україна і Білорусь - єдині країни, що не перейдуть на стимулююче тарифне регулювання.

Нагадаємо, експерти ДП "Укрпромзовнішекспертиза" підкреслювали, що недоінвестованість електромереж становить 17, 5 млрд доларів.