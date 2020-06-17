Операция "Дестабилизация". Как Зеленского толкают в объятия Путина. ВИДЕО

Как из-за дела Стерненко пророссийские силы дестабилизируют страну и заставляют Владимира Зеленского прибиться к куму Путина? Об этом, а также о бешеных "шариятах" - в свежем выпуске "Без цензуры" от Марины Данилюк-Ярмолаевой.

После недавних акций и столкновений под Шевченковским судом разнокалиберные послы "русского мира" подняли на флаг лозунги против Сергея Стерненко и начали упорно имитировать большое протестное движение. Хотя их усилий не оценили даже "родные" медведчуковские медиа.

Почему немногочисленные адепты Шария вдруг решили выйти на улицу? Как безнаказанные "русскомирцы" напали на азовцев, а потом получили сдачи? Почему полиция снова охраняла "шарият" от проукраинских активистов, да еще и снова побила последних? Что на самом деле нужно лоббистам "русского мира" в Украине и при чем здесь возможные внеочередные выборы?

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