Операция "Дестабилизация". Как Зеленского толкают в объятия Путина. ВИДЕО
Как из-за дела Стерненко пророссийские силы дестабилизируют страну и заставляют Владимира Зеленского прибиться к куму Путина? Об этом, а также о бешеных "шариятах" - в свежем выпуске "Без цензуры" от Марины Данилюк-Ярмолаевой.
После недавних акций и столкновений под Шевченковским судом разнокалиберные послы "русского мира" подняли на флаг лозунги против Сергея Стерненко и начали упорно имитировать большое протестное движение. Хотя их усилий не оценили даже "родные" медведчуковские медиа.
Почему немногочисленные адепты Шария вдруг решили выйти на улицу? Как безнаказанные "русскомирцы" напали на азовцев, а потом получили сдачи? Почему полиция снова охраняла "шарият" от проукраинских активистов, да еще и снова побила последних? Что на самом деле нужно лоббистам "русского мира" в Украине и при чем здесь возможные внеочередные выборы?
Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.
Пожалуйста, подождите...
Увесь сценарій написаний давно.
Цю вакханалію можукть зупинити тільки здорові сили, але по сценарію на них заводять, безідставно, кримінальні справи, і таким чином чинять тиск щоби нейтралізувати.
А плебсу втюхивають Шарікових (пролачують збіговиська крайне лівих і крайнє правих).
Корабль під назвою "Зе" має крен....
петуШарій та злодії Кацуби.
петуШарій та його гівно-партія близькі до сім'ї Кацуб з Харківської області, діячів команди ексрезидента-втікача вітька Овоча, повідомила журналістка НВ Крістіна Бердинських.
Йдеться про екснардепа ригоАнала Володимира Кацубу та його синів: ексчлена правління НАК Нафтогаз та екснардепа Партії регіонів Сергія Кацубу, а також ексзаступника голови правління НАК Нафтогаз Олександра Кацубу.
Бердинских нагадала, що останнього після Майдану ГПУ підозрювала в причетності до розкрадання 450 млн грн.
«Кацуба навіть провів деякий час в СІЗО, в 2017-му він пішов на угоду зі слідством і відшкодував державі 100 млн грн», - додала вона.
За словами журналістки, в партійному списку Шарія під 11-м номером йшла дружина Олександра Кацуби, а сам Шарій не приховує дружби з сім'єю Кацуб. У його Instagram багато свіжих фото з Олександром Кацубою, є і з Володимиром.
поки Шарій ховається в ЄС та працю на кремль та проти України, в самій Україні його партією займається, експерший заступник губернатора Вінницької та області і експомічник депутата Сергія Кацуби Олександр В'юник.
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/shariy-blizkiy-do-rodini-diyachiv-komandi-yanukovicha-novini-ukrajini-50092566.html?utm_source=set_lang
син народного депутата, члена групи "Відродження" та кандидата в нардепи від жОппоблоку Володимира Кацуби, Олександр та взагалі вся сім'я злодіїв-ригоАналів Кацуб фінансує антиукраїнську діяльність петуШарія.
В списку гівно-партії петуШарія під номерами 11 та 14 балотуються мати Олександра Кацуби Наталія Гордієнко, з якою Кацуба-старший розлучився для того, щоб уникнути арешту чи конфіскації майна, а також дружина "політика" Тетяна Гузенко відповідно.
Окрім цього для створення "партії" петуШарія було викуплено фіктивну зареєстровану політичну силу "Об'єднана Україна", яка також зареєстрована на Харківщині - місці, де Володимир Кацуба спробує стати депутатом. Цікаво, що відповідно до результатів дослідження руху "Чесно", більшість партійних внесків на фінансування "партії" петуШарія були здійснені саме з Харківської області.
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…
Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…
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