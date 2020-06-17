РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4065 посетителей онлайн
Новости
27 270 226
Шарий Анатолий (227) Данилюк-Ярмолаева (356)

Операция "Дестабилизация". Как Зеленского толкают в объятия Путина. ВИДЕО

Как из-за дела Стерненко пророссийские силы дестабилизируют страну и заставляют Владимира Зеленского прибиться к куму Путина? Об этом, а также о бешеных "шариятах" - в свежем выпуске "Без цензуры" от Марины Данилюк-Ярмолаевой.

После недавних акций и столкновений под Шевченковским судом разнокалиберные послы "русского мира" подняли на флаг лозунги против Сергея Стерненко и начали упорно имитировать большое протестное движение. Хотя их усилий не оценили даже "родные" медведчуковские медиа.

Почему немногочисленные адепты Шария вдруг решили выйти на улицу? Как безнаказанные "русскомирцы" напали на азовцев, а потом получили сдачи? Почему полиция снова охраняла "шарият" от проукраинских активистов, да еще и снова побила последних? Что на самом деле нужно лоббистам "русского мира" в Украине и при чем здесь возможные внеочередные выборы?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+51
Зелохторат,
Операция "Дестабилизация". Как Зеленского толкают в объятия Путина - Цензор.НЕТ 7073
показать весь комментарий
17.06.2020 22:29
+49
Операция "Дестабилизация". Как Зеленского толкают в объятия Путина - Цензор.НЕТ 2629
показать весь комментарий
17.06.2020 22:36
+39
Операция "Дестабилизация". Как Зеленского толкают в объятия Путина - Цензор.НЕТ 8863
показать весь комментарий
17.06.2020 22:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
людей было несколько тысяч есть видео достаточно длинной колонны, не 500 человек даже не тысяча много больше, просто там заторы произошли с кордоном полиции перед администрацией, да и куралесие растянулось достаточно на долго на всю парковую зону там таких кучек если собрать и подсчитать ещё штук 20 было...для рабочего дня и для первого раза вышло много и организация на приличном уровне, в общем это только репетиция и будет дальнейший прогресс, за зе вообще никто не вышел за год, а тут от какого то ноунейма вышли тысячи, для зе это позорно за него же 75 % голосовали и где они...
показать весь комментарий
18.06.2020 00:37 Ответить
покоління боярки, а не пепсі.
показать весь комментарий
18.06.2020 06:46 Ответить
шмария надо выловить и подсыпать яда и повесить на столбе обоссать и медведчука так же повеситть шоб весео месяц как при людовике 11
показать весь комментарий
18.06.2020 01:32 Ответить
Не треба зелені себе тішити, вони нічого не вирішують, їх ведуть як овець.
Увесь сценарій написаний давно.
Цю вакханалію можукть зупинити тільки здорові сили, але по сценарію на них заводять, безідставно, кримінальні справи, і таким чином чинять тиск щоби нейтралізувати.
А плебсу втюхивають Шарікових (пролачують збіговиська крайне лівих і крайнє правих).
Корабль під назвою "Зе" має крен....
показать весь комментарий
18.06.2020 01:55 Ответить
_Марина ошибается: зеленский уже служит кремлю, так что принуждать его уже не требуется.
показать весь комментарий
18.06.2020 01:59 Ответить
Все эти твари типа петуШария, беглых рыгоАналов, наворовав, потом в бега, большинство на обосРашку, а потом гадят Украине на сворованные у народа Украины деньги. Все это враги Украины, манкурт большинство из них кремлёвские консервы, откровенные враги и мпотомственное ворье.

петуШарій та злодії Кацуби.

петуШарій та його гівно-партія близькі до сім'ї Кацуб з Харківської області, діячів команди ексрезидента-втікача вітька Овоча, повідомила журналістка НВ Крістіна Бердинських.
Йдеться про екснардепа ригоАнала Володимира Кацубу та його синів: ексчлена правління НАК Нафтогаз та екснардепа Партії регіонів Сергія Кацубу, а також ексзаступника голови правління НАК Нафтогаз Олександра Кацубу.
Бердинских нагадала, що останнього після Майдану ГПУ підозрювала в причетності до розкрадання 450 млн грн.
«Кацуба навіть провів деякий час в СІЗО, в 2017-му він пішов на угоду зі слідством і відшкодував державі 100 млн грн», - додала вона.
За словами журналістки, в партійному списку Шарія під 11-м номером йшла дружина Олександра Кацуби, а сам Шарій не приховує дружби з сім'єю Кацуб. У його Instagram багато свіжих фото з Олександром Кацубою, є і з Володимиром.

поки Шарій ховається в ЄС та працю на кремль та проти України, в самій Україні його партією займається, експерший заступник губернатора Вінницької та області і експомічник депутата Сергія Кацуби Олександр В'юник.

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/shariy-blizkiy-do-rodini-diyachiv-komandi-yanukovicha-novini-ukrajini-50092566.html?utm_source=set_lang
показать весь комментарий
18.06.2020 07:20 Ответить
Операція "Дестабілізація". Як Зеленського штовхають в обійми Путіна - Цензор.НЕТ 9625
показать весь комментарий
18.06.2020 07:21 Ответить
"Це сімейний виборчий проект злодіїв Кацуб": стало відомо, хто фінансує "партію" петуШарія.

син народного депутата, члена групи "Відродження" та кандидата в нардепи від жОппоблоку Володимира Кацуби, Олександр та взагалі вся сім'я злодіїв-ригоАналів Кацуб фінансує антиукраїнську діяльність петуШарія.

В списку гівно-партії петуШарія під номерами 11 та 14 балотуються мати Олександра Кацуби Наталія Гордієнко, з якою Кацуба-старший розлучився для того, щоб уникнути арешту чи конфіскації майна, а також дружина "політика" Тетяна Гузенко відповідно.

Окрім цього для створення "партії" петуШарія було викуплено фіктивну зареєстровану політичну силу "Об'єднана Україна", яка також зареєстрована на Харківщині - місці, де Володимир Кацуба спробує стати депутатом. Цікаво, що відповідно до результатів дослідження руху "Чесно", більшість партійних внесків на фінансування "партії" петуШарія були здійснені саме з Харківської області.
показать весь комментарий
18.06.2020 07:37 Ответить
Зеленскому срочно нужно разруливать или прийдется ехать в Ростов
показать весь комментарий
18.06.2020 07:46 Ответить
14.12.2016 Шарик в Мацкве на Mersedes Gelandewagen сбил двух
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…
Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…
показать весь комментарий
18.06.2020 07:50 Ответить
Микила Яныч одобряють . Фсе на баррикады .!! .

Операція "Дестабілізація". Як Зеленського штовхають в обійми Путіна - Цензор.НЕТ 9058 .
показать весь комментарий
18.06.2020 08:38 Ответить
калужский казел Азіров впрягается за гебешную консерву и рашистского холуя петуШария.)) как мило.)
показать весь комментарий
18.06.2020 09:43 Ответить
Даже ёжику уже ясно что Зеленский кончит хуже Януковоща.
показать весь комментарий
18.06.2020 09:15 Ответить
Операція "Дестабілізація". Як Зеленського штовхають в обійми Путіна - Цензор.НЕТ 4347
показать весь комментарий
18.06.2020 09:24 Ответить
Цю вату шариків і його особисто в АТО або розстріляти . Буде перибігати до воргів стріляти, а перебіжать менше ворогів буде в Украіні. ТАК ОЧИСТИМОСЬ
показать весь комментарий
18.06.2020 09:39 Ответить
Чем больше вы тут пишите, тем больше Шарию рекламы.
показать весь комментарий
18.06.2020 10:02 Ответить
да, продолжаем писать. пусть все знают шарика и проголосуем за него
показать весь комментарий
18.06.2020 18:24 Ответить
Панове, дивлячись на масований викид сірководню прихильниками Петра Олексійовича, пропоную розпочати промислове його використання, наприклад- для видобутку електроенергії!
показать весь комментарий
18.06.2020 10:02 Ответить
Операція "Дестабілізація". Як Зеленського штовхають в обійми Путіна - Цензор.НЕТ 1333
показать весь комментарий
18.06.2020 10:33 Ответить
Кстати Медведчук дает Шарию для охраны его "псевдо-мтингов" своих боевиков-титушек из диверсионно-разведывательного отряда "Шторм". После распада про-российского сепаратистского харьковского движения "Оплот", часть из них находится в Киеве и стали членами ДРГ "Шторм".
показать весь комментарий
18.06.2020 12:07 Ответить
По поводу финансирования агента фсб россии - Шария и его политического проекта: его финансирует семья Кацуб (подонки-сепаратисты из окружения Януковича) и екс Нардеп Игорь Котвицкий ("Пупс"). Аваков "прикрывает", у него с Шарием договоренность - МВД закрыло предыдущие уголовные дела против подонка Шария и не открывает новых, а Шарий не трогает Авакова.
показать весь комментарий
18.06.2020 12:28 Ответить
Молодцы, поддержим настоящего патриота - Шария
показать весь комментарий
18.06.2020 18:23 Ответить
А если у него пришитый гипофиз не приживется? ..
показать весь комментарий
18.06.2020 20:19 Ответить
В очко себе засунь своего фсб-шного ублюдка петушария.
показать весь комментарий
18.06.2020 20:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TqOeAGARhok Шарій втілює план Суркова "Шатун", продажна поліція на боці тітушок...
показать весь комментарий
18.06.2020 19:00 Ответить
Просто отсутствует власть в стране и теперь может любая шавка дестабилизировать ситуацию, что может быть хуже
показать весь комментарий
18.06.2020 19:36 Ответить
Страница 3 из 3
 
 