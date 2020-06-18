Глава Минэкономразвития отменил указ об увольнении главы "Укрспирта" Блескуна
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко отменил приказ об увольнении и.о. главы "Укрспирта" Сергея Блескуна. Причиной такого решения стало то, что последний находится в отпуске.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства.
"Учитывая, что 17 июня 2020 Блескун С. В., находился в ежегодном отпуске, приказ о его увольнении отменен в соответствии с приказом Минэкономики от 17.06.2020 № 114-п", - говорится в сообщении.
При этом сообщается, что ведомство обязало в дальнейшем заранее предоставлять копии приказов об отпусках и.о. директоров.
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+5 Александр Грома
показать весь комментарий18.06.2020 02:09
+3 Владимир Пономаренко 336ef173
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+2 Чрствый
показать весь комментарий18.06.2020 02:00
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Бо для розвитку треба напитися спирту і виблискувати🐸
https://www.youtube.com/watch?v=c7NP-Hwjo7c&feature=share&fbclid=IwAR0HIDvxKFyqLga3NWv1Gy88hksNC8XY4S1OnXiioj6zrDGcRW1LVmUWmqQ
ПС ))) Залишити 2-3 спиртзавода для держзамовлень і все .!
.Он барига Пецька всі (шо купив за копійки) на метал порізав .
Любой кто хоть немножко понимает в бизнесе понимает что это никому не нужная в структуре прожорливая прокладка.
Глупый ,конечно,вопрос...