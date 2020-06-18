Глава Минэкономразвития отменил указ об увольнении главы "Укрспирта" Блескуна

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко отменил приказ об увольнении и.о. главы "Укрспирта" Сергея Блескуна. Причиной такого решения стало то, что последний находится в отпуске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства.

"Учитывая, что 17 июня 2020 Блескун С. В., находился в ежегодном отпуске, приказ о его увольнении отменен в соответствии с приказом Минэкономики от 17.06.2020 № 114-п", - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что ведомство обязало в дальнейшем заранее предоставлять копии приказов об отпусках и.о. директоров.

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