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Укрспирт (158) Петрашко (84) Сергей Блескун (5)

Глава Минэкономразвития отменил указ об увольнении главы "Укрспирта" Блескуна

Глава Минэкономразвития отменил указ об увольнении главы

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко отменил приказ об увольнении и.о. главы "Укрспирта" Сергея Блескуна. Причиной такого решения стало то, что последний находится в отпуске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщила пресс-служба Министерства.

"Учитывая, что 17 июня 2020 Блескун С. В., находился в ежегодном отпуске, приказ о его увольнении отменен в соответствии с приказом Минэкономики от 17.06.2020 № 114-п", - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что ведомство обязало в дальнейшем заранее предоставлять копии приказов об отпусках и.о. директоров.

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Топ комментарии
+5
Чего стоит только рожа на фото....
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18.06.2020 02:09
+3
Ну да Митенька твоему кумиру ***** нафтогаз не нравится значит ненравится и тебе!
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18.06.2020 07:19
+2
https://www.youtube.com/watch?v=c7NP-Hwjo7c&feature=share&fbclid=IwAR0HIDvxKFyqLga3NWv1Gy88hksNC8XY4S1OnXiioj6zrDGcRW1LVmUWmqQ колокол звонит по тебе

https://www.youtube.com/watch?v=c7NP-Hwjo7c&feature=share&fbclid=IwAR0HIDvxKFyqLga3NWv1Gy88hksNC8XY4S1OnXiioj6zrDGcRW1LVmUWmqQГлава Минэкономразвития отменил указ об увольнении главы "Укрспирта" Блескуна - Цензор.НЕТ 2619
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18.06.2020 02:00
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Глава Минэкономразвития отменил указ об увольнении главы "Укрспирта" Блескуна
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Бо для розвитку треба напитися спирту і виблискувати🐸
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18.06.2020 01:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=c7NP-Hwjo7c&feature=share&fbclid=IwAR0HIDvxKFyqLga3NWv1Gy88hksNC8XY4S1OnXiioj6zrDGcRW1LVmUWmqQ колокол звонит по тебе

https://www.youtube.com/watch?v=c7NP-Hwjo7c&feature=share&fbclid=IwAR0HIDvxKFyqLga3NWv1Gy88hksNC8XY4S1OnXiioj6zrDGcRW1LVmUWmqQГлава Минэкономразвития отменил указ об увольнении главы "Укрспирта" Блескуна - Цензор.НЕТ 2619
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18.06.2020 02:00 Ответить
Чего стоит только рожа на фото....
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18.06.2020 02:09 Ответить
а лапсердак, в расцветку спасительно одеяла!!!
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18.06.2020 10:56 Ответить
А глаза у него честные-честные
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18.06.2020 02:13 Ответить
Звільнити не можна, бо він вже 2 роки у відпустці гуляє не просихає.
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18.06.2020 03:07 Ответить
Потрібно ще з десяток *конторолюючих органів *.
ПС ))) Залишити 2-3 спиртзавода для держзамовлень і все .!
.Он барига Пецька всі (шо купив за копійки) на метал порізав .
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18.06.2020 06:58 Ответить
А перелік цих "порізаних" спиртзаводів можна?
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18.06.2020 07:20 Ответить
Да ты тварь ,никак не угогмонишься ,ватный длбб займись сьогоденням или с зелеными плиснявами все в порядке ,вот ты ишак неоманский!
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18.06.2020 07:43 Ответить
А что оно вообще ДП ,,Укрспирт,, это ведь только прокладка между спирт-заводами и оптовыми реализаторами продукции получающие из ничего огромные зарплаты.
Любой кто хоть немножко понимает в бизнесе понимает что это никому не нужная в структуре прожорливая прокладка.
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18.06.2020 07:02 Ответить
..Найбільша ПРокладка ....це Нафтогаз !
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18.06.2020 07:04 Ответить
Да в каждой отрасли насоздавали такие прокладки.А куда директора и владельцы фирм пристроят своих дебильных сынков и дочерей а так же родственников?В конечном итоге деньги этих прокладок и так вернуться в семью.
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18.06.2020 07:08 Ответить
P.S. А если этими прокладками хорошенько потрясти то все окажутся акционерами в тех отраслях которые представляют.
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18.06.2020 07:10 Ответить
По твоей логике и супермаркеты это прокладки получаются. ГО с фермерами да с перерабатывающими предприятиями прямые договора заключать!
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18.06.2020 08:02 Ответить
Ну да Митенька твоему кумиру ***** нафтогаз не нравится значит ненравится и тебе!
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18.06.2020 07:19 Ответить
Малорос ....не бушуй
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18.06.2020 08:16 Ответить
Я украінец а не малорос а ти кацапска наволоч!
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18.06.2020 08:18 Ответить
Українець не буде писати та ПРославляти свого *пастуха * касабською (окупанта ) мовою
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18.06.2020 08:21 Ответить
Для українца нема пастуха це тільки кацапи прославляют ***** та як ти ************ Бубочку! А Порорха ми українці поважаемо як людину яка зробила дуже багато корисного доя України! Хто цого не розуміе той або тупий дебіл або ворог? Митяй ти из каких будешь? Тупых или врагов?
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18.06.2020 08:27 Ответить
А на російскій пишу тому що мені легше писати на російскій. Вади колоніальной асвіти!
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18.06.2020 08:39 Ответить
Українців тілки кацапскі хвойди малоросами називають!
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18.06.2020 08:20 Ответить
Протрезвел и возвращается на работу.
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18.06.2020 06:57 Ответить
Глава Минэкономразвития отменил указ об увольнении главы "Укрспирта" Блескуна - Цензор.НЕТ 6201
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18.06.2020 07:00 Ответить
В Спам кацапёнышь!
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18.06.2020 07:20 Ответить
Откровенная залипуха. Что-то занесли и ЗЕминистр отменил свой приказ. Быстренько наваяли "приказ об очередком отпуске" (приказ об отпусках на предприятии, для сведения ЗЕминистра, подписывается до 4 января текущего года. И потому не нужно собирать у и.о. приказы - они и так все есть) и он быстренько - пересчитав наличность в партахвеле типа "отменил свой приказ" (приказхы не отменяются, а пишется гновый - с новым номером). Грррррамотность этой "власти" во главе с криворожским бубочкой зашкаливает
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18.06.2020 07:14 Ответить
Чисто практический интерес,а этот господин употребляет то пойло,которое делается на отечественных заводах или все же предпочитает *серого гуся* и Курвазье с платинум лейбл?
Глупый ,конечно,вопрос...
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18.06.2020 07:37 Ответить
Правда жизни: в 40 лет жизнь только начинается: https://youtu.be/gND525iCLIc ВИДЕО
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18.06.2020 08:06 Ответить
Хахахаха,детские игры,приказ - уволить коррупционера,а нет - он в домике,нельзя,ждите когда вылезет.
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18.06.2020 08:16 Ответить
значит занес министру его доляху...
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18.06.2020 08:24 Ответить
Отменил, в связи с достижением финансового консенсуса...)
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18.06.2020 08:53 Ответить
Хепіенд по жанрам: поділився з міністром - комедія, з прокурором - драма, не поділився - трагедія або гонки з переслідуванням.
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18.06.2020 11:22 Ответить
Судячи по фото, цей екземпляр може випити літру спірту без закуски, тому і приказ відмінили🤪
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18.06.2020 14:49 Ответить
 
 