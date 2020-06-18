Глава Мінекономрозвитку скасував указ про звільнення глави "Укрспирту" Блескуна
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко скасував наказ про звільнення в.о. глави "Укрспирту" Сергія Блескуна. Причиною такого рішення стало те, що останній перебуває у відпустці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства.
"З огляду на те, що 17 червня 2020 року Блескун С. В., перебував у щорічній відпустці, наказ про його звільнення скасований відповідно до наказу Мінекономіки від 17.06.2020 № 114-п", - йдеться в повідомленні.
При цьому повідомляється, що відомство зобов'язало надалі заздалегідь надавати копії наказів про відпустки в.о. директорів.
Топ коментарі
+5 Александр Грома
показати весь коментар18.06.2020 02:09
+3 Владимир Пономаренко 336ef173
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+2 Чрствый
показати весь коментар18.06.2020 02:00
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Бо для розвитку треба напитися спирту і виблискувати🐸
https://www.youtube.com/watch?v=c7NP-Hwjo7c&feature=share&fbclid=IwAR0HIDvxKFyqLga3NWv1Gy88hksNC8XY4S1OnXiioj6zrDGcRW1LVmUWmqQ
ПС ))) Залишити 2-3 спиртзавода для держзамовлень і все .!
.Он барига Пецька всі (шо купив за копійки) на метал порізав .
Любой кто хоть немножко понимает в бизнесе понимает что это никому не нужная в структуре прожорливая прокладка.
Глупый ,конечно,вопрос...