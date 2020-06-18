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Укрспирт (301) Петрашко (170) Сергій Блескун (13)

Глава Мінекономрозвитку скасував указ про звільнення глави "Укрспирту" Блескуна

Глава Мінекономрозвитку скасував указ про звільнення глави

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко скасував наказ про звільнення в.о. глави "Укрспирту" Сергія Блескуна. Причиною такого рішення стало те, що останній перебуває у відпустці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства.

"З огляду на те, що 17 червня 2020 року Блескун С. В., перебував у щорічній відпустці, наказ про його звільнення скасований відповідно до наказу Мінекономіки від 17.06.2020 № 114-п", - йдеться в повідомленні.

При цьому повідомляється, що відомство зобов'язало надалі заздалегідь надавати копії наказів про відпустки в.о. директорів.

Також читайте: "Укрспирт" припинив виробляти сировину для антисептиків - закінчився термін дії закону, встигли поставити близько 4 млн літрів сировини

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Топ коментарі
+5
Чего стоит только рожа на фото....
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18.06.2020 02:09
+3
Ну да Митенька твоему кумиру ***** нафтогаз не нравится значит ненравится и тебе!
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18.06.2020 07:19
+2
https://www.youtube.com/watch?v=c7NP-Hwjo7c&feature=share&fbclid=IwAR0HIDvxKFyqLga3NWv1Gy88hksNC8XY4S1OnXiioj6zrDGcRW1LVmUWmqQ колокол звонит по тебе

https://www.youtube.com/watch?v=c7NP-Hwjo7c&feature=share&fbclid=IwAR0HIDvxKFyqLga3NWv1Gy88hksNC8XY4S1OnXiioj6zrDGcRW1LVmUWmqQГлава Минэкономразвития отменил указ об увольнении главы "Укрспирта" Блескуна - Цензор.НЕТ 2619
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18.06.2020 02:00
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Глава Минэкономразвития отменил указ об увольнении главы "Укрспирта" Блескуна
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Бо для розвитку треба напитися спирту і виблискувати🐸
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18.06.2020 01:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=c7NP-Hwjo7c&feature=share&fbclid=IwAR0HIDvxKFyqLga3NWv1Gy88hksNC8XY4S1OnXiioj6zrDGcRW1LVmUWmqQ колокол звонит по тебе

https://www.youtube.com/watch?v=c7NP-Hwjo7c&feature=share&fbclid=IwAR0HIDvxKFyqLga3NWv1Gy88hksNC8XY4S1OnXiioj6zrDGcRW1LVmUWmqQГлава Минэкономразвития отменил указ об увольнении главы "Укрспирта" Блескуна - Цензор.НЕТ 2619
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18.06.2020 02:00 Відповісти
Чего стоит только рожа на фото....
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18.06.2020 02:09 Відповісти
а лапсердак, в расцветку спасительно одеяла!!!
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18.06.2020 10:56 Відповісти
А глаза у него честные-честные
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18.06.2020 02:13 Відповісти
Звільнити не можна, бо він вже 2 роки у відпустці гуляє не просихає.
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18.06.2020 03:07 Відповісти
Потрібно ще з десяток *конторолюючих органів *.
ПС ))) Залишити 2-3 спиртзавода для держзамовлень і все .!
.Он барига Пецька всі (шо купив за копійки) на метал порізав .
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18.06.2020 06:58 Відповісти
А перелік цих "порізаних" спиртзаводів можна?
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18.06.2020 07:20 Відповісти
Да ты тварь ,никак не угогмонишься ,ватный длбб займись сьогоденням или с зелеными плиснявами все в порядке ,вот ты ишак неоманский!
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18.06.2020 07:43 Відповісти
А что оно вообще ДП ,,Укрспирт,, это ведь только прокладка между спирт-заводами и оптовыми реализаторами продукции получающие из ничего огромные зарплаты.
Любой кто хоть немножко понимает в бизнесе понимает что это никому не нужная в структуре прожорливая прокладка.
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18.06.2020 07:02 Відповісти
..Найбільша ПРокладка ....це Нафтогаз !
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18.06.2020 07:04 Відповісти
Да в каждой отрасли насоздавали такие прокладки.А куда директора и владельцы фирм пристроят своих дебильных сынков и дочерей а так же родственников?В конечном итоге деньги этих прокладок и так вернуться в семью.
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18.06.2020 07:08 Відповісти
P.S. А если этими прокладками хорошенько потрясти то все окажутся акционерами в тех отраслях которые представляют.
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18.06.2020 07:10 Відповісти
По твоей логике и супермаркеты это прокладки получаются. ГО с фермерами да с перерабатывающими предприятиями прямые договора заключать!
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18.06.2020 08:02 Відповісти
Ну да Митенька твоему кумиру ***** нафтогаз не нравится значит ненравится и тебе!
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18.06.2020 07:19 Відповісти
Малорос ....не бушуй
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18.06.2020 08:16 Відповісти
Я украінец а не малорос а ти кацапска наволоч!
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18.06.2020 08:18 Відповісти
Українець не буде писати та ПРославляти свого *пастуха * касабською (окупанта ) мовою
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18.06.2020 08:21 Відповісти
Для українца нема пастуха це тільки кацапи прославляют ***** та як ти ************ Бубочку! А Порорха ми українці поважаемо як людину яка зробила дуже багато корисного доя України! Хто цого не розуміе той або тупий дебіл або ворог? Митяй ти из каких будешь? Тупых или врагов?
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18.06.2020 08:27 Відповісти
А на російскій пишу тому що мені легше писати на російскій. Вади колоніальной асвіти!
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18.06.2020 08:39 Відповісти
Українців тілки кацапскі хвойди малоросами називають!
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18.06.2020 08:20 Відповісти
Протрезвел и возвращается на работу.
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18.06.2020 06:57 Відповісти
Глава Минэкономразвития отменил указ об увольнении главы "Укрспирта" Блескуна - Цензор.НЕТ 6201
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18.06.2020 07:00 Відповісти
В Спам кацапёнышь!
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18.06.2020 07:20 Відповісти
Откровенная залипуха. Что-то занесли и ЗЕминистр отменил свой приказ. Быстренько наваяли "приказ об очередком отпуске" (приказ об отпусках на предприятии, для сведения ЗЕминистра, подписывается до 4 января текущего года. И потому не нужно собирать у и.о. приказы - они и так все есть) и он быстренько - пересчитав наличность в партахвеле типа "отменил свой приказ" (приказхы не отменяются, а пишется гновый - с новым номером). Грррррамотность этой "власти" во главе с криворожским бубочкой зашкаливает
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18.06.2020 07:14 Відповісти
Чисто практический интерес,а этот господин употребляет то пойло,которое делается на отечественных заводах или все же предпочитает *серого гуся* и Курвазье с платинум лейбл?
Глупый ,конечно,вопрос...
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18.06.2020 07:37 Відповісти
Правда жизни: в 40 лет жизнь только начинается: https://youtu.be/gND525iCLIc ВИДЕО
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18.06.2020 08:06 Відповісти
Хахахаха,детские игры,приказ - уволить коррупционера,а нет - он в домике,нельзя,ждите когда вылезет.
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18.06.2020 08:16 Відповісти
значит занес министру его доляху...
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18.06.2020 08:24 Відповісти
Отменил, в связи с достижением финансового консенсуса...)
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18.06.2020 08:53 Відповісти
Хепіенд по жанрам: поділився з міністром - комедія, з прокурором - драма, не поділився - трагедія або гонки з переслідуванням.
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18.06.2020 11:22 Відповісти
Судячи по фото, цей екземпляр може випити літру спірту без закуски, тому і приказ відмінили🤪
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18.06.2020 14:49 Відповісти
 
 