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Назарбаев заразился коронавирусом: работает дистанционно

Назарбаев заразился коронавирусом: работает дистанционно

Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусной инфекцией COVID-19, самоизолировался и продолжает работу дистанционно, сообщила в четверг его пресс-служба.

"В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет", - говорится в сообщении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно", - добавили в пресс-службе.

В минувшее воскресенье министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией и находится в госпитале. Позже пресс-служба премьер-министра сообщила, что Биртанов сопровождал в поездке в Жамбылскую область главу правительства Аскара Мамина. Тест на COVID-19 у главы правительства показал отрицательный результат. Премьер-министр находится на самоизоляции, но продолжает работу в режиме видеоконференцсвязи.

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Кроме того, отправились на самоизоляцию глава Минсельхоза Сапархан Омаров, глава Минобразования Асхат Аймагамбетов, министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев, глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, а также председатель мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин.

По последним данным, в Казахстане выявлены 15 тыс. 877 активных случаев заражения COVID-19, вылечились 9 тыс. 902 человека, 100 человек скончались.

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Топ комментарии
+5
а что это такое за ноу-хау: "тест Елбасы" ? Новация в определении ковида?
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18.06.2020 10:19
+4
старинный обычай. право первого теста принадлежит ****** )
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18.06.2020 10:26
+3
кілобаях
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18.06.2020 10:29
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Правила форума Совет форумчан
Где этот краснобай мог вирус подхватить?
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18.06.2020 10:18 Ответить
в борделе...
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18.06.2020 10:20 Ответить
Назарбаев ? Работает? В каких единицах измеряется работа
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18.06.2020 10:26 Ответить
кілобаях
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18.06.2020 10:29 Ответить
Ленка тайный визит нанесла.
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18.06.2020 11:00 Ответить
а что это такое за ноу-хау: "тест Елбасы" ? Новация в определении ковида?
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18.06.2020 10:19 Ответить
старинный обычай. право первого теста принадлежит ****** )
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18.06.2020 10:26 Ответить
елбаси ...ять. Нам теж таке елбаси готують...
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18.06.2020 10:19 Ответить
елбасы, дай колбасы
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18.06.2020 10:20 Ответить
скажеш коли сміятись
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18.06.2020 11:12 Ответить
Ковід косить політиків, чи політики косять під Ковід?
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18.06.2020 10:20 Ответить
А причем тут Ленка Зеленская?
Назарбаев заразился коронавирусом: работает дистанционно - Цензор.НЕТ 41
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18.06.2020 10:21 Ответить
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18.06.2020 11:01 Ответить
Мне кажется шо правители косят под Ковид.Но этим они себя выдают в причастности к мировому заговору закулисья.
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18.06.2020 10:53 Ответить
Елбасы поел несвежей колбасы
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18.06.2020 10:20 Ответить
если "по 2.20" кал.басы, то Елбасы еще "легко відбувся", т.к. каждый совок кто кушал это, может быть обвинен в геноцице крыс. ну и в мазохизме(туалетную бумагу мало кто любит кушать)
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18.06.2020 10:23 Ответить
Назарбаев заразился коронавирусом: работает дистанционно - Цензор.НЕТ 1837Как всегда - даже самый "верующий", еле подхватив насморк, тут же бежит(не в мечеть или православное капище)
Жалкий невидимый вирус усадил на бутылку Аллаха, Яхве и прочих газообразных дедов.
Правда в Рашке вроде скоро в дидов будут опять вставлять палочки и носиться с ними, вытаращив глазищи)
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18.06.2020 10:21 Ответить
Та даже рамзанку дырова, корона посадила на бутылку
Назарбаев заразился коронавирусом: работает дистанционно - Цензор.НЕТ 1825
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18.06.2020 10:22 Ответить
я думаю что Рамзанка тупо "пропиарилась"
хотя.... учитывая упоротость поциента, возможно что реально заболела(не только на голову)
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18.06.2020 10:25 Ответить
Назарбаев заразился коронавирусом: работает дистанционно

Модная болезнь.
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18.06.2020 10:21 Ответить
Такой старый,мог бы с Кравчуком в беседке в шахматы поиграть или в карты "дурака"
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18.06.2020 10:23 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/news/koronavirusom-ukraine-vozmozhno-boleyut-132-1592464328.html Коронавирусом в Украине возможно болеют 132 тысячи человек, - Минздрав ...мне кажется возможно немножко больше
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18.06.2020 10:25 Ответить
Назарбаев заразился коронавирусом: работает дистанционно - Цензор.НЕТ 6963
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18.06.2020 10:27 Ответить
Не надо было трамваем ездить на работу.
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18.06.2020 10:33 Ответить
Та мы и не беспокоимся о нем.
Мы беспокоимся когда зедебил заболеет и сдохнет.
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18.06.2020 10:33 Ответить
На его месте должен был быть Х@йло!
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18.06.2020 10:33 Ответить
для дистанционной работы, надеюсь, ложкой и вилкой его снабдили, хотя может не помешать и швл.
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18.06.2020 11:39 Ответить
Нурсултан - на каранитине?
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18.06.2020 13:06 Ответить
Следующий Пуйло!!! Нужно рейтинг поднимать - скоро обнуление
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18.06.2020 15:13 Ответить
 
 