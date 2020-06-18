Назарбаев заразился коронавирусом: работает дистанционно

Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусной инфекцией COVID-19, самоизолировался и продолжает работу дистанционно, сообщила в четверг его пресс-служба.

"В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет", - говорится в сообщении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно", - добавили в пресс-службе.

В минувшее воскресенье министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией и находится в госпитале. Позже пресс-служба премьер-министра сообщила, что Биртанов сопровождал в поездке в Жамбылскую область главу правительства Аскара Мамина. Тест на COVID-19 у главы правительства показал отрицательный результат. Премьер-министр находится на самоизоляции, но продолжает работу в режиме видеоконференцсвязи.

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Кроме того, отправились на самоизоляцию глава Минсельхоза Сапархан Омаров, глава Минобразования Асхат Аймагамбетов, министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев, глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, а также председатель мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин.

По последним данным, в Казахстане выявлены 15 тыс. 877 активных случаев заражения COVID-19, вылечились 9 тыс. 902 человека, 100 человек скончались.