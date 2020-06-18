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Назарбаєв заразився коронавірусом: працює дистанційно

Назарбаєв заразився коронавірусом: працює дистанційно

Перший президент Казахстану, лідер нації Нурсултан Назарбаєв заразився коронавірусною інфекцією COVID-19, самоізолювався і продовжує роботу дистанційно, повідомила в четвер його пресслужба.

"Зараз перший президент Казахстану перебуває на самоізоляції. На жаль, останній тест Єлбаси на коронавірусну інфекцію показав позитивний результат. Приводу для занепокоєння немає", - йдеться в повідомленні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нурсултан Назарбаєв продовжує працювати дистанційно", - додали в пресслужбі.

Минулої неділі міністр охорони здоров'я Казахстану Елжан Біртанов повідомив, що заразився коронавірусною інфекцією і перебуває в госпіталі. Пізніше пресслужба прем'єр-міністра повідомила, що Біртанов супроводжував у поїздці в Жамбилську область главу уряду Аскара Маміна. Тест на COVID-19 у глави уряду показав негативний результат. Прем'єр-міністр перебуває на самоізоляції, але продовжує роботу в режимі відеоконференцзв'язку.

Також читайте: COVID-19: Казахстан запровадив надзвичайний стан

Крім того, вирушили на самоізоляцію глава Мінсільгоспу Сапархан Омаров, глава Міносвіти Асхат Аймагамбетов, міністр екології, геології та природних ресурсів Казахстану Магзум Мірзагалієв, глава Жамбилської області Бердибек Сапарбаєв, а також голова мажилісу парламенту Казахстану Нурлан Нігматулін.

За останніми даними, в Казахстані виявлено 15 тис. 877 активних випадків зараження COVID-19, вилікувалися 9 тис. 902 людини, 100 осіб померли.

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Топ коментарі
+5
а что это такое за ноу-хау: "тест Елбасы" ? Новация в определении ковида?
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18.06.2020 10:19
+4
старинный обычай. право первого теста принадлежит ****** )
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18.06.2020 10:26
+3
кілобаях
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18.06.2020 10:29
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Где этот краснобай мог вирус подхватить?
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18.06.2020 10:18 Відповісти
в борделе...
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18.06.2020 10:20 Відповісти
Назарбаев ? Работает? В каких единицах измеряется работа
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18.06.2020 10:26 Відповісти
кілобаях
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18.06.2020 10:29 Відповісти
Ленка тайный визит нанесла.
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18.06.2020 11:00 Відповісти
а что это такое за ноу-хау: "тест Елбасы" ? Новация в определении ковида?
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18.06.2020 10:19 Відповісти
старинный обычай. право первого теста принадлежит ****** )
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18.06.2020 10:26 Відповісти
елбаси ...ять. Нам теж таке елбаси готують...
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18.06.2020 10:19 Відповісти
елбасы, дай колбасы
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18.06.2020 10:20 Відповісти
скажеш коли сміятись
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18.06.2020 11:12 Відповісти
Ковід косить політиків, чи політики косять під Ковід?
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18.06.2020 10:20 Відповісти
А причем тут Ленка Зеленская?
Назарбаев заразился коронавирусом: работает дистанционно - Цензор.НЕТ 41
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18.06.2020 10:21 Відповісти
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18.06.2020 11:01 Відповісти
Мне кажется шо правители косят под Ковид.Но этим они себя выдают в причастности к мировому заговору закулисья.
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18.06.2020 10:53 Відповісти
Елбасы поел несвежей колбасы
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18.06.2020 10:20 Відповісти
если "по 2.20" кал.басы, то Елбасы еще "легко відбувся", т.к. каждый совок кто кушал это, может быть обвинен в геноцице крыс. ну и в мазохизме(туалетную бумагу мало кто любит кушать)
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18.06.2020 10:23 Відповісти
Назарбаев заразился коронавирусом: работает дистанционно - Цензор.НЕТ 1837Как всегда - даже самый "верующий", еле подхватив насморк, тут же бежит(не в мечеть или православное капище)
Жалкий невидимый вирус усадил на бутылку Аллаха, Яхве и прочих газообразных дедов.
Правда в Рашке вроде скоро в дидов будут опять вставлять палочки и носиться с ними, вытаращив глазищи)
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18.06.2020 10:21 Відповісти
Та даже рамзанку дырова, корона посадила на бутылку
Назарбаев заразился коронавирусом: работает дистанционно - Цензор.НЕТ 1825
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18.06.2020 10:22 Відповісти
я думаю что Рамзанка тупо "пропиарилась"
хотя.... учитывая упоротость поциента, возможно что реально заболела(не только на голову)
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18.06.2020 10:25 Відповісти
Назарбаев заразился коронавирусом: работает дистанционно

Модная болезнь.
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18.06.2020 10:21 Відповісти
Такой старый,мог бы с Кравчуком в беседке в шахматы поиграть или в карты "дурака"
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18.06.2020 10:23 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/news/koronavirusom-ukraine-vozmozhno-boleyut-132-1592464328.html Коронавирусом в Украине возможно болеют 132 тысячи человек, - Минздрав ...мне кажется возможно немножко больше
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18.06.2020 10:25 Відповісти
Назарбаев заразился коронавирусом: работает дистанционно - Цензор.НЕТ 6963
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18.06.2020 10:27 Відповісти
Не надо было трамваем ездить на работу.
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18.06.2020 10:33 Відповісти
Та мы и не беспокоимся о нем.
Мы беспокоимся когда зедебил заболеет и сдохнет.
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18.06.2020 10:33 Відповісти
На его месте должен был быть Х@йло!
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18.06.2020 10:33 Відповісти
для дистанционной работы, надеюсь, ложкой и вилкой его снабдили, хотя может не помешать и швл.
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18.06.2020 11:39 Відповісти
Нурсултан - на каранитине?
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18.06.2020 13:06 Відповісти
Следующий Пуйло!!! Нужно рейтинг поднимать - скоро обнуление
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18.06.2020 15:13 Відповісти
 
 