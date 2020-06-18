Назарбаєв заразився коронавірусом: працює дистанційно

Перший президент Казахстану, лідер нації Нурсултан Назарбаєв заразився коронавірусною інфекцією COVID-19, самоізолювався і продовжує роботу дистанційно, повідомила в четвер його пресслужба.

"Зараз перший президент Казахстану перебуває на самоізоляції. На жаль, останній тест Єлбаси на коронавірусну інфекцію показав позитивний результат. Приводу для занепокоєння немає", - йдеться в повідомленні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нурсултан Назарбаєв продовжує працювати дистанційно", - додали в пресслужбі.

Минулої неділі міністр охорони здоров'я Казахстану Елжан Біртанов повідомив, що заразився коронавірусною інфекцією і перебуває в госпіталі. Пізніше пресслужба прем'єр-міністра повідомила, що Біртанов супроводжував у поїздці в Жамбилську область главу уряду Аскара Маміна. Тест на COVID-19 у глави уряду показав негативний результат. Прем'єр-міністр перебуває на самоізоляції, але продовжує роботу в режимі відеоконференцзв'язку.

Також читайте: COVID-19: Казахстан запровадив надзвичайний стан

Крім того, вирушили на самоізоляцію глава Мінсільгоспу Сапархан Омаров, глава Міносвіти Асхат Аймагамбетов, міністр екології, геології та природних ресурсів Казахстану Магзум Мірзагалієв, глава Жамбилської області Бердибек Сапарбаєв, а також голова мажилісу парламенту Казахстану Нурлан Нігматулін.

За останніми даними, в Казахстані виявлено 15 тис. 877 активних випадків зараження COVID-19, вилікувалися 9 тис. 902 людини, 100 осіб померли.