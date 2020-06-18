Wizz Air возобновил перелеты из Киева в 6 стран

Авиакомпания Wizz Air объявила о возобновлении работы своей базы в международном аэропорту "Киев" и перелетов из Украины в шесть стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе авиакомпании, который есть в распоряжении "Укринформа".

Отмечается, что с 17 июня украинские пассажиры смогут запланировать путешествие с Wizz Air по следующим направлениям и в такие страны: Афины (Греция), Биллунд и Копенгаген (Дания), Таллинн (Эстония), Берлин Шонефельд, Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Мемминген, Бремен, Нюрнберг (Германия), Будапешт (Венгрия) и Лондон Лутон (Великобритания).

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Также в авиакомпании отмечают, что поскольку безопасность пассажиров и экипажа является главным приоритетом Wizz Air, то компания внедрила новые правила для обеспечения физического дистанцирования во время посадки и соблюдения усиленных санитарных мер в салонах самолетов.

Кроме того, пассажирам рекомендуют регистрироваться на посадку и покупать услуги онлайн (к примеру, оплачивать дополнительный багаж через Интернет), чтобы уменьшить физическое взаимодействие в аэропорту, когда это возможно.

В Wizz Air отмечают, что в течение перелета пассажиры должны носить защитные маски, а экипаж - перчатки. Кроме того, пассажирам раздают дезинфицирующие салфетки. В салонах регулярно проводят дезинфекцию, а с соблюдением графика уборки все самолеты авиакомпании дополнительно дезинфицируются ночью противовирусным раствором. Авиакомпания подготовила видео, содержащее ключевую информацию о новых мерах безопасности. Посмотреть его можно здесь.