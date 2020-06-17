Аэропорт "Киев" возобновил работу

Частично возобновлена работа аэропорта "Киев" (Жуляны). Уже состоялись рейсы в Германию и Беларусь, рейс в Польшу отменен.

Аэропорт заработал в ночь на 17 июня. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Пассажиры уже вылетели из Жулян в Минск и Дортмунд. Но подавляющее большинство рейсов, в частности, рейсы в Польшу, отменены.

Польша в ночь на 17 июня возобновила международное авиасообщение, но принимает самолеты только из аэропортов на территории государств-членов Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли, за исключением Великобритании, Швеции и Португалии. Согласно постановлению польского правительства, такое правило будет действовать до 30 июня.

Судя по данным онлайн-табло, также не состоятся рейсы из Жулян в Италию, Испанию, Черногорию и Грецию.

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Отменены вылеты в Португалию, Латвию, Австрию. Несмотря на то, что утром состоялся рейс в Дортмунд, перелеты в Берлин и Ганновер отменили. Также отменен дневной рейс в Минск.

Вовремя обещают вылет рейсов в Лондон, Мемминген, Таллинн.

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Напомним, с 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение. МИД продолжает договариваться об открытии границ для бортов из Украины, пока окончательная договоренность существует с Албанией, США, Великобританией, Турцией и Тунисом.

Аэропорт "Киев" сначала заявил о возобновлении рейсов с 16 июня, но после отменил все регулярные международные авиарейсы до 03:00 17 июня.