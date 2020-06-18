Миссия МВФ может приехать в Украину в июле-августе, - министр финансов Марченко

Глава министерства финансов Сергей Марченко ожидает приезда миссии Международного валютного фонда в Украину в июле-августе.

Об этом он сказал журналистам в парламенте после отчета о выполнении госбюджета за 2019 год, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Приезд миссии планируется в июле-августе, скорее, в июле. И после этого можем ожидать следующий транш", - сказал Марченко.

Министр финансов добавил, что Украина планирует отказаться от заимствований средств Фонда непосредственно в бюджет в 2022 году.

Также на Цензор.НЕТ: Мы верим, что у Украины появится возможность отказаться от кредитов МВФ к 2023 году, - министр финансов Марченко