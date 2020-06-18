COVID-19: в Болградском районе Одесской области с сегодняшнего дня ужесточили карантин

С 18 июня 2020 в Болградском районе усилили меры по недопущению распространения коронавирусной инфекционной болезни (COVID - 19).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Болградской РГА, такое решение принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Болградской райгосадминистрации.

"В последнее время количество больных в районе ежедневно растет. На сегодняшний день зарегистрировано 84 случая заболевания СОVID-19. Болградский район занимает 3 место в Одесской области по количеству больных после г. Одесса и Подольского района.

С целью предотвращения распространения на территории района острой респираторной болезни СОVID-19, комиссия решила усилить на всей территории Болградского района действие карантинных мероприятий", - сказано в сообщении.

Так, с 18 июня 2020 года и до особого распоряжения в Болградском районе запрещается работа регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном внутрирайонном сообщении в частности пассажирские перевозки на автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, кроме перевозки:

- легковыми автомобилями с количеством пассажиров включая водителя, до пяти без учета лиц в возрасте до 14 лет или более пассажиров при условии, что они являются членами одной семьи;

- служебными и / или арендованными автомобильными транспортными средствами работников предприятий, учреждений независимо от формы собственности, обеспечивающих охрану здоровья, продовольственное обеспечение и другие.

Также Болградская райгосадминистрация обратилась к Одесской облгосадминистрации о запрете с 18 июня 2020 регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении.

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С 22 июня 2020 года и до особого распоряжения запрещается функционирования продовольственных и непродовольственных рынков, а также работа субъектов хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей, в том числе предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, летних площадок и т.п.), торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры, торгового и бытового обслуживания населения, кроме:

- торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;

- осуществления банковской и страховой деятельности, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, технического обслуживания регистраторов расчетных операций, объектов почтовой связи при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;

- торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставкой заказов при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Управлению Госпродпотребслужбы в Болградском районе, Болградском районном секторе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области поручено в пределах компетенции принять меры, направленные на исполнение решения комиссии.