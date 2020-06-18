На Закарпатье родители назвали ребенка Зеленский

В Закарпатской области родители назвали новорожденного сына Зеленский.

Об этом сообщила пресс-служба Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции, передает Цензор.НЕТ.

"Как ужгородцы называли своих детей в мае 2020. Наиболее распространенными именами, которыми называли ужгородцы мальчиков: Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав. Самые распространенные женские имена: Анна, София, Полина, Юлия, Ева, Николь. Стоит отметить, что родители также предпочитали редко употребляемые имена. Среди мальчиков - Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Вогнедар, Зеленский. Среди девочек - Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория", - говорится в сообщении.

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