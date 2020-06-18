РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11615 посетителей онлайн
Новости
13 458 187
дети (6337) Закарпатье (2538) Зеленский (19024) имя (39) Минюст (1720)

На Закарпатье родители назвали ребенка Зеленский

На Закарпатье родители назвали ребенка Зеленский

В Закарпатской области родители назвали новорожденного сына Зеленский.

Об этом сообщила пресс-служба Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции, передает Цензор.НЕТ.

"Как ужгородцы называли своих детей в мае 2020. Наиболее распространенными именами, которыми называли ужгородцы мальчиков: Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав. Самые распространенные женские имена: Анна, София, Полина, Юлия, Ева, Николь. Стоит отметить, что родители также предпочитали редко употребляемые имена. Среди мальчиков - Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Вогнедар, Зеленский. Среди девочек - Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Цыгане назвали сына Януковичем, а дочку назовут Анна-Герман. ФОТОрепортаж

На Закарпатье родители назвали ребенка Зеленский 01

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+40
зебилы. Это врожденное. Надеюсь, дитя будет умнее и потребует смены имени еще до того, как начнет разговаривать.
показать весь комментарий
18.06.2020 14:15
+39
Бедный ребенок(((
показать весь комментарий
18.06.2020 14:15
+31
Годное имя, если фамилия Нелох
показать весь комментарий
18.06.2020 14:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
З врахуванням нової можливості - заміни по-батькові, дитина може поміняти його на "Дебілович"
показать весь комментарий
18.06.2020 14:24 Ответить
Шкода дитинку - вна не винна, що батьки такі .
показать весь комментарий
18.06.2020 14:25 Ответить
Батьків на Фрунзе без довідки!
показать весь комментарий
18.06.2020 14:25 Ответить
Ну разные люди населяют планету земля , разные )
показать весь комментарий
18.06.2020 14:25 Ответить
В некоторых случаях диагноз поставить очень просто
показать весь комментарий
18.06.2020 14:28 Ответить
это был явно нежеланный ребенок
показать весь комментарий
18.06.2020 14:29 Ответить
та то цигани.а дитиназможе змінити потім не тільки своє імя, але і по батькові. Інтересно що столося з тим що назвали януковичем. Ще раз кажу то цигани. То такі. кхе люди
показать весь комментарий
18.06.2020 14:30 Ответить
Пам'ятаю, коли у виборах брав участь Янукович, якісь придумкуваті "політолухи" пустили байку серед закарпатських угорців, що насправді Януковича звуть Януш Ковач. На Закарпатті батьки назвали дитину Зеленський - Цензор.НЕТ 9086
Не знаю, чи це допомогло, чи щось інше, але угорці дійсно в більшості голосували за "Ковача" і ПР.
показать весь комментарий
18.06.2020 17:59 Ответить
Один в один янукович!!! История повторяется.)))))

https://kp.ua/life/540278-kak-zhyvet-malchyk-po-ymeny-yanukovych

Далее Велкат ту Ростов???
показать весь комментарий
18.06.2020 14:32 Ответить
Цыгане
в 2012 там же в Закарпатье подрастал маленький Янукович
Так и растет сейчас или сменил имя ?
показать весь комментарий
18.06.2020 14:34 Ответить
Жалко ребенка.Сокращенно будет Зелупа
показать весь комментарий
18.06.2020 14:34 Ответить
рома и синти. полное имя - зеленский бриллиантовый тынаш позолоти ручку )
показать весь комментарий
18.06.2020 14:34 Ответить
Родители, видать, малолетки, с мышлением пока ещё не всё в порядке.
показать весь комментарий
18.06.2020 14:37 Ответить
Или решили приколоться🙂
показать весь комментарий
18.06.2020 14:57 Ответить
И так прикололись, что испортили пацану жизнь, хотя у него потом будет шанс поменять имя.
показать весь комментарий
18.06.2020 15:12 Ответить
Это же как нужно ненавидеть своего ребенка...
показать весь комментарий
18.06.2020 14:38 Ответить
Вата головного мозга
показать весь комментарий
18.06.2020 14:39 Ответить
Нужно спросить пользователя транса карпатского, почему на закарпуттэ называют детей то кучмой, то януковичем, то зеленским.
показать весь комментарий
18.06.2020 14:40 Ответить
А, що, "самеуль", також, непогано.
показать весь комментарий
18.06.2020 14:42 Ответить
Описка, наверное. Самуэль - вполне имя
показать весь комментарий
18.06.2020 18:24 Ответить
Семейка безмозглых долобо...в-зебилоидов.
показать весь комментарий
18.06.2020 14:43 Ответить
ну если в стране 90% быдла, это нормально ... вот только наше быдло, кацапо-совковое .. и к сожалению в современных условиях 8% адекватных украинцев ситуацию не спасут ...
показать весь комментарий
18.06.2020 14:44 Ответить
Єдине, що заспокоює, це те, що діти схожі на батьків.
показать весь комментарий
18.06.2020 14:52 Ответить
Дебилы! А что они будут делать через пару лет?
показать весь комментарий
18.06.2020 14:55 Ответить
Переименуют в Порошенко.
показать весь комментарий
19.06.2020 07:20 Ответить
🙂👍
показать весь комментарий
20.06.2020 21:24 Ответить
Реформа йде повним ходом:
1. В зоопарках терміново міняють таблички на вольєрах. Замість "ЗЄбра" вішають "смугаста антилопа".
2. Аваков дав вказівку прибрати в правилах, настановах ітд поєднання ЗЄбра з пішохідним переходом, щоб не викликати в людей шокуючого відчуття, що вони топчуть ЗЄвождя і ЗЄбілів.
показать весь комментарий
18.06.2020 14:56 Ответить
Антилопи при чому? ЗЕбра - родичка коней і ОСЛІВ...
показать весь комментарий
18.06.2020 16:21 Ответить
Це запитання треба адресувати зебілам. Правда дебіли теж не винуваті, що ЗЄ ідіот
показать весь комментарий
18.06.2020 17:20 Ответить
Антилопа "вона", а ЗЄ на "він" не тягне.
показать весь комментарий
18.06.2020 17:32 Ответить
Біодоги сміяться будуть...
показать весь комментарий
18.06.2020 17:37 Ответить
Краще вже писать - "смугастий осел" (у них хвости і вуха більш схожі, від конячих відрізняються).
показать весь комментарий
18.06.2020 16:22 Ответить
Але, прошу Пана, https://censor.net/user/420666 , осел, попри свою впертість, істота роботяща, невибаглива та витривала. Його за що? Він, попри значну(м'яко сказано) "гідність", клаву не гвалтує.
показать весь комментарий
18.06.2020 17:30 Ответить
Люблю точність у формулюваннях... Тим більше, що так багато співпадінь - одна з "кличок" - "Віслюк", "фігури" у осла і зебри - схожі (як і характери, між іншим... упертість, зокрема). А ще "смугастий віслюк" нагадує про клавіатуру "піаніни"...
показать весь комментарий
18.06.2020 17:41 Ответить
"Карочє", запровадимо термін "ослина клава", а зебіли най гадають - чому клава, чия клава і т.д.
показать весь комментарий
18.06.2020 17:50 Ответить
Ясно... Починаємо говорить "Езоповою" мовою:
"Ігрун на ослячій клаві двадцять першим пальцем..."
показать весь комментарий
18.06.2020 17:55 Ответить
"Ігрун"? Але вже стало загальновідомим, що це була невдала спроба насильства над невинним інструментом! Може варто запровадити термін, щось на кшталт - клавофіл? "Карочє", варто поміркувати...
показать весь комментарий
18.06.2020 18:08 Ответить
Наверное, родился недоношенный.
показать весь комментарий
18.06.2020 14:59 Ответить
Батьки видно теж дегенерати. А від дегенератів що може народитися? Конешно! Зеленський. Що ж іще? І нехай замість колискової йому врубають Дзідзьо " Я и Сара гарна пара..."
показать весь комментарий
18.06.2020 15:01 Ответить
Вилизали Зеленського просто в анус.
показать весь комментарий
18.06.2020 15:07 Ответить
Украине для очистки от ЗЕлёного дерьма нужен Адольф Висарионович Пиночет
показать весь комментарий
18.06.2020 15:23 Ответить
Зеленський Ідіотович чи Зеленський Дегенератович?
показать весь комментарий
18.06.2020 15:30 Ответить
На Закарпатті батьки назвали дитину Зеленський - Цензор.НЕТ 6530
показать весь комментарий
18.06.2020 15:31 Ответить
Если бы они назвали своего ребенка - идиот, то тоже ничего не потеляли.
показать весь комментарий
18.06.2020 15:33 Ответить
Когда недомерок был на Закарпатье , то наверное кому то отсыпал своего снадобья бодрящего , вот эта парочка и назвала своё чадо его именем , в благодарность ,что тогда так вштырило.
показать весь комментарий
18.06.2020 15:35 Ответить
За что они так не любят своего ребёнка?
показать весь комментарий
18.06.2020 15:42 Ответить
Хіба дитина винувата, що батьки дурнуваті
показать весь комментарий
18.06.2020 15:46 Ответить
Это - что... Вот сына Граймс и Илона Маска зовут X Æ A-12...
показать весь комментарий
18.06.2020 15:51 Ответить
Какое поле для деятельности...сколько еще есть букв и символов
Это вам не Марсианские хроники с ихними мистерами и мис ККК, ТТТ, ИИИ
Здесь все по взрослому ...
Кстати Маск, Маск, Маскавиты, Масква...как-то старшим братом отдает? Не находите!?
показать весь комментарий
18.06.2020 16:11 Ответить
Мабуть мадярота від радощів що отримала свій мадярський район...
показать весь комментарий
18.06.2020 16:23 Ответить
Это цыгане.
показать весь комментарий
18.06.2020 16:38 Ответить
Да:

https://zak-kor.net/63336-u-merezh-opublkuvali-foto-hlopchika-yakogo-nazvali-zelenskiy.html
показать весь комментарий
18.06.2020 16:54 Ответить
На Закарпатті батьки назвали дитину Зеленський - Цензор.НЕТ 5403
показать весь комментарий
18.06.2020 17:12 Ответить
Цыгане, с этих станется)))
Дьопйош Зеленський Євгенович
показать весь комментарий
18.06.2020 17:13 Ответить
Повне прізвище, - Дьопйоштваюмать. На Закарпатті батьки назвали дитину Зеленський - Цензор.НЕТ 542
показать весь комментарий
18.06.2020 18:06 Ответить
И мать *********
показать весь комментарий
18.06.2020 19:09 Ответить
Я так ржал, чуть под стол не свалился!
показать весь комментарий
18.06.2020 22:07 Ответить
И кого, кого теперь будут называть Дьопйошиком???
показать весь комментарий
18.06.2020 21:23 Ответить
ЗЕ должен гордиться. Соль земли за него.
показать весь комментарий
18.06.2020 17:30 Ответить
Как у воду глядел. После революции 1917-го жидо-большевики любили называть своих детей типа Даздраперма - от сокращения "Да здравствует Первое мая!" или Вилюр(а) - имя имеет несколько вариантов расшифровки: от сокращения словосочетаний "Владимир Ильич любит рабочих", "Владимир Ильич любит Россию" или "Владимир Ильич любит Родину". Кстати интересно "
показать весь комментарий
18.06.2020 18:26 Ответить
Вілюр - Володимир Ілліч Ленін юдейський революціонер.

На Закарпатті батьки назвали дитину Зеленський - Цензор.НЕТ 7709
показать весь комментарий
18.06.2020 21:18 Ответить
шо за цыганва нах?
показать весь комментарий
18.06.2020 19:04 Ответить
;Дьолйош Зєлєнскій Євгєньєвіч;
На Закарпатті батьки назвали дитину Зеленський - Цензор.НЕТ 3410
показать весь комментарий
18.06.2020 17:35 Ответить
Дьопйош зеленський....цигане рулять...янукович вже був
показать весь комментарий
18.06.2020 21:30 Ответить
Это ж как надо не навидить малыша? Пидафилы скорее всего.
показать весь комментарий
18.06.2020 17:44 Ответить
Закарпаття завжди було спірною територією мінімум п"яти країн...І за століття утворився там такий етнос,що вони самі не знають хто вони є...Чи то русини,чи то мадьяри,чи словаки,чи цигани,чи гуцули,бойки чи ще якась франца...Але знають твердо одно - можуть асимілюватись під любий народ і під любу владу...Я вчився з кількома закарпатськими русинами,народ послужливий,покірний,навіть підлабузливий...але...але...Як вони казали про себе - ми такі самі українці,тільки дикі...
показать весь комментарий
18.06.2020 17:47 Ответить
забери свої немиті руки від закарпатців
показать весь комментарий
18.06.2020 21:35 Ответить
Страна дебилов.
https://www.youtube.com/watch?v=zj1JVNsmykE
показать весь комментарий
18.06.2020 18:22 Ответить
Посмотрите на мамашу, там нулевой IQ - ничего удивительного.
показать весь комментарий
18.06.2020 18:23 Ответить
Трудно позавидовать мальчику, когда он немного подрастет, то его товарищи в лучшем случае будут дразнить его Зеля.
показать весь комментарий
18.06.2020 18:34 Ответить
- Кохана, йди сюди - тут Зеленський знов обісрався!
показать весь комментарий
18.06.2020 18:47 Ответить
А фамилию французского писателя Гондон, а можно и двойную - Настоящий-Гондон
показать весь комментарий
18.06.2020 18:53 Ответить
Родители изначально хотели назвать меня Глебом, но бабушка воспротивилась. Она запретила давать мне имя Глеб, потому что все бы дразнили меня Глеб - хлеб. Поэтому меня назвали Антон. Спасибо, бабушка.
показать весь комментарий
18.06.2020 19:17 Ответить
А в валеру тебя в итоге кто переименовал?
показать весь комментарий
19.06.2020 07:25 Ответить
а ребенок то светлый. может это мать так дает знать отцу? а ну где был главнокомандующий +-9 месяцев назад?
показать весь комментарий
18.06.2020 19:59 Ответить
Санитаров срочно.
показать весь комментарий
18.06.2020 20:09 Ответить
господи, прости.....так не хочется верить, что она представляет весь 73% электорат вовика.....а то мне что-то поплохело......страшно за неньку…..
показать весь комментарий
18.06.2020 20:14 Ответить
Боже, це ж як насрано у головах батьків, шо б зіпсувати дитині все життя!
показать весь комментарий
18.06.2020 20:17 Ответить
Идиоты
Ребёнок всю жизнь их будет проклинать за это
показать весь комментарий
18.06.2020 21:18 Ответить
идиоты
показать весь комментарий
18.06.2020 21:19 Ответить
На Закарпатті батьки назвали дитину Зеленський - Цензор.НЕТ 1954малий Зе...
показать весь комментарий
18.06.2020 21:33 Ответить
Може нагуляний ? Але все одно , для чого так знущатися ? Дитина ж на світ не просилася .
показать весь комментарий
18.06.2020 21:48 Ответить
ага...і малий Янукович не просився....але є...
всі президенти
показать весь комментарий
18.06.2020 22:15 Ответить
Люди! Не пийте більше зеленки! Діти не винні
показать весь комментарий
18.06.2020 22:06 Ответить
- Куме, ви чули, на Закарпатті дитину назвали на честь президента.
- Дебілом?
- Ні, Зеленським!
показать весь комментарий
18.06.2020 22:13 Ответить
Зато на Мокшандии есть -Ковид !
показать весь комментарий
19.06.2020 14:35 Ответить
Страница 2 из 2
 
 