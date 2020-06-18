На Закарпатье родители назвали ребенка Зеленский
В Закарпатской области родители назвали новорожденного сына Зеленский.
Об этом сообщила пресс-служба Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции, передает Цензор.НЕТ.
"Как ужгородцы называли своих детей в мае 2020. Наиболее распространенными именами, которыми называли ужгородцы мальчиков: Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав. Самые распространенные женские имена: Анна, София, Полина, Юлия, Ева, Николь. Стоит отметить, что родители также предпочитали редко употребляемые имена. Среди мальчиков - Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Вогнедар, Зеленский. Среди девочек - Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория", - говорится в сообщении.
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Пожалуйста, подождите...
Не знаю, чи це допомогло, чи щось інше, але угорці дійсно в більшості голосували за "Ковача" і ПР.
https://kp.ua/life/540278-kak-zhyvet-malchyk-po-ymeny-yanukovych
Далее Велкат ту Ростов???
в 2012 там же в Закарпатье подрастал маленький Янукович
Так и растет сейчас или сменил имя ?
1. В зоопарках терміново міняють таблички на вольєрах. Замість "ЗЄбра" вішають "смугаста антилопа".
2. Аваков дав вказівку прибрати в правилах, настановах ітд поєднання ЗЄбра з пішохідним переходом, щоб не викликати в людей шокуючого відчуття, що вони топчуть ЗЄвождя і ЗЄбілів.
"Ігрун на ослячій клаві двадцять першим пальцем..."
Это вам не Марсианские хроники с ихними мистерами и мис ККК, ТТТ, ИИИ
Здесь все по взрослому ...
Кстати Маск, Маск, Маскавиты, Масква...как-то старшим братом отдает? Не находите!?
https://zak-kor.net/63336-u-merezh-opublkuvali-foto-hlopchika-yakogo-nazvali-zelenskiy.html
Дьопйош Зеленський Євгенович
https://www.youtube.com/watch?v=zj1JVNsmykE
Ребёнок всю жизнь их будет проклинать за это
всі президенти
- Дебілом?
- Ні, Зеленським!