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На Закарпатті батьки назвали дитину Зеленський

На Закарпатті батьки назвали дитину Зеленський

У Закарпатській області батьки назвали новонародженого сина Зеленський.

Про це повідомила пресслужба Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, передає Цензор.НЕТ.

"Як ужгородці називали своїх дітей в травні 2020. Найбільш поширені імена, якими називали ужгородці хлопчиків: Матвій, Олександр, Максим, Давид, Богдан, Данило, Ярослав. Найпоширеніші жіночі імена: Анна, Софія, Поліна, Юлія, Єва, Ніколь. Варто зазначити, що батьки також надавали перевагу рідковживаним іменам. Серед хлопчиків - Дем'ян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастіан, Жан, Прокоп, Вогнедар, Зеленський. Серед дівчаток - Аліса, Олівія, Еліна, Маргарита, Еліф, Амелія, Ванесса, Глорія", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Держава має втрутитися, якщо батьки хочуть назвати дитину образливим або зневажливим ім'ям, - дитячий омбудсмен Кулеба

На Закарпатті батьки назвали дитину Зеленський 01

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Топ коментарі
+40
зебилы. Это врожденное. Надеюсь, дитя будет умнее и потребует смены имени еще до того, как начнет разговаривать.
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18.06.2020 14:15
+39
Бедный ребенок(((
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18.06.2020 14:15
+31
Годное имя, если фамилия Нелох
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18.06.2020 14:16
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З врахуванням нової можливості - заміни по-батькові, дитина може поміняти його на "Дебілович"
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18.06.2020 14:24 Відповісти
Шкода дитинку - вна не винна, що батьки такі .
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18.06.2020 14:25 Відповісти
Батьків на Фрунзе без довідки!
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18.06.2020 14:25 Відповісти
Ну разные люди населяют планету земля , разные )
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18.06.2020 14:25 Відповісти
В некоторых случаях диагноз поставить очень просто
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18.06.2020 14:28 Відповісти
это был явно нежеланный ребенок
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18.06.2020 14:29 Відповісти
та то цигани.а дитиназможе змінити потім не тільки своє імя, але і по батькові. Інтересно що столося з тим що назвали януковичем. Ще раз кажу то цигани. То такі. кхе люди
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18.06.2020 14:30 Відповісти
Пам'ятаю, коли у виборах брав участь Янукович, якісь придумкуваті "політолухи" пустили байку серед закарпатських угорців, що насправді Януковича звуть Януш Ковач. На Закарпатті батьки назвали дитину Зеленський - Цензор.НЕТ 9086
Не знаю, чи це допомогло, чи щось інше, але угорці дійсно в більшості голосували за "Ковача" і ПР.
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18.06.2020 17:59 Відповісти
Один в один янукович!!! История повторяется.)))))

https://kp.ua/life/540278-kak-zhyvet-malchyk-po-ymeny-yanukovych

Далее Велкат ту Ростов???
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18.06.2020 14:32 Відповісти
Цыгане
в 2012 там же в Закарпатье подрастал маленький Янукович
Так и растет сейчас или сменил имя ?
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18.06.2020 14:34 Відповісти
Жалко ребенка.Сокращенно будет Зелупа
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18.06.2020 14:34 Відповісти
рома и синти. полное имя - зеленский бриллиантовый тынаш позолоти ручку )
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18.06.2020 14:34 Відповісти
Родители, видать, малолетки, с мышлением пока ещё не всё в порядке.
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18.06.2020 14:37 Відповісти
Или решили приколоться🙂
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18.06.2020 14:57 Відповісти
И так прикололись, что испортили пацану жизнь, хотя у него потом будет шанс поменять имя.
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18.06.2020 15:12 Відповісти
Это же как нужно ненавидеть своего ребенка...
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18.06.2020 14:38 Відповісти
Вата головного мозга
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18.06.2020 14:39 Відповісти
Нужно спросить пользователя транса карпатского, почему на закарпуттэ называют детей то кучмой, то януковичем, то зеленским.
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18.06.2020 14:40 Відповісти
А, що, "самеуль", також, непогано.
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18.06.2020 14:42 Відповісти
Описка, наверное. Самуэль - вполне имя
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18.06.2020 18:24 Відповісти
Семейка безмозглых долобо...в-зебилоидов.
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18.06.2020 14:43 Відповісти
ну если в стране 90% быдла, это нормально ... вот только наше быдло, кацапо-совковое .. и к сожалению в современных условиях 8% адекватных украинцев ситуацию не спасут ...
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18.06.2020 14:44 Відповісти
Єдине, що заспокоює, це те, що діти схожі на батьків.
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18.06.2020 14:52 Відповісти
Дебилы! А что они будут делать через пару лет?
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18.06.2020 14:55 Відповісти
Переименуют в Порошенко.
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19.06.2020 07:20 Відповісти
🙂👍
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20.06.2020 21:24 Відповісти
Реформа йде повним ходом:
1. В зоопарках терміново міняють таблички на вольєрах. Замість "ЗЄбра" вішають "смугаста антилопа".
2. Аваков дав вказівку прибрати в правилах, настановах ітд поєднання ЗЄбра з пішохідним переходом, щоб не викликати в людей шокуючого відчуття, що вони топчуть ЗЄвождя і ЗЄбілів.
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18.06.2020 14:56 Відповісти
Антилопи при чому? ЗЕбра - родичка коней і ОСЛІВ...
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18.06.2020 16:21 Відповісти
Це запитання треба адресувати зебілам. Правда дебіли теж не винуваті, що ЗЄ ідіот
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18.06.2020 17:20 Відповісти
Антилопа "вона", а ЗЄ на "він" не тягне.
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18.06.2020 17:32 Відповісти
Біодоги сміяться будуть...
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18.06.2020 17:37 Відповісти
Краще вже писать - "смугастий осел" (у них хвости і вуха більш схожі, від конячих відрізняються).
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18.06.2020 16:22 Відповісти
Але, прошу Пана, https://censor.net/user/420666 , осел, попри свою впертість, істота роботяща, невибаглива та витривала. Його за що? Він, попри значну(м'яко сказано) "гідність", клаву не гвалтує.
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18.06.2020 17:30 Відповісти
Люблю точність у формулюваннях... Тим більше, що так багато співпадінь - одна з "кличок" - "Віслюк", "фігури" у осла і зебри - схожі (як і характери, між іншим... упертість, зокрема). А ще "смугастий віслюк" нагадує про клавіатуру "піаніни"...
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18.06.2020 17:41 Відповісти
"Карочє", запровадимо термін "ослина клава", а зебіли най гадають - чому клава, чия клава і т.д.
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18.06.2020 17:50 Відповісти
Ясно... Починаємо говорить "Езоповою" мовою:
"Ігрун на ослячій клаві двадцять першим пальцем..."
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18.06.2020 17:55 Відповісти
"Ігрун"? Але вже стало загальновідомим, що це була невдала спроба насильства над невинним інструментом! Може варто запровадити термін, щось на кшталт - клавофіл? "Карочє", варто поміркувати...
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18.06.2020 18:08 Відповісти
Наверное, родился недоношенный.
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18.06.2020 14:59 Відповісти
Батьки видно теж дегенерати. А від дегенератів що може народитися? Конешно! Зеленський. Що ж іще? І нехай замість колискової йому врубають Дзідзьо " Я и Сара гарна пара..."
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18.06.2020 15:01 Відповісти
Вилизали Зеленського просто в анус.
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18.06.2020 15:07 Відповісти
Украине для очистки от ЗЕлёного дерьма нужен Адольф Висарионович Пиночет
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18.06.2020 15:23 Відповісти
Зеленський Ідіотович чи Зеленський Дегенератович?
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18.06.2020 15:30 Відповісти
На Закарпатті батьки назвали дитину Зеленський - Цензор.НЕТ 6530
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18.06.2020 15:31 Відповісти
Если бы они назвали своего ребенка - идиот, то тоже ничего не потеляли.
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18.06.2020 15:33 Відповісти
Когда недомерок был на Закарпатье , то наверное кому то отсыпал своего снадобья бодрящего , вот эта парочка и назвала своё чадо его именем , в благодарность ,что тогда так вштырило.
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18.06.2020 15:35 Відповісти
За что они так не любят своего ребёнка?
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18.06.2020 15:42 Відповісти
Хіба дитина винувата, що батьки дурнуваті
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18.06.2020 15:46 Відповісти
Это - что... Вот сына Граймс и Илона Маска зовут X Æ A-12...
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18.06.2020 15:51 Відповісти
Какое поле для деятельности...сколько еще есть букв и символов
Это вам не Марсианские хроники с ихними мистерами и мис ККК, ТТТ, ИИИ
Здесь все по взрослому ...
Кстати Маск, Маск, Маскавиты, Масква...как-то старшим братом отдает? Не находите!?
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18.06.2020 16:11 Відповісти
Мабуть мадярота від радощів що отримала свій мадярський район...
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18.06.2020 16:23 Відповісти
Это цыгане.
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18.06.2020 16:38 Відповісти
Да:

https://zak-kor.net/63336-u-merezh-opublkuvali-foto-hlopchika-yakogo-nazvali-zelenskiy.html
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18.06.2020 16:54 Відповісти
На Закарпатті батьки назвали дитину Зеленський - Цензор.НЕТ 5403
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18.06.2020 17:12 Відповісти
Цыгане, с этих станется)))
Дьопйош Зеленський Євгенович
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18.06.2020 17:13 Відповісти
Повне прізвище, - Дьопйоштваюмать. На Закарпатті батьки назвали дитину Зеленський - Цензор.НЕТ 542
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18.06.2020 18:06 Відповісти
И мать *********
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18.06.2020 19:09 Відповісти
Я так ржал, чуть под стол не свалился!
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18.06.2020 22:07 Відповісти
И кого, кого теперь будут называть Дьопйошиком???
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18.06.2020 21:23 Відповісти
ЗЕ должен гордиться. Соль земли за него.
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18.06.2020 17:30 Відповісти
Как у воду глядел. После революции 1917-го жидо-большевики любили называть своих детей типа Даздраперма - от сокращения "Да здравствует Первое мая!" или Вилюр(а) - имя имеет несколько вариантов расшифровки: от сокращения словосочетаний "Владимир Ильич любит рабочих", "Владимир Ильич любит Россию" или "Владимир Ильич любит Родину". Кстати интересно "
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18.06.2020 18:26 Відповісти
Вілюр - Володимир Ілліч Ленін юдейський революціонер.

На Закарпатті батьки назвали дитину Зеленський - Цензор.НЕТ 7709
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18.06.2020 21:18 Відповісти
шо за цыганва нах?
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18.06.2020 19:04 Відповісти
;Дьолйош Зєлєнскій Євгєньєвіч;
На Закарпатті батьки назвали дитину Зеленський - Цензор.НЕТ 3410
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18.06.2020 17:35 Відповісти
Дьопйош зеленський....цигане рулять...янукович вже був
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18.06.2020 21:30 Відповісти
Это ж как надо не навидить малыша? Пидафилы скорее всего.
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18.06.2020 17:44 Відповісти
Закарпаття завжди було спірною територією мінімум п"яти країн...І за століття утворився там такий етнос,що вони самі не знають хто вони є...Чи то русини,чи то мадьяри,чи словаки,чи цигани,чи гуцули,бойки чи ще якась франца...Але знають твердо одно - можуть асимілюватись під любий народ і під любу владу...Я вчився з кількома закарпатськими русинами,народ послужливий,покірний,навіть підлабузливий...але...але...Як вони казали про себе - ми такі самі українці,тільки дикі...
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18.06.2020 17:47 Відповісти
забери свої немиті руки від закарпатців
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18.06.2020 21:35 Відповісти
Страна дебилов.
https://www.youtube.com/watch?v=zj1JVNsmykE
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18.06.2020 18:22 Відповісти
Посмотрите на мамашу, там нулевой IQ - ничего удивительного.
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18.06.2020 18:23 Відповісти
Трудно позавидовать мальчику, когда он немного подрастет, то его товарищи в лучшем случае будут дразнить его Зеля.
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18.06.2020 18:34 Відповісти
- Кохана, йди сюди - тут Зеленський знов обісрався!
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18.06.2020 18:47 Відповісти
А фамилию французского писателя Гондон, а можно и двойную - Настоящий-Гондон
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18.06.2020 18:53 Відповісти
Родители изначально хотели назвать меня Глебом, но бабушка воспротивилась. Она запретила давать мне имя Глеб, потому что все бы дразнили меня Глеб - хлеб. Поэтому меня назвали Антон. Спасибо, бабушка.
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18.06.2020 19:17 Відповісти
А в валеру тебя в итоге кто переименовал?
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19.06.2020 07:25 Відповісти
а ребенок то светлый. может это мать так дает знать отцу? а ну где был главнокомандующий +-9 месяцев назад?
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18.06.2020 19:59 Відповісти
Санитаров срочно.
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18.06.2020 20:09 Відповісти
господи, прости.....так не хочется верить, что она представляет весь 73% электорат вовика.....а то мне что-то поплохело......страшно за неньку…..
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18.06.2020 20:14 Відповісти
Боже, це ж як насрано у головах батьків, шо б зіпсувати дитині все життя!
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18.06.2020 20:17 Відповісти
Идиоты
Ребёнок всю жизнь их будет проклинать за это
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18.06.2020 21:18 Відповісти
идиоты
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18.06.2020 21:19 Відповісти
На Закарпатті батьки назвали дитину Зеленський - Цензор.НЕТ 1954малий Зе...
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18.06.2020 21:33 Відповісти
Може нагуляний ? Але все одно , для чого так знущатися ? Дитина ж на світ не просилася .
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18.06.2020 21:48 Відповісти
ага...і малий Янукович не просився....але є...
всі президенти
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18.06.2020 22:15 Відповісти
Люди! Не пийте більше зеленки! Діти не винні
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18.06.2020 22:06 Відповісти
- Куме, ви чули, на Закарпатті дитину назвали на честь президента.
- Дебілом?
- Ні, Зеленським!
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18.06.2020 22:13 Відповісти
Зато на Мокшандии есть -Ковид !
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19.06.2020 14:35 Відповісти
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