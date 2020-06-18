На Закарпатті батьки назвали дитину Зеленський
У Закарпатській області батьки назвали новонародженого сина Зеленський.
Про це повідомила пресслужба Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, передає Цензор.НЕТ.
"Як ужгородці називали своїх дітей в травні 2020. Найбільш поширені імена, якими називали ужгородці хлопчиків: Матвій, Олександр, Максим, Давид, Богдан, Данило, Ярослав. Найпоширеніші жіночі імена: Анна, Софія, Поліна, Юлія, Єва, Ніколь. Варто зазначити, що батьки також надавали перевагу рідковживаним іменам. Серед хлопчиків - Дем'ян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастіан, Жан, Прокоп, Вогнедар, Зеленський. Серед дівчаток - Аліса, Олівія, Еліна, Маргарита, Еліф, Амелія, Ванесса, Глорія", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+40 ggl chrm
показати весь коментар18.06.2020 14:15
+39 Людмила Карпова 35c4aebc
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+31 Петр Петров be9493e8
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Будь ласка, зачекайте...
Не знаю, чи це допомогло, чи щось інше, але угорці дійсно в більшості голосували за "Ковача" і ПР.
https://kp.ua/life/540278-kak-zhyvet-malchyk-po-ymeny-yanukovych
Далее Велкат ту Ростов???
в 2012 там же в Закарпатье подрастал маленький Янукович
Так и растет сейчас или сменил имя ?
1. В зоопарках терміново міняють таблички на вольєрах. Замість "ЗЄбра" вішають "смугаста антилопа".
2. Аваков дав вказівку прибрати в правилах, настановах ітд поєднання ЗЄбра з пішохідним переходом, щоб не викликати в людей шокуючого відчуття, що вони топчуть ЗЄвождя і ЗЄбілів.
"Ігрун на ослячій клаві двадцять першим пальцем..."
Это вам не Марсианские хроники с ихними мистерами и мис ККК, ТТТ, ИИИ
Здесь все по взрослому ...
Кстати Маск, Маск, Маскавиты, Масква...как-то старшим братом отдает? Не находите!?
https://zak-kor.net/63336-u-merezh-opublkuvali-foto-hlopchika-yakogo-nazvali-zelenskiy.html
Дьопйош Зеленський Євгенович
https://www.youtube.com/watch?v=zj1JVNsmykE
Ребёнок всю жизнь их будет проклинать за это
всі президенти
- Дебілом?
- Ні, Зеленським!