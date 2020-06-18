Митрополит Винницкий и Барский Симеон заразился коронавирусом
Митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий), который принадлежит к поместной Православной церкви Украины, заразился коронавирусом.
На сайте Винницко-Барской епархии говорится, что инфекцию у владыки обнаружили во время планового лечения хронической болезни, передает Цензор.НЕТ.
Митрополит Симеон проходит курс лечения под надзором винницких врачей.
Лица, которые контактировали с владыкой, а также сотрудники епархии и священнослужители кафедрального собора сдали тесты на коронавирус. В помещениях храма проведены дезинфекционные мероприятия.
Епархия призывает жителей Винницкой области и Украинцы в целом быть осторожными и соблюдать требования карантина, а также молиться за Симеона.
Напомним, что митрополит Симеон - один из двух архиереев Московского патриархата, которые в 2018 году пришли на объединительный собор православных церквей Украины. Ему 57 лет.
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, просто поп 100% не умрет, он то не дурак и знает как сделать шоб его кличку узнали все.
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я чет позавчера казал кому-то тут - че, где норм. список знаменитостей(Б.Дж не предлагать)
так что мне то шо я не особо православный, только логики добавляет)
Святые отцы вовсе не святые - просто они себя так называют .
Я тоже святой отец , а также святой сын и святой внук .
Роман, ты большой, а в сказки веришь.
Заразился или заразили ???