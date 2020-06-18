РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7101 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 713 21
карантин (16728) Симеон (16) ПЦУ (788) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Митрополит Винницкий и Барский Симеон заразился коронавирусом

Митрополит Винницкий и Барский Симеон заразился коронавирусом

Митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий), который принадлежит к поместной Православной церкви Украины, заразился коронавирусом.

На сайте Винницко-Барской епархии говорится, что инфекцию у владыки обнаружили во время планового лечения хронической болезни, передает Цензор.НЕТ.

Митрополит Симеон проходит курс лечения под надзором винницких врачей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Московский патриархат предлагает доллары за отказ переходить в ПЦУ, - митрополит ПЦУ Симеон

Лица, которые контактировали с владыкой, а также сотрудники епархии и священнослужители кафедрального собора сдали тесты на коронавирус. В помещениях храма проведены дезинфекционные мероприятия.

Епархия призывает жителей Винницкой области и Украинцы в целом быть осторожными и соблюдать требования карантина, а также молиться за Симеона.

Напомним, что митрополит Симеон - один из двух архиереев Московского патриархата, которые в 2018 году пришли на объединительный собор православных церквей Украины. Ему 57 лет.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
Найшвидшого одужання!
показать весь комментарий
18.06.2020 16:18
+2
Будуть лікувати пописька так, що прихожанам і не снилось.
показать весь комментарий
18.06.2020 16:26
+2
Ти кацап, і навіть не святий.
показать весь комментарий
18.06.2020 16:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Найшвидшого одужання!
показать весь комментарий
18.06.2020 16:18 Ответить
І баняк на голові не допоміг.
показать весь комментарий
18.06.2020 16:20 Ответить
извиняюсь, но хочется сказать.... но ладно
, просто поп 100% не умрет, он то не дурак и знает как сделать шоб его кличку узнали все.
показать весь комментарий
18.06.2020 16:22 Ответить
Будуть лікувати пописька так, що прихожанам і не снилось.
показать весь комментарий
18.06.2020 16:26 Ответить
Первым архиереем Русской православной церкви, который скончался от коронавирусной болезни, стал епископ Железногорский и Льговский Вениамин, он умер
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/ot-koronavirusa-umer-pervyy-episkop-rpc-1497147.html Заболевание коронавирусной инфекцией стало причиной смерти архиепископа ********** и Рэдэуцкого Пимена из Румынской православной церкви
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/05/21/v-rumynii-ot-oslozhneniy-iz-za-koronavirusa-skonchalsya-arhiepiskop
показать весь комментарий
18.06.2020 16:27 Ответить
101 і 102 відсоток.
показать весь комментарий
18.06.2020 16:28 Ответить
типо вы веришь всему шо прочитал?
я чет позавчера казал кому-то тут - че, где норм. список знаменитостей(Б.Дж не предлагать)

так что мне то шо я не особо православный, только логики добавляет)
показать весь комментарий
18.06.2020 17:00 Ответить
И хрен с ним .
Святые отцы вовсе не святые - просто они себя так называют .
Я тоже святой отец , а также святой сын и святой внук .
показать весь комментарий
18.06.2020 16:27 Ответить
Ти кацап, і навіть не святий.
показать весь комментарий
18.06.2020 16:28 Ответить
Это ты просто не видел мой нимб ...
показать весь комментарий
18.06.2020 16:31 Ответить
Це те з чого подруги твоєї дружини сміються?
показать весь комментарий
18.06.2020 16:45 Ответить
Завидуют ...
показать весь комментарий
18.06.2020 17:02 Ответить
волею божею одужати - молитвами лікуватися, та ікони прикладати... бо всі істоти - божі, тож віходить що і вірус - покарання за якісь гріхи
показать весь комментарий
18.06.2020 17:46 Ответить
Грех один, но тянет за собой многое. Непослушание. Нет масок. Не закрыли храмы. Теперь кушают то, что сами "намолили".
показать весь комментарий
18.06.2020 18:01 Ответить
Чеши лесом. Приплатили владыке. Еще приплатят, он и за вакцинацию агитировать будет.
Роман, ты большой, а в сказки веришь.
показать весь комментарий
18.06.2020 18:39 Ответить
Я готов топором пройти по головам "паши настоятеля".
показать весь комментарий
18.06.2020 19:11 Ответить
Покарання за голосование по приколу.
показать весь комментарий
18.06.2020 18:40 Ответить
Один из 3-х, перешедших в ПЦУ, такого уровня иерархов.
Заразился или заразили ???
показать весь комментарий
18.06.2020 18:41 Ответить
Перебежчик ? Доверять таким нельзя . Пожизненно.
показать весь комментарий
18.06.2020 18:50 Ответить
После того , как церкви закрутили гайки, она может взять сторону властей, и проповедовать под их дудку и вакцинацию , и бесконечные карантины. Не за просто так , а за преференции и послабления для себя. Сохраняйте рассудительность и трезвый ум, не верьте всему, что вам говорят. На кону слишком большие деньги.
показать весь комментарий
18.06.2020 18:49 Ответить
Швидкого одужання!
показать весь комментарий
18.06.2020 19:28 Ответить
 
 