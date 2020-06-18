Митрополит Вінницький і Барський Симеон заразився коронавірусом
Митрополит Вінницький і Барський Симеон (Шостацький), який належить до помісної Православної церкви України, заразився коронавірусом.
На сайті Вінницько-Барської єпархії кажуть, що інфекцію у владики виявили під час планового лікування хронічної хвороби, передає Цензор.НЕТ.
Митрополит Симеон проходить курс лікування під наглядом вінницьких лікарів.
Особи, які контактували з владикою, а також співробітники єпархії та священнослужителі кафедрального собору здали тести на коронавірус. У приміщеннях храму проведено дезінфекційні заходи.
Єпархія закликає жителів Вінницької області та українців загалом бути обережними і дотримуватися вимог карантину, а також молитися за Симеона.
Нагадаємо, що митрополит Симеон - один із двох архієреїв Московського патріархату, які в 2018 році прийшли на об'єднавчий собор православних церков України. Йому 57 років.
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, просто поп 100% не умрет, он то не дурак и знает как сделать шоб его кличку узнали все.
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я чет позавчера казал кому-то тут - че, где норм. список знаменитостей(Б.Дж не предлагать)
так что мне то шо я не особо православный, только логики добавляет)
Святые отцы вовсе не святые - просто они себя так называют .
Я тоже святой отец , а также святой сын и святой внук .
Роман, ты большой, а в сказки веришь.
Заразился или заразили ???