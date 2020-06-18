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Митрополит Вінницький і Барський Симеон заразився коронавірусом

Митрополит Вінницький і Барський Симеон заразився коронавірусом

Митрополит Вінницький і Барський Симеон (Шостацький), який належить до помісної Православної церкви України, заразився коронавірусом.

На сайті Вінницько-Барської єпархії кажуть, що інфекцію у владики виявили під час планового лікування хронічної хвороби, передає Цензор.НЕТ.

Митрополит Симеон проходить курс лікування під наглядом вінницьких лікарів.

Особи, які контактували з владикою, а також співробітники єпархії та священнослужителі кафедрального собору здали тести на коронавірус. У приміщеннях храму проведено дезінфекційні заходи.

Єпархія закликає жителів Вінницької області та українців загалом бути обережними і дотримуватися вимог карантину, а також молитися за Симеона.

Читайте також: Московський патріархат пропонує долари за відмову переходити в ПЦУ, - митрополит ПЦУ Симеон

Нагадаємо, що митрополит Симеон - один із двох архієреїв Московського патріархату, які в 2018 році прийшли на об'єднавчий собор православних церков України. Йому 57 років.
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Топ коментарі
+14
Найшвидшого одужання!
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18.06.2020 16:18
+2
Будуть лікувати пописька так, що прихожанам і не снилось.
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18.06.2020 16:26
+2
Ти кацап, і навіть не святий.
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18.06.2020 16:28
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Найшвидшого одужання!
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18.06.2020 16:18 Відповісти
І баняк на голові не допоміг.
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18.06.2020 16:20 Відповісти
извиняюсь, но хочется сказать.... но ладно
, просто поп 100% не умрет, он то не дурак и знает как сделать шоб его кличку узнали все.
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18.06.2020 16:22 Відповісти
Будуть лікувати пописька так, що прихожанам і не снилось.
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18.06.2020 16:26 Відповісти
Первым архиереем Русской православной церкви, который скончался от коронавирусной болезни, стал епископ Железногорский и Льговский Вениамин, он умер
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/ot-koronavirusa-umer-pervyy-episkop-rpc-1497147.html Заболевание коронавирусной инфекцией стало причиной смерти архиепископа ********** и Рэдэуцкого Пимена из Румынской православной церкви
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/05/21/v-rumynii-ot-oslozhneniy-iz-za-koronavirusa-skonchalsya-arhiepiskop
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18.06.2020 16:27 Відповісти
101 і 102 відсоток.
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18.06.2020 16:28 Відповісти
типо вы веришь всему шо прочитал?
я чет позавчера казал кому-то тут - че, где норм. список знаменитостей(Б.Дж не предлагать)

так что мне то шо я не особо православный, только логики добавляет)
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18.06.2020 17:00 Відповісти
И хрен с ним .
Святые отцы вовсе не святые - просто они себя так называют .
Я тоже святой отец , а также святой сын и святой внук .
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18.06.2020 16:27 Відповісти
Ти кацап, і навіть не святий.
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18.06.2020 16:28 Відповісти
Это ты просто не видел мой нимб ...
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18.06.2020 16:31 Відповісти
Це те з чого подруги твоєї дружини сміються?
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18.06.2020 16:45 Відповісти
Завидуют ...
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18.06.2020 17:02 Відповісти
волею божею одужати - молитвами лікуватися, та ікони прикладати... бо всі істоти - божі, тож віходить що і вірус - покарання за якісь гріхи
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18.06.2020 17:46 Відповісти
Грех один, но тянет за собой многое. Непослушание. Нет масок. Не закрыли храмы. Теперь кушают то, что сами "намолили".
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18.06.2020 18:01 Відповісти
Чеши лесом. Приплатили владыке. Еще приплатят, он и за вакцинацию агитировать будет.
Роман, ты большой, а в сказки веришь.
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18.06.2020 18:39 Відповісти
Я готов топором пройти по головам "паши настоятеля".
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18.06.2020 19:11 Відповісти
Покарання за голосование по приколу.
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18.06.2020 18:40 Відповісти
Один из 3-х, перешедших в ПЦУ, такого уровня иерархов.
Заразился или заразили ???
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18.06.2020 18:41 Відповісти
Перебежчик ? Доверять таким нельзя . Пожизненно.
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18.06.2020 18:50 Відповісти
После того , как церкви закрутили гайки, она может взять сторону властей, и проповедовать под их дудку и вакцинацию , и бесконечные карантины. Не за просто так , а за преференции и послабления для себя. Сохраняйте рассудительность и трезвый ум, не верьте всему, что вам говорят. На кону слишком большие деньги.
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18.06.2020 18:49 Відповісти
Швидкого одужання!
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18.06.2020 19:28 Відповісти
 
 