Кернес о проспекте Жукова в Харькове: "Был, есть и будет"
Городской голова Харькове Геннадий Кернес заявляет, что в городе останется проспект Жукова.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Проспект Жукова в Харькове был, есть и будет", - процитировал Кернеса директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
Ранее в четверг Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск областной организации "ВО "Свобода" и признал противоправным февральское решение горсовета о переименовании проспекта Григоренко и присвоение ему имени Жукова.
Напомним, 2 июня 2019 года активисты ряда партий и общественных организаций повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта в Харькове.
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Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту сноса бюста.
19 июня 2019 года Харьковский городской совет поддержал решение о возвращении проспекту имени Жукова.
В сентябре 2019 года суд в Харькове признал незаконным переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова.
26 февраля 2020 года Харьковский городской совет вновь принял решение переименовать пр. Григоренко в пр. Жукова. "За" проголосовали 52 депутата, "против" — 8.
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Там сплошная вата, а Кернес и Добкин ее пена !!
И придурочный гепа шумы поднимает! Эй бенядиктовна, одни мальчики в голове? Куда же ты смотришь? Закон, не для вас зЕлени, не для ваших хозяев?
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И кстати, это справедливо. Столько лет был имени Жукова, все, кто хотел - уже насладились. Теперь очередь тех, кто хочет имени Жукова!
Ну а теперь при власти ватного клоуна. у гепы так и вообще руки развязаны, эта тварь будет еще больше нагнетать ватную истерию в Харькове вокруг жукова, а может и не только вокруг него. Тем более что при бубочке гепа настолько охренел, что позволяет едва ли не куй посылать главу ОДА и всю президентскую вертикаль в области.
Перед втечею в 1941 р з раніше захопленої України - УНР окупаційною червоною сталінською Армією, за наказом катів сталіна , жукова... спеціальні групи карателів НКВС підірвали в Києві всі вокзали, електростанції, склади продовольства, лікарні .. і ін. Тільки в будівлі катів НКВС на Інститутській було розстріляно тисячі киян. Були знищені всі мости, віадуки, дороги ... Окупаційна кремлівська влада, підірвала одних тільки висотних 940 будівель, в результаті чого загинуло ще понад 2 тисячі киян, 50 тисяч залишилися без даху над головою. І просто приголомшлива вартість цінностей, викрадених і вивезених кремлівськими окупантами комуно - фашистами з Києва до приходу німців. І це на суму $ 500.000.000 (п'ятсот мільйонів дол). в 1941 році, сьогодні це відповідають сумі понад 5 млрд доларів). Ясна річ, що ці нечувані цінності прокляті кремлівські загарбники після повторної окупації України в 1944 р. назад так і не повернули.
А ось для чого сталінські окупанти повністю підривали Київ разом з музеями, банками, палацами, церквами... і Українцями. Вони прокляті сталінські окупанти боялися що Україна після них вже назавжди стане незалежною європейською суверенною державою, і навіть не сподівалися що вона і надалі залишиться їх безправною поневоленою кацапською колонією.
. А зараз вже злочинна влада Харкова в угоду кремлівським фашистам )(уйла намагається повторити таку жахливу криваву долю Київа своїми злочинними діями закликають московських фашистів окупантів щоб вони загарбали зруйнували Харкiв так як і окупований паРашей Донбас і сталінськими окупантами Київ.-