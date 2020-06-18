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Кернес (1175) переименования (737) Харьков (7286) декоммунизация (750)

Кернес о проспекте Жукова в Харькове: "Был, есть и будет"

Кернес о проспекте Жукова в Харькове:

Городской голова Харькове Геннадий Кернес заявляет, что в городе останется проспект Жукова.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Проспект Жукова в Харькове был, есть и будет", - процитировал Кернеса директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Ранее в четверг Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск областной организации "ВО "Свобода" и признал противоправным февральское решение горсовета о переименовании проспекта Григоренко и присвоение ему имени Жукова.

Напомним, 2 июня 2019 года активисты ряда партий и общественных организаций повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта в Харькове.

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Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту сноса бюста.

19 июня 2019 года Харьковский городской совет поддержал решение о возвращении проспекту имени Жукова.

В сентябре 2019 года суд в Харькове признал незаконным переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова.

26 февраля 2020 года Харьковский городской совет вновь принял решение переименовать пр. Григоренко в пр. Жукова. "За" проголосовали 52 депутата, "против" — 8.

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Топ комментарии
+46
Мер Харкова також...., був є і буде гівном). Таких тільки могила "вирівняє"
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18.06.2020 16:38
+33
Кернес -- ********** тварь идет на хутор
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18.06.2020 16:41
+28
Кернес о проспекте Жукова в Харькове: "Был, есть и будет" - Цензор.НЕТ 8700
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18.06.2020 16:56
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Кернес про проспект Жукова в Харкові: "Був, є і буде" - Цензор.НЕТ 4529
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18.06.2020 21:11 Ответить
А от йух тобі по всій твоїй жидомасонській харі,а не праспєкт жукова!
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18.06.2020 18:17 Ответить
Жаль свои не дострелили
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18.06.2020 18:20 Ответить
В Харькове иначе нельзя !
Там сплошная вата, а Кернес и Добкин ее пена !!
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18.06.2020 18:21 Ответить
Харків хоче бєлгородским округом стати,кацапи їх у природній ареал "коровник" заженуть а вони й не помітять .
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18.06.2020 18:26 Ответить
Кернес -ЧМО!!!
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18.06.2020 18:36 Ответить
Жуков герой войны 14,15 годов,позывной (Маршал),я вообще не против,там иннициалы поменять только,прикольный выгон был бы
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18.06.2020 18:55 Ответить
Ты идиот? Кличка Жукова у солдат 2 Мировой была "Катафалк"...
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18.06.2020 22:55 Ответить
Щур жидівський, не вийде!
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18.06.2020 18:59 Ответить
когда ему насрут цегане в коляску и подпалят склянкой бензина?
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18.06.2020 19:08 Ответить
Тут блин Пороха ***** заказало за Томас!
И придурочный гепа шумы поднимает! Эй бенядиктовна, одни мальчики в голове? Куда же ты смотришь? Закон, не для вас зЕлени, не для ваших хозяев?
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18.06.2020 19:10 Ответить
у харьковских ультрас давно готов ответ и рецепт для "своего" продуманого инвалида-слепыша
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18.06.2020 19:14 Ответить
Кернес про проспект Жукова в Харкові: "Був, є і буде" - Цензор.НЕТ 2802
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18.06.2020 19:24 Ответить
временщик
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18.06.2020 19:50 Ответить
И шо...., этого козла никто не до...елит ?
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18.06.2020 19:26 Ответить
Кернес сдохнет, а улицы Жукова в Харькове не будет
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18.06.2020 19:33 Ответить
Сколько тараканов западенских и им подпевающих повылазило, жах! В Харькове будет та власть, которую избирают харьковчане и никто другой, хоть усритесь.
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18.06.2020 19:39 Ответить
В Харькове будет та власть, которую избирают харьковчане ........Естественно, но если эта власть будет вражеской анти-украинской про-кремлёвской. И она в угоду кремлёвским фашистам )(уйла начнёт грубо нарушать Конституцию и уничтожать Украину , То тогда её сразу жёстко сметёт весь украинский народ...А харьковчанам надо будет задуматься, а зачем им вибирать такую вражескую для всей Украинской державы продажную власть иуд.
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18.06.2020 20:14 Ответить
Тот дурак, кто считает харьковчан дураками. Харьковчане понимают, где интересы Украины, интересы Харькова, а где интересы западенских политиканов, натравливающих одну часть украинцев на другую. Поэтому они всегда выбирают оптимальный вариант.
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18.06.2020 20:21 Ответить
Наверно не дураки но видать сильно падкие до дармовой гречки купленной бандитом - сепаратистом кернесом за кровавые кремлёвские сребреники для продажных иуд избирателей.
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18.06.2020 20:37 Ответить
Допа с гепой это оптимальный вариант для харьковской биомассы??? Вас G2 имеет по полной, бабло разворовывается на всем, метро и общественный транспорт самые дорогие в Украине, зато было довольно, лавочки и цветочки мать вашу. Аж противно стаким быдлом жить в одном городе.
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19.06.2020 01:54 Ответить
Да ну петушок, вы же тупое быдло, вас в стойло загнать раз плюнуть. Завалят гепу или посадят, покрутят вам по зомбоящики рекламу с новыми лавочками и быдло побежит радостно голосовать за нового любимчика местной биомассы.
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19.06.2020 01:51 Ответить
ага, жуков жил, жив и будет жить... советикус
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18.06.2020 19:48 Ответить
Кернес уйдет в АД , а мародера Жукова снимут и засудят . как Сралина .
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18.06.2020 19:52 Ответить
Чи то Кернес, чи то Добкін так само казали про памятник Лєніну у Києві...
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18.06.2020 20:10 Ответить
Кернес про проспект Жукова в Харкові: "Був, є і буде" - Цензор.НЕТ 7663
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18.06.2020 20:16 Ответить
Кернес про проспект Жукова в Харкові: "Був, є і буде" - Цензор.НЕТ 4039
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18.06.2020 20:27 Ответить
Дивують дуже харків'яни, які вкотре вибирають собі цю гопоту мером.
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18.06.2020 21:18 Ответить
Главное, чтобы были фонари и асфальт хороший! Какая разница, как называется проспект? Пусть будет проспект Григоренко!
И кстати, это справедливо. Столько лет был имени Жукова, все, кто хотел - уже насладились. Теперь очередь тех, кто хочет имени Жукова!
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18.06.2020 22:08 Ответить
Какая разница?
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19.06.2020 01:39 Ответить
Сколько уже можно читать про ********** Гепу и Допу? Убейте их!
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18.06.2020 22:58 Ответить
У нас на практике нет радикалов, в стране идет война, куча оружия, а вата спокойно срет нам всем на голову и в ус не дует.
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19.06.2020 01:48 Ответить
Тем не менее постепенно происходит радикализация общественных настроений. Если сравнивать с 2014 годом то прогресс в самоидентификации украинцев действительно существенный. Убийство "русского соседа" казалось до 2014 просто немыслимым. Даже в войсках не могли решиться нажать на курок и воспринимали происходящую агрессию как какой то страшный сон который вдруг закончится... А сейчас даже, я, гуманитарий, завел карабин, оптику, научился стрелять и ни секунды не задумываясь и без малейших колебаний готов убивать кацапских оккупантов. Не говоря уже о той степени дегуманизации (расчеловечивание) которому я подвергаю кацапов воспитывая своих детей ... Это для того чтобы и у них не было ни сострадания, ни колебаний...
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19.06.2020 02:01 Ответить
Кернес про проспект Жукова в Харкові: "Був, є і буде" - Цензор.НЕТ 3390
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18.06.2020 23:41 Ответить
Кернес-это пророссийский деятель. Да и в Харькове подавляющее большинство жителей тоже пророссийских взглядов. Странно, что Путлер не захватил эту территорию. Там бы он имел бы даже большую поддержку, чем в лугондоне.
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19.06.2020 01:13 Ответить
Ничего подобного! В Харькове осталось 25 000 заводской лимиты из РФ которая в свое время, в 1991 году, наотрез отказалась возвращаться в *****. И только маленькая часть из них настолько тупы и безнадежны что не понимают того что такое ********* на самом деле. У них там остались родственники и навещая их они прекрасно видели разницу в отношении *********а как государства и Украины к своим гражданам. Сравнение оказалось не в пользу ***** да и рядом слишком много украинцев которые запросто свернут бошку...
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19.06.2020 02:13 Ответить
Кстати, хотелось бы напомнить порохососам, что гепу и труханова от тюрьмы отмазал шоколадный патриот панамы в обмен на поддержку на президентских выборах (да-да гепа и труха призывали местную вату голосовать за шоколадку, впрочем без толку). Так что благодарить за то. что эта пархатая сволочь сидит в кресле мэра Харькова, а не в тюрьме мы должны все того же шоколадку.

Ну а теперь при власти ватного клоуна. у гепы так и вообще руки развязаны, эта тварь будет еще больше нагнетать ватную истерию в Харькове вокруг жукова, а может и не только вокруг него. Тем более что при бубочке гепа настолько охренел, что позволяет едва ли не куй посылать главу ОДА и всю президентскую вертикаль в области.
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19.06.2020 01:47 Ответить

Перед втечею в 1941 р з раніше захопленої України - УНР окупаційною червоною сталінською Армією, за наказом катів сталіна , жукова... спеціальні групи карателів НКВС підірвали в Києві всі вокзали, електростанції, склади продовольства, лікарні .. і ін. Тільки в будівлі катів НКВС на Інститутській було розстріляно тисячі киян. Були знищені всі мости, віадуки, дороги ... Окупаційна кремлівська влада, підірвала одних тільки висотних 940 будівель, в результаті чого загинуло ще понад 2 тисячі киян, 50 тисяч залишилися без даху над головою. І просто приголомшлива вартість цінностей, викрадених і вивезених кремлівськими окупантами комуно - фашистами з Києва до приходу німців. І це на суму $ 500.000.000 (п'ятсот мільйонів дол). в 1941 році, сьогодні це відповідають сумі понад 5 млрд доларів). Ясна річ, що ці нечувані цінності прокляті кремлівські загарбники після повторної окупації України в 1944 р. назад так і не повернули.
А ось для чого сталінські окупанти повністю підривали Київ разом з музеями, банками, палацами, церквами... і Українцями. Вони прокляті сталінські окупанти боялися що Україна після них вже назавжди стане незалежною європейською суверенною державою, і навіть не сподівалися що вона і надалі залишиться їх безправною поневоленою кацапською колонією.
. А зараз вже злочинна влада Харкова в угоду кремлівським фашистам )(уйла намагається повторити таку жахливу криваву долю Київа своїми злочинними діями закликають московських фашистів окупантів щоб вони загарбали зруйнували Харкiв так як і окупований паРашей Донбас і сталінськими окупантами Київ.-
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19.06.2020 06:30 Ответить
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