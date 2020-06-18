Кернес про проспект Жукова в Харкові: "Був, є і буде"
Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявляє, що в місті залишиться проспект Жукова.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Проспект Жукова в Харкові був, є і буде", - процитував Кернеса директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.
Раніше в четвер Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов обласної організації "ВО "Свобода" і визнав протиправним лютневе рішення міськради про перейменування проспекту Григоренка і присвоєння йому імені Жукова.
Нагадаємо, 2 червня 2019 року активісти низки партій і громадських органiзацiй повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік Палацу спорту в Харкові.
Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом знесення бюста.
19 червня 2019 року Харківська міська рада підтримала рішення про повернення проспекту імені Жукова.
У вересні 2019 року суд у Харкові визнав незаконним перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова.
26 лютого 2020 року Харківська міська рада знову ухвалила рішення перейменувати пр. Григоренка на пр. Жукова. "За" проголосували 52 депутати, "проти" - 8.
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Там сплошная вата, а Кернес и Добкин ее пена !!
И придурочный гепа шумы поднимает! Эй бенядиктовна, одни мальчики в голове? Куда же ты смотришь? Закон, не для вас зЕлени, не для ваших хозяев?
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И кстати, это справедливо. Столько лет был имени Жукова, все, кто хотел - уже насладились. Теперь очередь тех, кто хочет имени Жукова!
Ну а теперь при власти ватного клоуна. у гепы так и вообще руки развязаны, эта тварь будет еще больше нагнетать ватную истерию в Харькове вокруг жукова, а может и не только вокруг него. Тем более что при бубочке гепа настолько охренел, что позволяет едва ли не куй посылать главу ОДА и всю президентскую вертикаль в области.
Перед втечею в 1941 р з раніше захопленої України - УНР окупаційною червоною сталінською Армією, за наказом катів сталіна , жукова... спеціальні групи карателів НКВС підірвали в Києві всі вокзали, електростанції, склади продовольства, лікарні .. і ін. Тільки в будівлі катів НКВС на Інститутській було розстріляно тисячі киян. Були знищені всі мости, віадуки, дороги ... Окупаційна кремлівська влада, підірвала одних тільки висотних 940 будівель, в результаті чого загинуло ще понад 2 тисячі киян, 50 тисяч залишилися без даху над головою. І просто приголомшлива вартість цінностей, викрадених і вивезених кремлівськими окупантами комуно - фашистами з Києва до приходу німців. І це на суму $ 500.000.000 (п'ятсот мільйонів дол). в 1941 році, сьогодні це відповідають сумі понад 5 млрд доларів). Ясна річ, що ці нечувані цінності прокляті кремлівські загарбники після повторної окупації України в 1944 р. назад так і не повернули.
А ось для чого сталінські окупанти повністю підривали Київ разом з музеями, банками, палацами, церквами... і Українцями. Вони прокляті сталінські окупанти боялися що Україна після них вже назавжди стане незалежною європейською суверенною державою, і навіть не сподівалися що вона і надалі залишиться їх безправною поневоленою кацапською колонією.
. А зараз вже злочинна влада Харкова в угоду кремлівським фашистам )(уйла намагається повторити таку жахливу криваву долю Київа своїми злочинними діями закликають московських фашистів окупантів щоб вони загарбали зруйнували Харкiв так як і окупований паРашей Донбас і сталінськими окупантами Київ.-