Начальник Львовского военного госпиталя Гайда умер от осложнений, вызванных COVID-19 (обновлено)

18 июня скончался начальник Военно-медицинского клинического центра Западного региона Иван Гайда. По предварительной информации, причиной смерти стали осложнения от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук мэра Львова Андрея Садового.

"Только что стало известно, что от осложнений из-за Covid-19 умер Иван Гайда, начальник Львовского военного госпиталя. Преданный врач, который спас немало жизней наших военных. Соболезнования родным и близким! Вечная память", - написал Садовый.

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В Командовании Медсил ВСУ подтвердили, что начальник Военно-медицинского клинического центра Западного региона полковник медицинской службы Иван Гайда, кандидат медицинских наук, Заслуженный врач Украины, Заслуженный работник здравоохранения Украины умер от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Ему было 58 лет.

"Иван Михайлович родился 7 декабря 1961 г. на Тернопольщине в семье служащих. Среднее образование получил в Баришской средней школе Бучачского района Тернопольской области.

Путь к осуществлению своей мечты - обучению в медицинском институте - проходил у юноши через работу помощником машиниста тепловоза, затем - студента на подготовительном отделении Ивано-Франковского медицинского института, куда он был зачислен в 1983 году на первый курс лечебного факультета.

В 1987-1989 годах Иван Михайлович учился на Военно-медицинском факультете при Куйбышевском медицинском институте, по окончании которого начал свой военный путь в должности начальника медицинской службы-начальника медицинского пункта отдельного батальона химической защиты. В 1993 году - начальник медицинской службы противотанковой артиллерийской бригады артиллерийской дивизии Прикарпатского военного округа, с 1996 года - начальник медицинской службы артиллерийской дивизии. С 2002 года его деятельность была связана с Военно-медицинским клиническим центром Западного региона: сначала в должности заместителя начальника центра, с 2010 года - начальник центра.

С тех пор, в течение 10 лет, Иван Михайлович возглавлял Военно-медицинский клинический центр Западного региона, где проявил себя как талантливый руководитель.

Это был офицер высоких моральных принципов: всегда вежливый - как в отношениях с коллегами так с пациентами. Его энергетика, интеллигентность,спокойствие и уравновешенность создавали невероятную позитивную ауру и вызвали безоговорочное доверие к нему. Доступность, открытость в общении, отзывчивость, доброжелательность позволили получить расположение пациентов и глубокое уважение коллег. Его слово было безоговорочным авторитетом для всех.

Человек глубокой образованности - Иван Михайлович кроме основной работы занимался научной деятельностью: его перу принадлежат публикации по вопросам социальной медицины. В 2009 году офицер окончил Львовский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины и получил степень магистра государственного управления.

Под его руководством была организована и до сих пор проводится медицинская реабилитация военнослужащих, получивших тяжелые ранения головного и спинного мозга, успешная уникальная операция на сердце с протезированием аорального и митрального клапанов и пластической хирургической коррекцией пораженного левого предсердия.

Благодаря командирским и организаторским качествам Ивана Михайловича в феврале сформирован 66 военный мобильный госпиталь, который выдвинулся в район проведения антитеррористической операции на востоке Украины и в настоящее время спасает жизнь украинским защитникам в составе сил Операции объединенных сил.

Именно благодаря силе своего характера, мужеству, вере в добро он смог выдержать испытания и реализовать свой человеческий, творческий и профессиональный потенциал.

Нас покинул Человек с большим сердцем и острым умом, замечательный друг и хороший специалист ...

Вечная ему память!", - говорится в сообщении Командования Медсил.



