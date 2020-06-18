Начальник Львівського військового госпіталю Гайда помер від ускладнень, викликаних COVID-19 (оновлено)

18 червня помер начальник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Іван Гайда. За попередньою інформацією, причиною смерті стали ускладнення від коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук мера Львова Андрія Садового.

"Щойно стало відомо, що від ускладнень через Covid-19 помер Іван Гайда, начальник Львівського військового госпіталю. Відданий лікар, який врятував чимало життів наших військових. Співчуття рідним і близьким! Вічна пам'ять", - написав Садовий.

Іван Гайда 1961 р.н. був полковником медичної служби Збройних сил України, лікарем вищої категорії і начальником Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, розташованого у Львові.

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У Командуванні Медсил ЗСУ підтвердили, що начальник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону полковник медичної служби Іван Гайда, кандидат медичних наук, Заслужений лікар України, Заслужений працівник охорони здоров'я України помер від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19. Йому було 58 років.

"Іван Михайлович народився 7 грудня 1961 року на Тернопільщині в родині службовців. Середню освіту здобував у Бариській середній школі, Бучацького району, Тернопільської області.

Шлях до здійснення своєї мрії – навчання у медичному інституті – пролягав у юнака через роботу помічником машиніста тепловозу, згодом – студентом на підготовчому відділенні Івано-Франківського медичного інституту, куди він був зарахований у 1983 році на перший курс лікувального факультету.





У 1987-1989 роках Іван Михайлович навчався на Військово-медичному факультеті при Куйбишевському медичному інституті, по закінченню якого розпочав свій військовий шлях на посаді начальника медичної служби-начальника медичного пункту окремого батальйону хімічного захисту. У 1993 році – начальник медичної служби протитанкової артилерійської бригади артилерійської дивізії Прикарпатського військового округу, з 1996 року – начальник медичної служби артилерійської дивізії. З 2002 року його діяльність пов’язана із Військово-медичним клінічним центром Західного регіону: спочатку на посаді заступника начальника центру, з 2010 року – начальник центру.

Відтоді, впродовж 10-ти років, Іван Михайлович очолював Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, де проявив себе, як талановитий керівник.

Це був офіцер високих моральних засад: завжди ввічливий – як у відношеннях із колегами так із пацієнтами. Його енергетика, інтелігентність, спокій та рівновага створювали неймовірну позитивну ауру та викликали беззастережну довіру до нього. Доступність, відкритість у спілкуванні, чуйність, доброзичливість дозволили здобути прихильність пацієнтів та глибоку шану колег. Його слово було беззаперечним авторитетом для всіх.

Людина глибокої освіченості – Іван Михайлович окрім основної роботи займався науковою діяльністю: його перу належать публікації з питань соціальної медицини. У 2009 році офіцер закінчив Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та отримав ступінь магістра державного управління.

Під його керівництвом була організована та досі проводиться медична реабілітація військовослужбовців, які отримали важкі поранення головного та спинного мозку, успішну унікальну операцію на серці з протезуванням аорального та мітрального клапанів та пластичної хірургічної корекції враженого лівого передсердя.

Завдяки командирським та організаторським якостям Івана Михайловича у лютому сформовано 66 військовий мобільний госпіталь, який висунувся в район проведення антитерористичної операції на сході України та до нині рятує життя українським захисникам в складі сил Операції об’єднаних сил.

Саме завдяки силі свого характеру, мужності, вірі у добро чоловік зміг витримати випробування та реалізувати свій людський, творчий та фаховий потенціал.

Нас покинула Людина із великим серцем та гострим розумом, чудовий друг та гарний фахівець…

Вічна Йому пам’ять!", - йдеться в повідомленні Командування Медсил.

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