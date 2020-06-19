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Проходить медосмотры во время карантина необязательно, - Степанов

Проходить медосмотры во время карантина необязательно, - Степанов

Проходить медосмотры во время действия карантина необязательно.

Об этом во время онлайн-брифинга рассказал глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"На время действия карантина, кроме запрета прохождения медосмотров, была приостановлена норма, которая требует прохождения профессионального медосмотра. Для того, чтобы снизить риск инфицирования и передачи инфекции. На сегодняшний день в тех обязательных случаях, когда необходимо проходить медосмотр, его проходить не нужно. Эта норма приостановлена", - объяснил министр.

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У него рожа кирпича просит.
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19.06.2020 10:12 Ответить
У всех маланцев такие рожи
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19.06.2020 10:14 Ответить
30 лет уже такие рожи.
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19.06.2020 10:40 Ответить
Іншими словами - щоб не порушувати статистику, помирайте від чого хочете тільки не від корони.
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19.06.2020 10:12 Ответить
ЛОГІЧНА ЗАЯВА СТЕПАНОВА..

ліКАРНІ ЗАРАЗ ЗАЙВИЙ РАЗ ВІДВІДУВАТИ НІКОМУ НЕ РЕКОМЕНДОВАНО..

Досвід "Diamond Princess"
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19.06.2020 10:42 Ответить
- Меня уже освидетельствовал один доктор в полицейском управлении, - ответил Швейк,- нет ли у меня триппера. (с)
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19.06.2020 10:23 Ответить
 
 