Проходить медосмотры во время карантина необязательно, - Степанов

Проходить медосмотры во время действия карантина необязательно.

Об этом во время онлайн-брифинга рассказал глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"На время действия карантина, кроме запрета прохождения медосмотров, была приостановлена норма, которая требует прохождения профессионального медосмотра. Для того, чтобы снизить риск инфицирования и передачи инфекции. На сегодняшний день в тех обязательных случаях, когда необходимо проходить медосмотр, его проходить не нужно. Эта норма приостановлена", - объяснил министр.

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