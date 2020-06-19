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Проходити медогляди під час карантину не обов'язково, - Степанов

Проходити медогляди під час карантину не обов'язково, - Степанов

Проходити медогляди під час дії карантину не обов'язково.

Про це під час онлайн-брифінгу розповів глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"На час дії карантину, крім заборони проходження медоглядів, була призупинена норма, яка вимагає проходження професійного медогляду. Для того, щоб знизити ризик інфікування і передачі інфекції. На сьогодні в тих обов'язкових випадках, коли необхідно проходити медогляд, його проходити не потрібно. Ця норма призупинена", - пояснив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Складений з недоліками протокол медогляду - підстава для виплати лікарнею моральної шкоди, - Верховний Суд

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У него рожа кирпича просит.
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19.06.2020 10:12 Відповісти
У всех маланцев такие рожи
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19.06.2020 10:14 Відповісти
30 лет уже такие рожи.
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19.06.2020 10:40 Відповісти
Іншими словами - щоб не порушувати статистику, помирайте від чого хочете тільки не від корони.
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19.06.2020 10:12 Відповісти
ЛОГІЧНА ЗАЯВА СТЕПАНОВА..

ліКАРНІ ЗАРАЗ ЗАЙВИЙ РАЗ ВІДВІДУВАТИ НІКОМУ НЕ РЕКОМЕНДОВАНО..

Досвід "Diamond Princess"
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19.06.2020 10:42 Відповісти
- Меня уже освидетельствовал один доктор в полицейском управлении, - ответил Швейк,- нет ли у меня триппера. (с)
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19.06.2020 10:23 Відповісти
 
 