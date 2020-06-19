"Фармак" отмечает важность урегулирования дистанционной торговли лекарствами с учетом международного опыта

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) отмечает важность урегулирования дистанционной торговли лекарствами с учетом международного опыта.

Об этом на пресс-конференции сказала директор по связям с государственными органами компании "Фармак" Евгения Поддубная, передают Українські новини.

По ее словам, в ходе обсуждений в рамках Комитета по вопросам охраны здоровья Союза украинских предпринимателей был изучен соответствующий европейский опыт и наработаны предложения, которые были представлены народным депутатам и правительству.

"СУП обратился с официальным письмом к Премьер-министру, предложив свое видение регулирования канала онлайн продаж лекарственных средств. Мы ориентируемся на мировой и, в первую очередь, европейский опыт – действующие директивы и особенности их практической имплементации на национальном уровне государств-членов ЕС. Согласно европейской модели, дистанционной торговлей лекарствами могут заниматься исключительно стационарные аптечные учреждения, уже имеющие лицензию на осуществление розничной торговли. Разрешение на онлайн торговлю лекарствами получается через отдельную лицензию или в виде предписания к основной лицензии. Несколько лет назад была принята отдельная директива, которая определяет единый логотип для стран ЕС, который должен размещаться на сайтах аптек, которые имеют право осуществлять онлайн торговлю и включены в соответствующий национальный реестр. Этот логотип отсылает потребителей на такой официальный реестр аптек, и они могут самостоятельно удостовериться в "легальности" онлайн продавца", - сказала Поддубная.

Она подчеркнула, что еще до введения правительством нормы о возможности осуществления дистанционной торговли лекарствами во время карантина, нелегальная продажа лекарств через интернет процветала. Качество и оригинальность таких препаратов ставится под сомнение, а это крайне негативно влияет на имидж добросовестных производителей и импортеров лекарств.

"Таким образом, стоит не бороться с этим неконтролируемым процессом, а возглавить и упорядочить его, сделать подотчетным и прозрачным. В результате преимущества получит потребитель, аптека, так как она заберет на себя ту часть продаж, которая сейчас реализуется через нелегальные каналы, и производитель, который будет уверен, что новый канал работает правильно", - отметила она.

Как сообщали Українськi Новини, "Фармак" начал сотрудничество с сервисами заказа и доставки лекарств из аптек.

2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.