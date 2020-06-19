У Коломойского общие с Медведчуком схемы поставок угля на "Центрэнерго", - НВ

Игорь Коломойский и Виктор Медведчук вместе зарабатывали на схеме поставок российского угля государственной компании "Центрэнерго".

Об этом сообщает "Новое время".

Издание выяснило, что Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко хранят свои сбережения, а именно: 24 тыс. рублей и 4,9 млн евро, в белорусском "Абсолютбанке", принадлежащем компании "Интерсервис" местного олигарха Николая Горобца. И эта же компания фигурировала в списке поставщиков угля в госкомпанию "Центрэнерго". В то же время среди поставщиков были и фирмы Игоря Коломойского.

"Российское РБК назвало Медведчука и Горобца бизнес-партнерами, которых объединяют поставки российского угля в Украину. По данным расследовательского проекта Bihus.info (http://bihus.info/), "Интерсервис" фигурировал в списке поставщиков угля из РФ украинской госкомпании Центрэнерго, в которую также поставляли черное золото фирмы Коломойского", - сообщает НВ.

Как сообщалось, летом 2019 года в период пребывания Андрея Геруса в должности представителя президента в Кабмине в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского.

Как заявил бизнесмен Виталий Кропачев, Герус в этот период приезжал к нему от Коломойского договариваться о развертывании схем на Центрэнерго.

По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд грн). Подтвержденные ФГИ долги достигли 4 млрд грн. Ранее компания была прибыльной.

"Центрэнерго" с лета 2019 начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепразот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи". По данным Low Carbon (проект ФРГ) убытки на этих сделках достигли 900 млн грн.

По данным расследования Бигус.инфо, уголь на "Центрэнерго" поставляется через российские фирмы бизнесменов, близких к террористам "ДНР".

При этом Радио Свобода сообщила о поставках газа на "Центрэнерго" компанией Юнайтед Энерджи, близкой к Коломойскому. При этом газ покупается у полугосударственной Укрнафты по цене ниже рыночной и продается на "Центрэнерго" выше рыночной.

"Юнайтед Энерджи" была первым и крупнейшим импортером электроэнергии из России после открытия импорта по поправке Андрея Геруса.