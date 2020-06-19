У Коломойського спільні з Медведчуком схеми поставок вугілля на "Центренерго", - НВ

Ігор Коломойський і Віктор Медведчук разом заробляли на схемі поставок російського вугілля державній компанії "Центренерго".

Про це повідомляє НВ.

Видання з’ясувало, що Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко зберігають свої заощадження, а саме: 24 тис. рублів і 4,9 млн євро, у білоруському "Абсолютбанку", який належить компанії "Інтерсервіс" місцевого олігарха Миколи Горобця. І ця ж компанія фігурувала в списку постачальників вугілля на держкомпанію "Центренерго". Водночас серед постачальників були й фірми Ігоря Коломойського.



"Російський РБК назвав Медведчука і Горобця бізнес-партнерами, яких об'єднують поставки російського вугілля в Україну. За даними розслідувального проєкту Bihus.info (http://bihus.info/), "Інтерсервіс" фігурував у списку постачальників вугілля з РФ української держкомпанії "Центренерго", яку також постачали чорним золотом фірми Коломойського", - повідомляє НВ.



Як повідомлялося, влітку 2019 року в період перебування Андрія Геруса на посаді представника президента в Кабміні в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського.



Як заявив бізнесмен Віталій Кропачев, Герус у цей період приїздив до нього від Коломойського домовлятися про розгортання схем на "Центренерго".



За підсумками 2019 року збитки держкомпанії становили 2,5 млрд грн, у 2018 вона була прибутковою (1,4. млрд грн). Підтверджені ФДМ борги досягли 4 млрд грн. Раніше компанія була прибутковою.



"Центренерго" з літа 2019 року почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" - Нікопольський і Запорізький заводи феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдера "Юнайтед Енерджі". По даним Low Carbon (проект ФРН) збитки на цих оборудках досягли 900 млн грн.



За даними розслідування Бігус.інфо, вугілля на "Центренерго" поставляється через російські фірми бізнесменів, близьких до терористів "ДНР".



При цьому Радіо Свобода повідомила про постачання газу на "Центренерго" компанією Юнайтед Енерджі, близькою до Коломойського. При цьому газ купується у напівдержавної Укрнафти за ціною, що нижча за ринкову і продається на "Центренерго" вище за ринкову.



"Юнайтед Енерджі" була першим і найбільшим імпортером електроенергії з Росії після відкриття імпорту за поправкою Андрія Геруса.