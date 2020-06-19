"Украинская рулетка", - сегодня в 21:00 в "Свободе слова Савика Шустера"
Сегодня, 19 июня, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут говорить о том, вернутся ли в Украину казино и игровые автоматы, и сколько на этом сможет зарабатывать государство.
В студии "Свобода слова Савика Шустера" будут также выяснять, действительно ли, закон о референдуме позволит украинцам влиять на решения власти и менять жизнь Украины.
Гостями выпуска станут Руслан Стефанчук, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины; Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слугиа народа"; Олег Ляшко, лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко"; Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа - За жизнь"; Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность"; Дмитрий Наталуха, народный депутат, "Слуга народа"; Алена Шкрум, народный депутат, ВО "Батькивщина"; Ярослав Железняк, заместитель председателя фракции партии "Голос"; Борис Филатов, мэр Днепра; Алексей Каспрук, мэр Черновцов; Сергей Сухомлин, мэр Житомира; Александр Сенькевич, мэр Николаева.
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Только 73,22% .
Лозунг "ТОЛЬКО НЕ ПОРОШЕНКО" первым произнес ПУТИН.
а остальные уже - просто вслед за ним.
Бо ж будуть Гончаренко і Філатов.
Ах ти ж старий розпусник.
А як ти виясниш, ХТО Є ХТО?
Це як, наприклад, у колективі на роботі.
ТІЛЬКИ у спілкуванні з ними ВСІМА, на протязі немалого часу, РОЗУМНА людина, приходить до оцінки, ХТО Є ХТО.