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свобода слова (1167) Шустер Савик (652)

"Украинская рулетка", - сегодня в 21:00 в "Свободе слова Савика Шустера"

Сегодня, 19 июня, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут говорить о том, вернутся ли в Украину казино и игровые автоматы, и сколько на этом сможет зарабатывать государство.

В студии "Свобода слова Савика Шустера" будут также выяснять, действительно ли, закон о референдуме позволит украинцам влиять на решения власти и менять жизнь Украины.

Гостями выпуска станут Руслан Стефанчук, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины; Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слугиа народа"; Олег Ляшко, лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко"; Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа - За жизнь"; Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность"; Дмитрий Наталуха, народный депутат, "Слуга народа"; Алена Шкрум, народный депутат, ВО "Батькивщина"; Ярослав Железняк, заместитель председателя фракции партии "Голос"; Борис Филатов, мэр Днепра; Алексей Каспрук, мэр Черновцов; Сергей Сухомлин, мэр Житомира; Александр Сенькевич, мэр Николаева.
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Топ комментарии
+4
Українська рулетка, - дати совкохохлам демократію, і пустити їх до виборчих кабін.
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19.06.2020 16:15
+3
Все каналы и СМИ принадлежат олигархам! Все политики принадлежат олигархам! Все политологи принадлежат олигархам. Всех лидеров мнений покупают олигархи, чтобы они свои аудитории агитировали за нужных олигархам людей, которые будут лоббировать их интересы! Все передачи проводят по сценарию и разыгрывается театр для того, чтобы разводить людей! Все это создают олигархи, чтобы манипулировать овцами и баранами - народом вообщем, чтобы грабить и обогащаться! А на всех шоу нету правды! Правда происходит не на шоу, а в закрытых от глаз людей кабинетах! И она бы народу не понравилась!
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19.06.2020 16:15
+3
Но НЕ ВСЕ мозги принадлежат олигархам.
Только 73,22% .
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19.06.2020 16:19
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Жизнь била ключом. «Уродонал Шателена», как вещали гигантские объявления, мгновенно придавал почкам их первоначальную свежесть и непорочную чистоту. Во всех газетах ежедневно печатался бодрящий призыв анонимного варшавского благодетеля:Измученные гонореей!Выслушайте меня!Измученные читатели жадно внимали словам благодетеля, спешно выписывали патентованное средство и получали хроническую форму болезни.(с)
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19.06.2020 16:10 Ответить
Украинская рулетка - 6 набоїв з 7 і в добру путь.
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19.06.2020 16:12 Ответить
Українська рулетка, - дати совкохохлам демократію, і пустити їх до виборчих кабін.
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19.06.2020 16:15 Ответить
Зачем это рекламировать ?
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19.06.2020 16:13 Ответить
Все каналы и СМИ принадлежат олигархам! Все политики принадлежат олигархам! Все политологи принадлежат олигархам. Всех лидеров мнений покупают олигархи, чтобы они свои аудитории агитировали за нужных олигархам людей, которые будут лоббировать их интересы! Все передачи проводят по сценарию и разыгрывается театр для того, чтобы разводить людей! Все это создают олигархи, чтобы манипулировать овцами и баранами - народом вообщем, чтобы грабить и обогащаться! А на всех шоу нету правды! Правда происходит не на шоу, а в закрытых от глаз людей кабинетах! И она бы народу не понравилась!
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19.06.2020 16:15 Ответить
Но НЕ ВСЕ мозги принадлежат олигархам.
Только 73,22% .
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19.06.2020 16:19 Ответить
Порошенко тоже олигарх, так что остальные не лучше!))) Он 3 уже олигарх по капиталу в Украине по версии Форбс. И чем больше ему власти дать, тем он богаче будет! Он очень жадный.
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19.06.2020 16:25 Ответить
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/yak-lyudi-saakashvili-u-forbes-ukraine-za-den-zrobili-z-poroshenka-milyardera.htm Як люди Саакашвілі у Forbes Ukraine за день зробили з Порошенка мільярдера.
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19.06.2020 16:28 Ответить
Forbes - це світовий бренд, але ми вже маємо прецеденти, коли переслідуючи свої поточні інтереси, особливо пов'язані з ненавистю до Петра Порошенка, "нові обличчя" і наближені до них спікери не нехтують нічим. В тому числі і псуванням іміджу України на глобальному рівні.
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19.06.2020 16:30 Ответить
Пєця не олігарх, не бреше, не мародер, не мерзота, не російський шпигун і взагалі Пєця не Пєця
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19.06.2020 16:33 Ответить
именно. слово в слово. не Пеця - а Петр Алексеевич. Не мародер и тем более не мразь. и уж конечно он нечто противоположное российскому шпиону.
Лозунг "ТОЛЬКО НЕ ПОРОШЕНКО" первым произнес ПУТИН.
а остальные уже - просто вслед за ним.
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19.06.2020 19:38 Ответить
кстати, еще кое-что. Независимо от того - троль ты, бот или дурак и какой ты национальности - ГОРЕТЬ ТЕБЕ В АДУ за то что оскорбил человека в день прощания с его отцом.
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19.06.2020 19:39 Ответить
а тут мы видим наглядно, как тут у нас еще боты работают, которые должны защищать олигарха.
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19.06.2020 17:18 Ответить
"Українська рулетка" - сьогодні о 21:00 у "Свободі слова Савіка Шустера" - Цензор.НЕТ 7968
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19.06.2020 16:35 Ответить
Ну да ну да
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19.06.2020 16:44 Ответить
Як не нудакай, а саме такі ФАКТИ, а не відосікі Шарія.
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19.06.2020 16:59 Ответить
на кого ссылаются твои факты? на пятый канал любитель шоколадного гумна?
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19.06.2020 22:21 Ответить
https://www.google.com/amp/s/fakty.com.ua/ru/ukraine/20190412-zhurnal-fokus-nazvav-top-100-najbagatshyh-ukrayintsiv/amp/

"Українська рулетка" - сьогодні о 21:00 у "Свободі слова Савіка Шустера" - Цензор.НЕТ 6394
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19.06.2020 17:13 Ответить
помню еще, как США вскрыли панамский офшор и там обнаружили бабки спрятанные Порошенком. И дата перевода еще в офшор была - 2 дня после Иловайкого котла. я еще тогда подумал, что он тогда с Путиным в Минске встречался и Путин договорился, что если Порох сольет солдат, то Путин ему бабки в офшор переведет. Так логическая мозаика складывается по следам криминалистическим!
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19.06.2020 17:23 Ответить
и даже офшоры тут отсвечивают да?
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19.06.2020 22:19 Ответить
Кто-то это будет смотреть?
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19.06.2020 16:17 Ответить
Загляну, а там по обстановці.
Бо ж будуть Гончаренко і Філатов.
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19.06.2020 16:22 Ответить
и канешно Лукаш и Банда ренки не будет. они любят только выст упать или дуетом, или соло каждая.
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19.06.2020 18:06 Ответить
Я. Там реально можно давать оценку
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19.06.2020 17:46 Ответить
если кому еще не надоело, как эти известные люди переливают из пустого в порожнее, то пускай смотрят
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19.06.2020 16:19 Ответить
сколько государство будет от этого что-то получать?... центральную непорочную часть бублика...
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19.06.2020 16:21 Ответить
Смотреть канал Ахметова - это зашквар! Смотреть канал Медведчука это зашквар! Смотреть канал Пинчука - это зашквар! Смотреть канал Бени - это зашквар! Смотреть видео блогеров политических, которые принадлежат олигархам - это зашквар! Олигархи будут управлять людьми, пока люди будут пользоваться их инструментами массовой манипуляции и народ будет выбирать их политиков до тех пор и потом будут 5 лет жаловаться на грабеж. Когда люди смотрят Олигархические СМИ - средства массовой манипуляции, то это похоже, как, когда прикрепляют перед ослом морковку и осел идет за этой морковкой и не понимает - ну почему же не получается съесть ее, чтобы жизнь стала лучше.
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19.06.2020 16:23 Ответить
Тю. А де ж Юлькавкраланашефсьо? Хм.
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19.06.2020 16:30 Ответить
А ти вже кулачок розминав.
Ах ти ж старий розпусник.
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19.06.2020 16:44 Ответить
Шо: «нічєго нє віжу, нічєго нє слишу»?
А як ти виясниш, ХТО Є ХТО?
Це як, наприклад, у колективі на роботі.
ТІЛЬКИ у спілкуванні з ними ВСІМА, на протязі немалого часу, РОЗУМНА людина, приходить до оцінки, ХТО Є ХТО.
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19.06.2020 17:07 Ответить
ещё один путинский шатун раскачивает нэньку в зомбоящике...
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19.06.2020 16:23 Ответить
заробитчанин. в Италии работы нет? приперся в Украину.
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19.06.2020 18:03 Ответить
Вот именно --"Украинская рулетка".Украина вся превратилась в сплошную рулетку--все играют,чтобы выжить. А те кто выиграл свой джек-пот раньше, теперь вынуждены играть не по азарту--вопреки.
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19.06.2020 16:35 Ответить
такая "свобода" и "украинская рулетка" могла взрасти только на почве засилия кацапщины, пофигизме украинцев, продажности их чиновников и безразличии к судьбе своих детей в своей стране. тчк
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19.06.2020 16:45 Ответить
Щоб одна гривня потрапила до бюджету країни українці мають програти в казіно 10 гр. І це ще не факт, що взагалі щось потрапить. Ігроманія ще більш небезпечна хвороба, ніж наркоманія. Україну знищують у будь який спосіб
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19.06.2020 17:24 Ответить
Обратно о влиянии почвенных вод на половую жизнь полевых мышей. О тех,которые съели зерно из Госрезерва - табу.
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19.06.2020 19:47 Ответить
 
 