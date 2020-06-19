"Украинская рулетка", - сегодня в 21:00 в "Свободе слова Савика Шустера"

Сегодня, 19 июня, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут говорить о том, вернутся ли в Украину казино и игровые автоматы, и сколько на этом сможет зарабатывать государство.

В студии "Свобода слова Савика Шустера" будут также выяснять, действительно ли, закон о референдуме позволит украинцам влиять на решения власти и менять жизнь Украины.

Гостями выпуска станут Руслан Стефанчук, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины; Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слугиа народа"; Олег Ляшко, лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко"; Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа - За жизнь"; Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность"; Дмитрий Наталуха, народный депутат, "Слуга народа"; Алена Шкрум, народный депутат, ВО "Батькивщина"; Ярослав Железняк, заместитель председателя фракции партии "Голос"; Борис Филатов, мэр Днепра; Алексей Каспрук, мэр Черновцов; Сергей Сухомлин, мэр Житомира; Александр Сенькевич, мэр Николаева.