"Українська рулетка" - сьогодні о 21:00 у "Свободі слова Савіка Шустера"

Сьогодні, 19 червня, о 21:00, в студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить в прямому ефірі каналу "Україна", будуть говорити про те, чи повернуться в Україну казино та ігрові автомати, і скільки на цьому зможе заробляти держава.

У студії "Свободи слова Савіка Шустера" будуть також з'ясовувати, чи дійсно, закон про референдум дозволить українцям впливати на рішення влади і міняти життя України.

Гостями випуску стануть Руслан Стефанчук, перший заступник Голови Верховної Ради України; Давид Арахамія, голова фракції партії "слуги народу"; Олег Ляшко, лідер партії "Радикальна партія Олега Ляшка"; Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя"; Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність"; Дмитро Наталуха, народний депутат, "Слуга народу"; Альона Шкрум, народна депутатка, ВО "Батьківщина"; Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії "Голос"; Борис Філатов, мер Дніпра; Олексій Каспрук, мер Чернівців; Сергій Сухомлин, мер Житомира; Олександр Сєнкевич, мер Миколаєва.