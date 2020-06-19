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свобода слова (388) Шустер Савік (362)

"Українська рулетка" - сьогодні о 21:00 у "Свободі слова Савіка Шустера"

Сьогодні, 19 червня, о 21:00, в студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить в прямому ефірі каналу "Україна", будуть говорити про те, чи повернуться в Україну казино та ігрові автомати, і скільки на цьому зможе заробляти держава.

У студії "Свободи слова Савіка Шустера" будуть також з'ясовувати, чи дійсно, закон про референдум дозволить українцям впливати на рішення влади і міняти життя України.

Гостями випуску стануть Руслан Стефанчук, перший заступник Голови Верховної Ради України; Давид Арахамія, голова фракції партії "слуги народу"; Олег Ляшко, лідер партії "Радикальна партія Олега Ляшка"; Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя"; Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність"; Дмитро Наталуха, народний депутат, "Слуга народу"; Альона Шкрум, народна депутатка, ВО "Батьківщина"; Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії "Голос"; Борис Філатов, мер Дніпра; Олексій Каспрук, мер Чернівців; Сергій Сухомлин, мер Житомира; Олександр Сєнкевич, мер Миколаєва.

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Топ коментарі
+4
Українська рулетка, - дати совкохохлам демократію, і пустити їх до виборчих кабін.
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19.06.2020 16:15
+3
Все каналы и СМИ принадлежат олигархам! Все политики принадлежат олигархам! Все политологи принадлежат олигархам. Всех лидеров мнений покупают олигархи, чтобы они свои аудитории агитировали за нужных олигархам людей, которые будут лоббировать их интересы! Все передачи проводят по сценарию и разыгрывается театр для того, чтобы разводить людей! Все это создают олигархи, чтобы манипулировать овцами и баранами - народом вообщем, чтобы грабить и обогащаться! А на всех шоу нету правды! Правда происходит не на шоу, а в закрытых от глаз людей кабинетах! И она бы народу не понравилась!
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19.06.2020 16:15
+3
Но НЕ ВСЕ мозги принадлежат олигархам.
Только 73,22% .
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19.06.2020 16:19
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Жизнь била ключом. «Уродонал Шателена», как вещали гигантские объявления, мгновенно придавал почкам их первоначальную свежесть и непорочную чистоту. Во всех газетах ежедневно печатался бодрящий призыв анонимного варшавского благодетеля:Измученные гонореей!Выслушайте меня!Измученные читатели жадно внимали словам благодетеля, спешно выписывали патентованное средство и получали хроническую форму болезни.(с)
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19.06.2020 16:10 Відповісти
Украинская рулетка - 6 набоїв з 7 і в добру путь.
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19.06.2020 16:12 Відповісти
Українська рулетка, - дати совкохохлам демократію, і пустити їх до виборчих кабін.
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19.06.2020 16:15 Відповісти
Зачем это рекламировать ?
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19.06.2020 16:13 Відповісти
Все каналы и СМИ принадлежат олигархам! Все политики принадлежат олигархам! Все политологи принадлежат олигархам. Всех лидеров мнений покупают олигархи, чтобы они свои аудитории агитировали за нужных олигархам людей, которые будут лоббировать их интересы! Все передачи проводят по сценарию и разыгрывается театр для того, чтобы разводить людей! Все это создают олигархи, чтобы манипулировать овцами и баранами - народом вообщем, чтобы грабить и обогащаться! А на всех шоу нету правды! Правда происходит не на шоу, а в закрытых от глаз людей кабинетах! И она бы народу не понравилась!
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19.06.2020 16:15 Відповісти
Но НЕ ВСЕ мозги принадлежат олигархам.
Только 73,22% .
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19.06.2020 16:19 Відповісти
Порошенко тоже олигарх, так что остальные не лучше!))) Он 3 уже олигарх по капиталу в Украине по версии Форбс. И чем больше ему власти дать, тем он богаче будет! Он очень жадный.
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19.06.2020 16:25 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/yak-lyudi-saakashvili-u-forbes-ukraine-za-den-zrobili-z-poroshenka-milyardera.htm Як люди Саакашвілі у Forbes Ukraine за день зробили з Порошенка мільярдера.
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19.06.2020 16:28 Відповісти
Forbes - це світовий бренд, але ми вже маємо прецеденти, коли переслідуючи свої поточні інтереси, особливо пов'язані з ненавистю до Петра Порошенка, "нові обличчя" і наближені до них спікери не нехтують нічим. В тому числі і псуванням іміджу України на глобальному рівні.
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19.06.2020 16:30 Відповісти
Пєця не олігарх, не бреше, не мародер, не мерзота, не російський шпигун і взагалі Пєця не Пєця
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19.06.2020 16:33 Відповісти
именно. слово в слово. не Пеця - а Петр Алексеевич. Не мародер и тем более не мразь. и уж конечно он нечто противоположное российскому шпиону.
Лозунг "ТОЛЬКО НЕ ПОРОШЕНКО" первым произнес ПУТИН.
а остальные уже - просто вслед за ним.
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19.06.2020 19:38 Відповісти
кстати, еще кое-что. Независимо от того - троль ты, бот или дурак и какой ты национальности - ГОРЕТЬ ТЕБЕ В АДУ за то что оскорбил человека в день прощания с его отцом.
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19.06.2020 19:39 Відповісти
а тут мы видим наглядно, как тут у нас еще боты работают, которые должны защищать олигарха.
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19.06.2020 17:18 Відповісти
"Українська рулетка" - сьогодні о 21:00 у "Свободі слова Савіка Шустера" - Цензор.НЕТ 7968
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19.06.2020 16:35 Відповісти
Ну да ну да
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19.06.2020 16:44 Відповісти
Як не нудакай, а саме такі ФАКТИ, а не відосікі Шарія.
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19.06.2020 16:59 Відповісти
на кого ссылаются твои факты? на пятый канал любитель шоколадного гумна?
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19.06.2020 22:21 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/fakty.com.ua/ru/ukraine/20190412-zhurnal-fokus-nazvav-top-100-najbagatshyh-ukrayintsiv/amp/

"Українська рулетка" - сьогодні о 21:00 у "Свободі слова Савіка Шустера" - Цензор.НЕТ 6394
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19.06.2020 17:13 Відповісти
помню еще, как США вскрыли панамский офшор и там обнаружили бабки спрятанные Порошенком. И дата перевода еще в офшор была - 2 дня после Иловайкого котла. я еще тогда подумал, что он тогда с Путиным в Минске встречался и Путин договорился, что если Порох сольет солдат, то Путин ему бабки в офшор переведет. Так логическая мозаика складывается по следам криминалистическим!
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19.06.2020 17:23 Відповісти
и даже офшоры тут отсвечивают да?
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19.06.2020 22:19 Відповісти
Кто-то это будет смотреть?
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19.06.2020 16:17 Відповісти
Загляну, а там по обстановці.
Бо ж будуть Гончаренко і Філатов.
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19.06.2020 16:22 Відповісти
и канешно Лукаш и Банда ренки не будет. они любят только выст упать или дуетом, или соло каждая.
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19.06.2020 18:06 Відповісти
Я. Там реально можно давать оценку
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19.06.2020 17:46 Відповісти
если кому еще не надоело, как эти известные люди переливают из пустого в порожнее, то пускай смотрят
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19.06.2020 16:19 Відповісти
сколько государство будет от этого что-то получать?... центральную непорочную часть бублика...
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19.06.2020 16:21 Відповісти
Смотреть канал Ахметова - это зашквар! Смотреть канал Медведчука это зашквар! Смотреть канал Пинчука - это зашквар! Смотреть канал Бени - это зашквар! Смотреть видео блогеров политических, которые принадлежат олигархам - это зашквар! Олигархи будут управлять людьми, пока люди будут пользоваться их инструментами массовой манипуляции и народ будет выбирать их политиков до тех пор и потом будут 5 лет жаловаться на грабеж. Когда люди смотрят Олигархические СМИ - средства массовой манипуляции, то это похоже, как, когда прикрепляют перед ослом морковку и осел идет за этой морковкой и не понимает - ну почему же не получается съесть ее, чтобы жизнь стала лучше.
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19.06.2020 16:23 Відповісти
Тю. А де ж Юлькавкраланашефсьо? Хм.
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19.06.2020 16:30 Відповісти
А ти вже кулачок розминав.
Ах ти ж старий розпусник.
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19.06.2020 16:44 Відповісти
Шо: «нічєго нє віжу, нічєго нє слишу»?
А як ти виясниш, ХТО Є ХТО?
Це як, наприклад, у колективі на роботі.
ТІЛЬКИ у спілкуванні з ними ВСІМА, на протязі немалого часу, РОЗУМНА людина, приходить до оцінки, ХТО Є ХТО.
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19.06.2020 17:07 Відповісти
ещё один путинский шатун раскачивает нэньку в зомбоящике...
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19.06.2020 16:23 Відповісти
заробитчанин. в Италии работы нет? приперся в Украину.
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19.06.2020 18:03 Відповісти
Вот именно --"Украинская рулетка".Украина вся превратилась в сплошную рулетку--все играют,чтобы выжить. А те кто выиграл свой джек-пот раньше, теперь вынуждены играть не по азарту--вопреки.
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19.06.2020 16:35 Відповісти
такая "свобода" и "украинская рулетка" могла взрасти только на почве засилия кацапщины, пофигизме украинцев, продажности их чиновников и безразличии к судьбе своих детей в своей стране. тчк
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19.06.2020 16:45 Відповісти
Щоб одна гривня потрапила до бюджету країни українці мають програти в казіно 10 гр. І це ще не факт, що взагалі щось потрапить. Ігроманія ще більш небезпечна хвороба, ніж наркоманія. Україну знищують у будь який спосіб
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19.06.2020 17:24 Відповісти
Обратно о влиянии почвенных вод на половую жизнь полевых мышей. О тех,которые съели зерно из Госрезерва - табу.
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19.06.2020 19:47 Відповісти
 
 