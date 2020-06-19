РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4071 посетитель онлайн
Новости
1 923 7
Венгрия (1835) Госпогранслужба (6136) транспорт (1653) автобус (93)

Венгрия возобновила автобусное сообщение с Украиной, - Госпогранслужба

Венгрия возобновила автобусное сообщение с Украиной, - Госпогранслужба

Власти Венгрии приняли решение возобновить автобусное сообщение с Украиной. При проезде транзитом не нужно проходить карантин.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Для граждан Украины, которые планируют посетить Венгрию, информируем: на карантин не отправляют граждан Украины, въезжающих в 30-километровую зону. От таких лиц не требуют дополнительных подтверждающих документов для въезда, но они должны покинуть территорию Венгрии в течение 24 часов", - говорится в сообщении.

Для транзита в Венгрию могут въехать те, у кого есть документ о постоянном месте проживания, разрешение на пребывание, вид на жительство, виза на длительное трудоустройство или иной документ, подтверждающий право на длительное пребывание в стране назначения, выданный официальным органом этой страны.

Читайте на Цензор.НЕТ: В ближайшее время откроются ряд пунктов пропуска на границе Украины с РФ и Беларусью, - Госпогранслужба

Транзитные пассажиры должны дать согласие на проверку на COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию, отмечают пограничники.

Украинские пограничники ранее заявляли, что готовы пропускать автобусы в ЕС, но для этого нужно решение сопредельной стороны.

Уже курсируют автобусы из Украины в Польшу.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ннну...... гарна новина.
Хтось проти ? Навряд чи....
показать весь комментарий
19.06.2020 18:22 Ответить
Начинают понимать что ковидопаникерство это маразм.
показать весь комментарий
19.06.2020 18:24 Ответить
Не в цьому справа. Люди їдуть туди,де платять стільки,щоб прожити і ще заощадити.
показать весь комментарий
19.06.2020 18:27 Ответить
Туєва куча народу виїжджає туди на заробітки.
Держава Україна нічого з цим не може зробити.
Ннну.......,нехай їдуть.....,заробляють......
показать весь комментарий
19.06.2020 18:25 Ответить
Венгрия возобновила автобусное сообщение с Украиной, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7350
показать весь комментарий
19.06.2020 18:43 Ответить
Цікаво. Відпустка у Угорщині - не найгірший варіант. А от 14-денна самоізоляції після повернення в Україну з УУгорщини, обов'язкова?
показать весь комментарий
19.06.2020 23:07 Ответить
Судячи з тексту, відпустка в Угорщині не світить, хіба що кожен день в 30-кілометрову зону (де нічого цікавого немає) кожного дня туди, суди. І це в тому випадку, якщо на Україні не потрібна буде самоізоляція.
показать весь комментарий
20.06.2020 09:27 Ответить
 
 