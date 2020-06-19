Венгрия возобновила автобусное сообщение с Украиной, - Госпогранслужба
Власти Венгрии приняли решение возобновить автобусное сообщение с Украиной. При проезде транзитом не нужно проходить карантин.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Для граждан Украины, которые планируют посетить Венгрию, информируем: на карантин не отправляют граждан Украины, въезжающих в 30-километровую зону. От таких лиц не требуют дополнительных подтверждающих документов для въезда, но они должны покинуть территорию Венгрии в течение 24 часов", - говорится в сообщении.
Для транзита в Венгрию могут въехать те, у кого есть документ о постоянном месте проживания, разрешение на пребывание, вид на жительство, виза на длительное трудоустройство или иной документ, подтверждающий право на длительное пребывание в стране назначения, выданный официальным органом этой страны.
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Транзитные пассажиры должны дать согласие на проверку на COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию, отмечают пограничники.
Украинские пограничники ранее заявляли, что готовы пропускать автобусы в ЕС, но для этого нужно решение сопредельной стороны.
Уже курсируют автобусы из Украины в Польшу.
Пожалуйста, подождите...
Хтось проти ? Навряд чи....
Держава Україна нічого з цим не може зробити.
Ннну.......,нехай їдуть.....,заробляють......